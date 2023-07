Sportlerfest in Miesbach: Acht Vereine bieten buntes Programm und Spendenlauf

Von: Sebastian Grauvogl

Max Niedermeier, Vorsitzender der ARGE Miesbacher Sportvereine. © Thomas Plettenberg

Wenn in Miesbach die Sportler feiern, ist die ganze Stadt willkommen. Zum Bewegen und Schlemmen gleichermaßen. Auch ein Spendenlauf ist geplant.

Miesbach – Wenn in Miesbach die Sportler feiern, ist die ganze Stadt willkommen. Zum Ausprobieren und Mitmachen bei den vielfältigen Bewegungsangeboten, aber auch zum Schlemmen an zahlreichen Verpflegungsständen und zum Anstoßen an der Bar. Wer es noch eine Ecke sportlicher haben will, kann ein paar Runden durch den Spenden-Parcours laufen und so Geld zugunsten des Abenteuer-Inklusionsspielplatzes sammeln.

ARGE feiert 50-jähriges Bestehen nach

Wie berichtet, feiert die 1972 gegründete Arbeitsgemeinschaft Miesbacher Sportvereine am Samstag, 22. Juli, ihr 50-jähriges Bestehen nach. Für die acht Vereine mit insgesamt 4000 Mitgliedern, davon 2500 Aktive (1600 Jugendliche), laut ARGE-Vorsitzendem Max Niedermeier eine Gelegenheit, sich in der guten Stube der Kreisstadt zu präsentieren und durch ihre Angebote auch Einnahmen für die Jugendarbeit zu erwirtschaften. Gerade letztere habe in der Corona-Zeit und nun auch noch durch die wegen der Flüchtlingsbelegung gesperrten Turnhallen stark gelitten.

Beim Stadtfest der Sportvereine (so der Titel in Anlehnung an das 2015 letztmalig ausgerichtete Bürgerfest) braucht es keine Hallen, denn sämtliche Angebote finden im Freien statt. Um 13 Uhr öffnen die Essens- und Getränkestände am Marktplatz (Gegrilltes, vegane und vegetarische Gerichte, Kuchen, Käse, Softdrinks, Wein- und Cocktailbar) sowie das Kinderparadies im Marktwinkl. Letzteres ist auch der Sportbereich. Hüpfburg, Kletterwand, Basketballkorb, Swingcars und mehr sollen den Spaß an der Bewegung vermitteln. Dazu gibt es Kinderschminken und einen Losstand des BRK.

Spendenlauf durch Miesbach

Ebenfalls um 13 Uhr startet die Anmeldung für den Spendenlauf zugunsten des Abenteuer-Inklusionsspielplatzes. Für einen Unkostenbeitrag von fünf Euro kann jeder Teilnehmer von 14 bis 16 Uhr mehrere Runden über den mit spaßigen Bewegungs- und Geschicklichkeitsstationen gespickten Parcours laufen. Start und Ziel ist am Märchenbrunnen, alle Kinder erhalten eine Medaille. Die schnellsten Läufer werden ab 18 Uhr auf der Bühne geehrt. Die von Sponsoren zur Verfügung gestellten Preise werden am Ende unter allen Teilnehmern verlost.

Aber auch schon vorher und danach ist auf der Bühne einiges geboten. So spielt hier um 15.30 Uhr die Stadtkapelle Miesbach, ab 19.30 Uhr übernimmt die Band Hotline. Wer sich also bis dahin immer noch nicht genug bewegt hat, kann spätestens beim Mittanzen noch etwas für sein Schrittekonto tun.

