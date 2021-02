SPD will live aus dem Stadtrat Miesbach streamen

Miesbach – Die SPD macht Ernst. Wie in der jüngsten Sitzung des Stadtrates bereits angekündigt, hat die Fraktion der Sozialdemokraten den Antrag gestellt, die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats künftig via Streaming auf der Homepage der Stadt zu übertragen. Am heutigen Donnerstagabend steht das Thema auf der Tagesordnung des Gremiums.

Anlass für den neuerlichen Vorstoß ist die Corona-Pandemie, wie die SPD in der Erklärung ihres Antrags darlegt. Für die Bevölkerung sei es „sehr schwierig, die Entwicklungen in der Kommunalpolitik zeitnah zu verfolgen. Bei der Streaming-Übertragung können die Bürger ohne Infektionsrisiko sich ein eigenes Bild über die zu entscheidenden Sachthemen machen.“

Wie Fraktionssprecher Paul Fertl auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sei vor allem in der Kommunalpolitik Transparenz sehr wichtig. „Die Corona-Pandemie gibt uns gerade einen zusätzlichen Schub in Richtung Digitalisierung“, sagt Fertl, der davon ausgeht, dass auch nach Beendigung der Pandemie zumindest ein Teil der digitalen Kommunikationsformen im Alltag erhalten bleiben wird. „Die Stadt Miesbach sollte deshalb wie viele andere Städte auch die Sitzungen des Stadtrats online übertragen.“ Eventuelle Bedenken einzelner Stadtratsmitglieder seien von der Verwaltung rechtlich und technisch zu klären.

Wobei Live-Stream nicht gleich Live-Stream ist. Eine Online-Übertragung kann mit oder ohne Bild erfolgen. Zudem ist offen, ob die Mitschnitte archiviert und somit dauerhaft abrufbar sein sollen. Für Fertl geht es im ersten Schritt zunächst nur um eine Live-Übertragung – grundsätzlich mit Bild. „Anhand des Interesses an einem solchen Angebot kann man entscheiden, ob man das alles wieder einstellt oder fortsetzt.“ Konkret gehe es um Bürgerbeteiligung.

Jeder muss zustimmen

Doch die ist nicht so einfach umzusetzen. Denn die Teilnehmer, also in erster Linie die Stadtratsmitglieder, aber auch Mitglieder der Verwaltung, müssen komplett einem Live-Stream zustimmen. Wer widerspricht, darf nicht gezeigt werden.

Strenge Regeln

Die Spielregeln dazu definiert der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte. Demnach darf beispielsweise in München oder Ingolstadt, wo bereits live übertragen wird, nur die gerade sprechende Person gezeigt werden, die dazu vorab ihre Einwilligung gegeben haben muss. Der Bildausschnitt wird für jeden Redner eingestellt. Kameraschwenks auf andere Sitzungsteilnehmer oder Zuschauer, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, sind dabei nicht zulässig. Das gilt auch für Übertragungen vor und nach der Sitzung sowie während der Pausen.

Auch wenn jeder für eine Übertragung zustimmen müsste: Fertl hält einen Live-Stream dennoch für möglich. „München hat 80 Stadträte“, stellt er fest, „und da geht es auch.“ Für Ausschüsse würde er nicht so weit gehen. für den Stadtrat sieht er aber die Zeit als reif an. „Vor Jahren haben wir gesagt, dass wir keine Vorreiter sein wollen. Jetzt gibt es aber Erfahrungswerte in anderen Kommunen.“ So entscheidet Ende Februar auch die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck über einen Live-Stream. Deren Hauptausschuss hatte den Schritt befürwortet.

Mehraufwand fällt unter „Demokratiekosten“

Fertl geht davon aus, dass Corona auch in Zukunft ein Thema bleiben wird. Daher sei es für ihn auch keine Utopie mehr, dass die Ratsmitglieder online zur Sache informiert werden, um dann in einer kurzen Präsenzsitzung abzustimmen.

Dass ein Live-Stream der Stadt zusätzliche Kosten verursachen wird – jemand muss sich ja um die Übertragung und deren reibungslosen Ablauf kümmern –, ist für den ehemaligen Zweiten Bürgermeister kein Ausschlusskriterium: „Das sind Demokratiekosten“, findet Fertl. Es sei sicherlich zusätzlicher Aufwand, aber kein Vollzeit-Job. Gegebenenfalls müsse man auch über die Vergabe an einen externen Dienstleister nachdenken.

