Der Kreisvorsitzende der SPD, Hannes Gräbner, hat angekündigt, für den Bundestag zu kandidieren. Kämpfen will er gegen befristete Arbeitsverträge und für ein Recht auf Home Office.

Landkreis – Nach der Wahl ist vor der Wahl, darin sind sich politische Parteien wohl einig. So verband auch die Mitgliederversammlung der Kreis-SPD eine Wahlnachlese zur diesjährigen Kommunalwahl mit einem Ausblick auf die kommende Bundestagswahl. Dabei gab es eine personelle Ansage vom Kreisvorsitzenden, die ihn selbst betrifft.

SPD-Kreisvorsitzender Hannes Gräbner kündigt Bundestags-Kandidatur an

Im Herbst 2021, wenn der Bundestag neu gewählt wird, möchte auch Hannes Gräbner auf dem Wahlzettel stehen. Das kündigte er am Donnerstagabend vor knapp 25 Genossen im Otterfinger Hof an. Nach reiflicher Überlegung und nach Gesprächen mit seiner Familie habe er den Entschluss gefasst, seinen Hut noch mal in den Ring zu werfen, so der 53-Jährige. Gräbner ist Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Miesbach und kandidierte bereits bei der Wahl 2017 im Wahlkreis 223, der die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen umfasst. Damals konnte der Holzkirchner 11,3 Prozent der Erststimmen auf sich vereinigen.

Bevor er allerdings offiziell als SPD-Kandidat gilt, muss ihn seine Partei bei einer Aufstellungsversammlung Ende November dazu küren. Noch habe er von keinem Gegenkandidaten gehört, sagte Gräbner, aber möglich sei das. Inhaltlich will er an den letzten Wahlkampf anschließen, denn da seien viele Themen noch nicht umgesetzt. „Als Betriebsratsvorsitzender beschäftigten mich klassische Arbeitnehmerthemen“, sagte Gräbner, der bei einem Medienunternehmen arbeitet. Als Beispiel nannte er die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen: „Die gehört abgeschafft.“

Aber auch das Recht auf Homeoffice finde er gut. Dies wurde jüngst von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ins Spiel gebracht, um Arbeitnehmer auch nach der Corona-Krise zu stärken. Kritik daran hält Gräbner für ideologisch und falsch. Auch andere coronabezogenen Maßnahmen würden sicher im Wahlkampf auftauchen, prophezeite er. „Wir müssen aus der Corona-Krise alle wieder gut rausfinden“, so der Sozialdemokrat. Die wirtschaftliche Krise müsse dabei sozialverträglich gemeistert werden, etwa durch eine Vermögenssteuer.

Neben den Ausblicken auf die kommende Wahl trugen Kreisvorsitzender Gräbner und der Otterfinger Bürgermeister Michael Falkenhahn ihre Einschätzungen zur vergangenen Kommunalwahl vor. Gräbner zeigte sich begeistert über die „tolle Leistung“ im Wahlkampf. Besondere Erwähnung fanden die Erfolge von Robert Kühn in Bad Wiessee und Falkenhahn in Otterfing. Zu seinem Wahlerfolg sagte Letzterer: „Das Konzept ist aufgegangen. Mein Vorgänger hatte einen Albtraum: Der war ich.“ Doch auch Falkenhahn blickte auf die anstehende Bundestagswahl und empfahl seiner Partei: „Wir sollten uns wieder auf die Fahne schreiben, ein klares Bild von unserer Meinung zu vertreten.“

von Andreas Wolkenstein