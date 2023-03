SPD spricht sich gegen Autobahnausbau aus

Von: Stephen Hank

Dichter Verkehr auf der Autobahn A8 in Richtung Salzburg und Weyarn bei Holzkirchen kurz vor der Baustelle zum Brücken-Neubau. © Thomas Plettenberg

Die Kreis-SPD spricht sich gegen den vierspurigen Ausbau der Autobahn durch den Landkreis Miesbach aus. Der Kreistag soll eine Resolution verabschieden.

Landkreis – „Der Ausbau der Autobahn wäre katastrophal für uns.“ Das sagte der Holzkirchner SPD-Kreisrat Wolfgang Huber jetzt im Kreistag. Er forderte eine Art Resolution. Der Landkreis müsse sich gegen das Projekt positionieren. Inzwischen hat sich auch der SPD-Kreisverband zu Wort gemeldet.

SPD-Kreisrat fürchtet Auswirkungen auf Ausflugsregionen

Die Vorplanungen für die achtstreifige Aufweitung der Autobahn A 8 zwischen München und dem Inntal-Dreieck laufen schon seit zehn Jahren. Das Projekt ist unter „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan gelistet. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) möchte es nun beschleunigen und hat damit einen Streit innerhalb der Ampel-Koalition ausgelöst.

„Der Ausbau würde nicht nur einen irrsinnigen Eingriff in die Umwelt bedeuten, sondern noch mehr Verkehr ins Tegernseer Tal und ins Schlierach-/Leitzachtal bringen“, sagte Huber im Kreistag. „Mit dieser neuen Trasse würden wir uns ein Ei legen.“ Ein Signal aus dem Landkreis wäre deshalb wichtig.

Ausführungen im Kreistag nicht weiter diskutiert

Landrat Olaf von Löwis (CSU) wollte das Bauvorhaben in der Sitzung angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der fehlenden Zuständigkeit des Landkreises fürs Erste nicht weiter diskutieren: „Wir haben hier nichts zu sagen, sondern können nur einen Impuls setzen.“ CSU-Bundestagsabgeordneter und Kreisrat Alexander Radwan bestätigte das mit Verweis auf den Verkehrswegeplan und das geplante Beschleunigungsgesetz: „Momentan ist es so, dass der Bund den Ausbau realisieren möchte.“

SPD-Kreistagsfraktion fordert Beschluss

Die Kreis-SPD sieht das kritisch. In einer Pressemitteilung fordert sie den Landrat auf, sich gegenüber Landes- und Bundesregierung gegen den Ausbau einzusetzen. „Wir müssen mehr auf den ÖPNV setzen und den Individualverkehr reduzieren“, sagt Kreisvorsitzender Bruno Peetroons. Ein Ausbau verbessere nicht automatisch den Verkehrsfluss, sondern könne sogar zu mehr Staus führen, ergänzt Fraktionssprecherin Christine Negele. In einem Antrag an den Kreistag hat die SPD-Kreistagsfraktion inzwischen gefordert, einen Beschluss zu fassen: Der Landkreis möge Landes- und Bundesregierung auffordern, den Beschluss zum weiteren Ausbau der A8 zwischen den Anschlussstellen Hofolding und dem Inntaldreieck auf insgesamt acht Spuren zu überdenken und zurückzunehmen. Der Schaden für Natur und Umwelt, der durch die zum Ausbau notwendigen massiven Eingriffe unter anderem in sensiblen Regionen entstehen würde, stehe nach Überzeugung der SPD in keinem Verhältnis zum vermuteten temporären Nutzen. Stattdessen müsse man die Verkehrswende voranbringen, die man mit dem Beitritt zum MVV eingeläutet habe.