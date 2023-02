Spendenaktion an Miesbacher Moschee: Türkische Gemeinde sammelt für Erdbeben-Opfer

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Bitten um Spenden: (vorne v.l.) Ercan Ugurlu, Subriye Yilmaz und Abuzer Yücekaya sowie (hinten v.l.) Nuray Cengel, Fethiye Türkmen, Ertugrul Bostan, Ayfer Osmanoglu und Semrah Kerimkar. © THOMAS PLETTENBERG

Die Hilfsbereitschaft der Miesbacher für die Erdbeben-Opfer in der Türkei ist ungebrochen. Jetzt hat auch die türkisch-islamische Gemeinde eine Spendenaktion an der Moschee gestartet.

Miesbach – Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hat auch die türkisch-islamische Gemeinde Miesbach mitten ins Herz getroffen. Viele Mitglieder kennen direkt Betroffene. Auch Verwandte des DITIB-Vorstandsmitglieds Ertugrul Bostan haben sind durch das Beben obdachlos geworden. Andere haben Verletzte und sogar Tote zu beklagen, berichtet Bostan: „Der Onkel unseres Imams ist leider ums Leben gekommen.“

Mit jeder weiteren Schreckensnachricht aus dem Katastrophengebiet wächst bei den Gemeindemitgliedern der Wunsch, ihren Landsleuten zu helfen. Manche hätten sich spontan ins Auto gesetzt und seien losgefahren, berichtet Bostan. Andere würden Hilfsgüter zur von Volkan Avci eingerichteten Sammelstelle im Miesbacher Gewerbegebiet für den Transport in die Türkei bringen (wir berichteten). Und auch die DITIB-Gemeinde hat nun eine Aktion gestartet: Sie bittet um Geldspenden.

Um möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen, haben sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Ercan Ugurlu einiges einfallen lassen. Bereits in den vergangenen Tagen haben die Frauen an der Moschee Kaffee und Kuchen verkauft. Am kommenden Sonntag, 12. Februar, findet hier nun ein großer Lahmacun-Verkauf statt.

Lahmacun für guten Zweck

Bestellungen für die türkischen Pizzen werden bereits jetzt unter 01 52 /59 55 29 49 entgegengenommen. Ein Lahmacun kostet drei Euro, mit Salat 3,50 Euro. Sämtliche Einnahmen fließen direkt an das Erdbeben-Spendenkonto des DITIB-Dachverbands, der die Hilfskampagne „Türkiye Deprem“ aufgesetzt hat. Die Abholung ist am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr an der Moschee am Carl-Feichtner-Ring 15 möglich.

Die große Anteilnahme der Miesbacher am Schicksal der Menschen in der Türkei beeindruckt auch Bostan. „Dieser Zusammenhalt tut sehr gut.“ Und das Gefühl, auch aus der Ferne helfen zu können, mache es zumindest etwas leichter, die schrecklichen Bilder und die täglich weiter steigenden Opferzahlen ertragen zu können.

sg