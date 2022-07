Spektakuläre Himmel-Bilder nach schwerem Unwetter - Regenbogen und feurige Wolken

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Der Himmel über dem Landkreis Miesbach leuchtete nach dem schweren Unwetter spektakulär. © Jürgen Hohmeier/Franko Fürstenhoff/STS

Ein schweres Unwetter zog am Donnerstagabend über den Kreis Miesbach. Doch die Stunden danach leuchtete der Himmel unwirklich schön. Drei Bilden von unseren Lesern und unserem Fotografen.

Regenbögen über dem Wallberg

Regenbögen überm Wallberg. © Jürgen Hohmeier

In weitem Bogen spannt sich das farbenfrohe Lichtspiel über dem Wallberg. Wie am Weinberg in Schliersee (siehe Miesbach) war der Regenbogen nach dem Unwetter am Donnerstagabend auch über dem Wallberg doppelt zu sehen. Physiker nennen dieses Phänomen „Nebenregenbogen“. Unser Leser Jürgen Hohmeier aus Kreuth hat die beeindruckende Szenerie fotografiert. Überall im Landkreis war die Stimmung nach dem Gewitter so friedvoll wie hier. Zu sehen ist das auch auf dem Foto weiter unten.

Schillerndes Natur-Schauspiel

Regenbogen überm Schliersee. © Franko Fürstenhoff

Am Ende des Regenbogens, verstecken Kobolde ihre Schätze. Selbst wenn das nur ein Märchen ist: Spektakulär anzuschauen ist ein Regenbogen allemal. Besonders, wenn es sich um einen doppelten handelt, wie diesen, den unser Leser Franko Fürstenhoff am Donnerstagabend nach dem Unwetter am Weinberg in Schliersee fotografiert hat. „Was für eine tolle Stimmung“ schrieb er uns, und man muss sagen: Er hat recht.

Die Ruhe nach dem Sturm

Pienzenau.jpg © sts

Es blitzte, donnerte und stürmte gewaltig am Donnerstagabend im Kreis Miesbach. Doch schon kurz nach dem Unwetter riss der Himmel wieder auf – und erlaubte der Abendsonne, den Dampf leuchtend gelb zu färben, der von den nassen, Wiesen aufstieg. Unser Fotograf Stefan Schweihofer hat diese Szenerie bei Großpienzenau festgehalten.

