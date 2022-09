SPD setzt auf junge Herausforderer

Stehen für Diversität und Generationenwechsel: Robert Kühn (r.) wurde zum Bezirkstagskandidaten gewählt, Bruno Peetroons (l.) zum Landtagskandidaten. © Ralf Poeplau

Die Genossen nominieren den erst 22 Jahre alten Bruno Peetroons zum Landtagskandidaten und schicken Wiessees Bürgermeister Robert Kühn ins Bezirkstagsrennen.

Miesbach – Bruno, wie? Noch ist der 22 Jahre alte Bruno Peetroons, den die SPD ins Rennen um ein Landtagsmandat schickt, eher unbekannt. Das ist ihm selber klar: Zwei Mal sagt er in seiner Rede vor den Delegierten der SPD-Stimmkreiskonferenz am Sonntag im Miesbacher Bräuwirt: „Mein Name ist Bruno Peetroons.“ Auch Versammlungsleiter Michael Falkenhahn weiß das: „Wenn ihr den Namen falsch schreibt, gilt das trotzdem, wir machen keine Rechtschreibprüfung“, witzelt er, als die Genossen die Zettel zur Delegiertenwahl für die Wahlkreiskonferenz der Oberbayern SPD ausfüllen, für die Peetroons ebenfalls kandidiert.

Der Landtagskandidat

Doch der Holzkirchner wäre nicht der erste Junge, der sich bei einer Landtagswahl gegen namhafte Best-Ager durchsetzt. Der Erfolg seiner Partei bei der letzten Kommunalwahl motiviert ihn. „Mir ist bewusst, dass ich meinen Wahlkampf auf hartem Pflaster führe“, sagt er mit Blick auf die CSU-Kandidaten, „aber Robert Kühn und Michael Falkenhahn zeigen, dass es geht.“

Im weißen Hemd und dunklen Jackett steht der Banker und BWL-Student vor den Genossen. Man würde ihn eher bei der FDP vermuten – bis er zu seiner Rede ansetzt: „Nicht erst seit diesem Winter gibt es Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben“, sagt er, der auch in der Gewerkschaft und bei den Pfadfindern ist. Die Wohnungsnot will er anpacken und den Pflegenotstand bekämpfen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Kliniken in die Hände von Konzernen geraten, die nur schauen, wie sie Geld aus den Patienten rausquetschen können.“

Außerdem will er mehr Unabhängigkeit bei der Energie: „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern das anpacken, was bislang verschleppt wurde.“ Ausbau von Wind- und Wasserkraft, Ausbau von Geothermie. Peetroons will die Bürger an den Gewinnen der Energieerzeugung beteiligen. Er spricht über genossenschaftlichen und staatlichen Wohnungsbau – und schnell wird klar: Das ist ein Linker. Aber kein Radikaler, sondern einer, der Mehrheiten generieren könnte. Ruhig, freundlich und bescheiden bittet er die Genossen um ihre Unterstützung.

28 von 32 Delegierten sind gekommen, dazu viele Mitglieder des SPD-Ortsvereins Miesbach und der Jusos. Der Saal ist gut besetzt, die Anwesenden sind kampflustig. So wirft etwa der SPD-Kreisvorsitzende Bad-Tölz-Wolfratshausen und ehemalige Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel der CSU Versäumnisse in Wohnungs- Verkehrs- und Energiepolitik vor. Er rechnet vor, dass eine Monatsfahrkarte für eine Strecke von zehn Kilometern im Oberland-Netz der Bahn 81,60 Euro kostet. Er schimpft über CSU-Kandidatin Ilse Aigner, die als Wirtschafts- und Energieministerin im Kabinett Seehofer versäumt habe, Stromtrassen von Nord nach Süd zu bauen: „Und dann behauptet sie, Seehofer habe sie nicht gelassen. Man kann sich nicht im Dirndl überall hinstellen als Ministerin, Abgeordnete und Landtagspräsidentin und dann behaupten: damit habe ich nichts zu tun!“

26 Delegierte stimmen schließlich für Peetroons, zwei enthalten sich.

Der Bezirkstagkandidat

Ähnlich fällt das Ergebnis für Robert Kühn aus. Der Wiesseer Bürgermeister wird mit 27 Stimmen (eine Enthaltung) zum Bezirkstagskandidaten gewählt. Kühn sagt: „Wir zeigen, dass wir den Unterschied machen! Wir bieten tatsächlichen Wandel, statt den Menschen die Gesichter vorzusetzen, die es schon immer gibt.“ Die Kandidaten der SPD stünden für Diversität und Generationenwechsel. Kühn will als Bezirksrat Vielfalt und Teilhabe voranbringen – und dafür auch die Arbeit des Bezirkstags bekannter machen. „Zwei SPD-Bürgermeister haben es bei der Kommunalwahl geschafft, ich sehe keinen Grund, warum wir es nicht auch bei Bezirks- und Landtagswahl schaffen sollten!“

