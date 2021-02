SPD-Direktkandidat wittert Chancen: „Werde auch dahin gehen, wo es weh tut“

Technisch holprig, personell aber glatt brachte die SPD den Holzkirchner Hannes Gräbner als Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September in Position. Bei der Vor-Nominierung, die als gemischte Präsenz- und Online-Veranstaltung stattfand, gab sich Gräbner kämpferisch und selbstbewusst: „Für die SPD ist einiges zu holen.“

Landkreis - Die SPD in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen hat den Bundestagswahlkampf 2021 eröffnet: Hannes Gräbner (53), Kreisvorsitzender im Landkreis Miesbach, will es im zweiten Anlauf ach 2017 schaffen, das Direktmandat des Bundestagswahlkreises Bad Tölz-Wolfratshausen / Miesbach zu erobern. „Ich freue mich auf einen guten Wahlkampf“, sagte der Holzkirchner nach seiner Vor-Nominierung und versprach Profilschärfe. Er wolle im Wahlkampf auch „dahin gehen, wo es weh tut“, wo die AfD viele Unterstützer habe.

Coronabedingt sind die Parteien mit ihren Aufstellungskonferenzen in Verzug. Die SPD entschied sich für eine Hybrid-Veranstaltung: Am Samstag (20. Februar) fanden sich zwölf SPD-Mitglieder im Rottacher Seeforum ein, 23 weitere waren online zugeschaltet. Begrüßt wurden sie von den beiden SPD-Bürgermeistern im Landkreis Miesbach, Robert Kühn aus Bad Wiessee und Michael Falkenhahn aus Otterfing.

Gemeinsam mit dem Technikteam mühten sich die Bürgermeister, alle Mitglieder über die Plattform VotesUP! für die Abstimmungen einzubinden. Nach knapp einer Stunde waren analoger und digitaler Versammlungsraum synchronisiert und die Versammlung startete.

Wie SPD-Kreisvorsitzender Hannes Gräbner bereits im Oktober angekündigt hatte, will er nach 2017 einen zweiten Anlauf nehmen, um als Direktkandidat in den Bundestag einzuziehen. Seine Kandidatur war die einzige, die in der Versammlung zur Abstimmung stand.

Gräbner erhielt 27 Stimmen - und fünf Gegenstimmen

Der in Holzkirchen lebende Familienvater, der seit 1983 SPD-Mitglied ist und seit 2015 als Vorsitzender des Unterbezirks Miesbach fungiert, möchte mit seiner Erfahrung bei sozialwirtschaftlichen Themen punkten, die er als Betriebsrat bei einem privaten Fernsehsender sammeln konnte. Er will sich gegen befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund stark machen, für ein Mindest-Kurzarbeitergeld kämpfen und sich einsetzen für eine Minijobber-Reform, für das Soziale Bürgergeld und für eine Vermögenssteuer unter Beteiligung von Erbschaften.

Gräbner steht nach eigenen Worten voll hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und dessen vier „Zukunftsmissionen für Deutschland“ – dem Stopp des Klimawandels, den Bereichen moderne Mobilität und Digitalisierung sowie der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems.

Die Vorabstimmung am Samstag ergab 27 Stimmen für die Kandidatur Gräbners, drei Enthaltungen, aber auch fünf Gegenstimmen. Die SPD-Mitglieder in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach müssen die Nominierung des 53-Jährigen per Briefwahl mit eidesstattlicher Erklärung bestätigen.

„Aggressiver Wahlkampf mit harter Linie“

Für den anstehenden Wahlkampf wünschte sich Wiessees Rathauschef Robert Kühn, dass der SPD-Bundestagskandidat den Zusammenhang zwischen Bundespolitik und Kommunalpolitik darstellen möge. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel lobte, dass Gräbner den „Markenkern der SPD“ ins Zentrum seiner Arbeit stelle und so für soziale Gerechtigkeit sorgen wolle. Leon Walther von den Jusos empfahl, Social-Media-Strategien zu entwickeln. Einen „aggressiven Wahlkampf mit harter Linie“ forderte Bruno Peetroons. Zuvor hatte Mathias Fackler aus Weyarn auf die Bedrohung der Demokratie vor allem durch die AfD hingewiesen.

Zur Vorsitzenden des SPD-Wahlkampfteams wurde Joyce Mariel aus Holzkirchen gewählt, den stellvertretenden Vorsitz übernimmt der Geretsrieder Wolfgang Werner. Zum Team gehören außerdem Sebastian Salvamoser (Schriftführer) aus Kochel sowie Christine Negele, Gabi Skiba, Bernhard Lorenz, Andreas Kempf, Tim Siebeneicher und Bruno Peetroons.