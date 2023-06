Staatsempfang: Minister Holetschek lobt pflegende Angehörige und würdigt Miesbacher Fachstelle

Von: Stephen Hank

Teilen

Empfang mit Minister: Klaus Holetschek (3.v.l.) würdigte beim Empfang auch die Arbeit der Miesbacher Fachstelle um Leiterin Monika Bürger (2.v.r.), die mit den pflegenden Angehörigen (v.l.) Inge Engl, Olga Rötzer, Brigitte Wensauer und Jörg Thomas zum Empfang in die Münchner Residenz gekommen war. © ministerium

Bei einem Staatsempfang in München lobte Minister Klaus Holetschek pflegende Angehörige und die Miesbacher Fachstelle.

Landkreis – Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) hat im Rahmen eines Staatsempfangs in der Münchner Residenz die Arbeit der Fachstellen für pflegende Angehörige gewürdigt. Anlass war das 25-jährige Bestehen der Fachstellen in diesem Jahr. Auch eine Delegation aus dem Landkreis nahm an der Festveranstaltung teil.

„Die Pflege ist eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Holetschek laut Pressemitteilung in seiner Rede. Allein in Bayern werde die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 580 000 auf bis zu eine Million im Jahr 2050 steigen. Derzeit werden über 80 Prozent der Pflegebedürftigen in Bayern zu Hause versorgt, das sind knapp 470 000 Menschen. Der Minister dankte deshalb den Mitarbeitern der rund 110 Fachstellen für pflegende Angehörige, die es in Bayern gibt. „Sie stehen mit ihrer Expertise den pflegenden Angehörigen immer zur Seite“, lobte der Minister.

Vier pflegende Angehörige eingeladen

Die Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Miesbach gibt es seit 2008. Sie wurde unter der Trägerschaft des Kreisverbands Miesbach des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ins Leben gerufen. Seitdem stellt und unterstützt das BRK die Fachstelle, die unabhängig, neutral und kostenfrei informiert und berät, die pflegenden Angehörigen in ihrer Situation der Pflege zu Hause unterstützt, begleitet und auf Hilfsangebote aufmerksam macht. Sie wird vom Ministerium für Gesundheit und Pflege, vom Landratsamt und vom BRK finanziell gefördert.

Neben der Leiterin der Fachstelle, Monika Bürger, wurden aus dem Landkreis stellvertretend für alle Menschen, die die verantwortungsvolle und wertvolle Pflege zu Hause durchführen, auch vier pflegende Angehörige zum Staatsempfang eingeladen. Holetschek würdigte auch deren Einsatz: „Bei mehr als der Hälfte der pflegenden Angehörigen nimmt die Pflege fünf bis 15 Stunden wöchentlich in Anspruch, bei zwölf Prozent 15 bis 30 Stunden und bei fünf Prozent mehr als 30 Stunden.“ Umso wichtiger sei es, dass sie mit den Fachstellen eine wertvolle und individuelle Unterstützung haben – nicht zuletzt, was die psychosoziale Begleitung betrifft. sh

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.