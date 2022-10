Sportlich die Landschaft entdecken: Miesbach und Hausham eröffnen neuen Laufpark

Von: Dieter Dorby

Sport treiben und die Natur genießen: Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (l.) und sein Haushamer Kollege Jens Zangenfeind – hier unterhalb der Stadlbergkapelle – halten sich auch privat mit Laufen fit. © Stefan Schweihofer

Lange war das Projekt auf der Strecke, jetzt hat es das Ziel erreicht – und das ist gewissermaßen der Startschuss: Die Stadt Miesbach und die Gemeinde Hausham haben ihren gemeinsamen Laufpark offiziell freigegeben. Dazu begaben sich die Bürgermeister nun auf die Kurzstrecke.

Miesbach/Hausham – Es war eine Eröffnung der anderen Art. Statt im Anzug oder Trachtengewand erschienen Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller und sein Haushamer Kollege Jens Zangenfeind sportlich im Laufdress an der Stadlbergalm zur Eröffnung des gemeinsamen Laufparks. Ein symbolischer Termin im Grenzbereich. Die Wirtschaft liegt nicht nur am Weg der Runde Nummer fünf und damit nahe der Gemeindegrenze, sondern bietet gleichzeitig einen wunderbaren Ausblick auf Miesbach und den nördlichen Landkreis bis nach München. Hinzu kommt, dass Braunmiller und Zangenfeind sich auch privat mit Laufen fit halten.

Sport und Landschaft miteinander zu verbinden, das ist der Anspruch, den der Laufpark mit seinen insgesamt acht Runden erfüllen will. „Bewegung und Sport sind wichtig“, stellte Zangenfeind bei der Eröffnung fest. Und das Schöne am Laufen sei die Unkompliziertheit des Trainings: „Einfach nur umziehen und los geht’s.“

Braunmiller sieht als großes Plus die große Individualität: „Es gibt wunderbare Routen, die man ausprobieren kann. Damit wird es nicht eintönig, und für jeden Fitness-Grad ist etwas dabei.“ Alleine laufen oder in mit anderen zusammen – alles geht. Was auch Thorsten Schär von der Regionalentwicklung Oberland (REO) bestätigt: „Wenn man die Runden gut kombiniert, kann man sogar auf 40 Kilometer am Stück kommen.“

Entstanden ist die Idee bereits 2019. „Wir wollten ein touristisches Angebot schaffen, das es so im ganzen Landkreis noch nicht gibt“, erklärt Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch. „Ausschlaggebend war, dass wir immer Anfragen bekommen haben, wo man hier gut laufen kann.“ Das Gute dabei laut Krobisch: Von dem Angebot profitieren auch die Einheimischen, nicht nur die Gäste.

Damit war die Idee vom Laufpark geboren. Der Stadtrat gab – wie berichtet – grünes Licht, und die damalige Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) GmbH, das heutige Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland, wurde mit der Umsetzung beauftragt. 2020 stieg die Gemeinde Hausham in das Laufpark-Projekt ein, was ein größeres Streckennetz bedeutete. Und damit weniger Kosten.

Die gingen zwar zunächst mal nach oben von 10 000 auf 20 000 Euro, weil die Laufstrecken sich von vorher 20 Kilometer auf nunmehr 60 Kilometer verlängert hatten. Aber die interkommunale Zusammenarbeit machte den Laufpark zum Leader-Projekt, was wiederum einen 50-prozentigen EU-Zuschuss bedeutete. Die nicht geförderten 10 000 Euro teilten sich Hausham und Miesbach auf. Finanziert wurden damit die Planung, die Beschilderung und die Online- sowie Print-Information rund um den Laufpark. Ab sofort gibt es Infomaterial wie den Streckenflyer und den Abreißblock in den Touristinfos und Rathäusern. Ebenso Detailkarten für jede Laufstrecke zur besseren Orientierung.

Braunmiller und Zangenfeind wollen indes auch auf anderen Gebieten eng zusammenarbeiten. So im Bereich Jugend und Sport: Wie berichtet, sind ein Pumptrack in Hausham und ein Skaterpark nebenan in Miesbach angedacht – die Planungen laufen. Zangenfeind: „Wir arbeiten daran. Dann wird man sehen, was sich umsetzen lässt.“

Konkreter ist dagegen der Sponsorenlauf, der für 2023 geplant ist. Damit soll der Laufpark in einem größeren Rahmen eingeweiht werden. Bei der aktuellen Eröffnung geht es beiden Kommunen darum, dass die Läufer noch im Herbst von den beschilderten Strecken profitieren und noch im Herbst die neu ausgeschilderten Runden erkunden können.

Die acht Runden

1. Miesbach Innenstadt-Wallenburg-Runde, 7,0 Kilometer, 40 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad leicht.

2. Miesbach Voglherd-Runde, 9,6 Kilometer, 190 Höhenmeter, Grad mittel.

3. Miesbach Stadtwald-Runde, 6,0 Kilometer, 90 Höhenmeter, Grad mittel.

4. Miesbach Schlierach-Runde, 4,3 Kilometer, 40 Höhenmeter, Grad leicht.

5. Hausham Stadlberg-Runde, 13,1 Kilometer, 260 Höhenmeter, Grad mittel.

6. Hausham Schlierach-Runde, 4,7 Kilometer, 40 Höhenmeter, Grad leicht.

7. Hausham Schliersee-Runde, 8,0 Kilometer, 60 Höhenmeter, Grad leicht.

8. Hausham Huberspitz-Gindelalm-Runde, 10,7 Kilometer, 510 Höhenmeter, Grad schwer.