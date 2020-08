Spendenaktion „Leser helfen Lesern“: Jetzt bewerben

Mehr als vier Millionen Euro haben die Bürger in den vergangenen Jahrzehnten im Rahmen der Aktion „Leser helfen Lesern“ gespendet. Auch heuer sammelt die Heimatzeitung für soziale Zwecke im Landkreis – bereits zum 36. Mal. Organisationen können sich jetzt bewerben.

Landkreis – Die Corona-Krise hat heuer im Frühjahr auch die Spenden-Aktion „Leser helfen Lesern“ betroffen. So musste das Wohltätigkeits-Essen in Hausham ausfallen, und auch die große Zusammenkunft der Begünstigten entfiel. Die Spenden kamen natürlich trotzdem an. Über 127 000 Euro waren es und damit etwa 15 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Das Geld aus der Bevölkerung hatte auch dieses Mal wieder die Richtigen erreicht, wie die teils emotionalen Dankesreden zeigten. 5000 Euro gingen an den Förderverein Ersthelfer vor Ort Bayrischzell/Fischbachau, der damit sein neues Einsatzfahr-zeug ausrüsten kann. 20 000 Euro erhielt der Verein Bethanien Sternenkinder Miesbach-Otterfing, der mit dem Geld seine Beratung ausbaut, Material beschafft und eine Bibliothek aufbaut. Der Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs für die Tagespflege dienten die 30 000 Euro für die Diakonie Tegernseer Tal. Der Löwenanteil ging mit rund 69 000 Euro an den Kreisverband Miesbach des Bayerischen Roten Kreuzes. Das BRK richtet damit für – bedürftige – Senioren ab 75 Jahren aus dem Landkreis einen kostenlosen Hausnotruf ein.

+ Hell und freundlich sind sie, die neuen Räume der Beratungsstelle des Vereins Bethanien Sternenkinder in Hausham. Bianca Steinbauer (l.) und Katharina Eham konnten sie aus „Leser helfen Lesern“-Mittel finanzieren. © Thomas Plettenberg

Viele wohltätige Organisationen im Landkreis haben in den vergangenen 35 Jahren von der Großzügigkeit der Leser und der Bereitschaft vieler Firmen und Vereine profitiert, sich für den guten Zweck zu engagieren. Lebenshilfe, Rotes Kreuz, Regens Wagner, Diakonie, Kinderschutzbund, Nachbarschaftshilfen, Notarzt-Fördervereine – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Wer 2020/2021 bei „Leser helfen Lesern“ zum Zug kommt, wird im Herbst entschieden. Wohltätige Vereine und Organisationen, die bedacht werden wollen, sollten sich deshalb jetzt bewerben. Ziel der Spendenaktion ist es, nachhaltig zu unterstützen. „Leser helfen Lesern“ bezuschusst deshalb vorrangig keinen laufenden Betrieb, sondern fördert konkrete Projekte, Anschaffungen oder Maßnahmen im sozialen Bereich. Profitieren müssen Menschen oder Einrichtungen im Landkreis Miesbach.

Um die Aktion öffentlichkeitswirksam begleiten zu können, ist es erforderlich, dass sich Initiatoren, Betreuer oder Betroffene für die Berichterstattung in unserer Zeitung zur Verfügung stellen. Vereine oder Organisationen, die diese Voraussetzungen als erfüllt sehen, sollten sich in ihrer Bewerbung kurz vorstellen, Projekt und Zielgruppe schildern und den Finanzierungsbedarf nennen. Möglicherweise werden wieder mehrere Bewerber berücksichtigt.

Bewerbungen

richten Sie bitte bis zum 15. September schriftlich an: Miesbacher Merkur, Redaktion, Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach oder per E-Mail an redaktion@miesbacher-merkur.de. Nähere Infos erhalten Interessierte unter 0 80 25 / 2 85 21