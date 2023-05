Nein zu Bürgerantrag: Kein Geld für Miesbachs NS-Geschichte

Von: Dieter Dorby

Vage Vergangenheit: Dieses Wandgemälde „Miesbacher Honoratioren beim Kartenspiel“ von Sepp Stallhofer im Altwirt in Parsberg aus dem Jahr 1939 war der Auslöser für die Diskussion. Es zeigt (v.l.) den Braumeister Adolf Wiedemann und Brauerei-Direktor Eduard Hager, den bekannten Schriftsteller Georg Stöger-Ostin und Emil Hinterdobler, beides Zeitungsredakteure beim „Miesbacher Anzeiger“. © ddy

Mehr über die Geschichte Miesbachs im Dritten Reich erfahren – das ist das Ziel eines Bürgerantrags, der nun im Stadtrat behandelt wurde. Das Gremium ließ sich von einem Experten erklären, wie man dabei vorgehen kann. Entscheidendes Thema waren aber die Kosten. Denn die sind höher als gedacht.

Miesbach – Die Erforschung der nationalsozialistischen Vergangenheit bewegt die Menschen. Das war so im Jahr 1949, als das Institut für Zeitgeschichte München – Berlin unter dem Namen „Deutsches Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit“ gegründet worden war. Und so ist es heute noch unter anderem in Miesbach, wo die Geschichte der Kreisstadt zur NS-Zeit aufbereitet werden soll. Wie das gehen kann, stellte Thomas Schlemmer von besagtem Institut nun dem Stadtrat vor.

Der Experte machte eingangs deutlich, dass sein Institut keine Aufträge annehme, sondern Projekte übernehme, „von denen wir denken, dass sie die Forschung weiterbringen“. Mit Coburg und Kempten habe man zwei Arbeiten am Laufen. Ob Miesbach ebenfalls ein Thema werden könnte, hängt laut Schlemmer an einer zentralen Frage: „Was will die Stadt mit diesem Projekt erreichen? Wo will man hin?“ Gehe es um Erinnerungskultur oder um die Geschichte der Kommune?

Wandgemälde als Auslöser

Aufgekommen ist das Thema NS-Zeit in der Kreisstadt durch die Bestrebungen, Wandbilder aus dem Altwirt in Parsberg vor dem Abriss zu retten. Dabei waren zwei der vier dargestellten Personen von Stadtkurator Alexander Langheiter angesichts ihrer NS-Vergangenheit als „nicht unproblematisch“ eingestuft worden (wir berichteten). Daraufhin legte der Enkel des damaligen Zeitungsredakteurs Emil Hinterdobler Protest ein und lieferte Nachweise, dass es keine Anhaltspunkte für eine Parteizugehörigkeit zur NSDAP gebe. In der Folge hatte Lisa Hilbich, stellvertretende Ortsvorsitzende der SPD, in der Bürgerversammlung 2022 beantragt, die Kreisstadt möge die Entwicklung und Geschichte des Nationalsozialismus von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 1945 in Miesbach erforschen.

Bis zu 400.000 Euro Kosten

Laut Schlemmer ist dies ein aufwendiges Projekt. An die drei Jahre würde ein promovierter Forscher damit zu tun haben. Zusammen mit Personal- und Reisekosten müsste die Stadt bei einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe E14 insgesamt mit 350.000 bis 400.000 Euro rechnen.

Darüber hinaus gebe es eine Fülle weiterer, weniger aufwendiger Möglichkeiten. Das Stadtarchiv oder Zeitzeugen könnten als Startpunkt dienen. Man könne sich mit anderen Orten wie Bad Tölz vernetzen, wo an einem Geschichtspfad gearbeitet werde. Man könne auch kostenneutral mit dem Gymnasium zusammenarbeiten, ergänzte Schlemmer. Das weitere Vorgehen liege in der Verantwortung des Stadtrats. „„Über Miesbach weiß man nichts. Aber man muss es wollen“, sagte Schlemmer und appellierte: „Fürchtet Euch nicht.“

Doch dieser Wille ist recht überschaubar. „400.000 Euro Kosten sind in unserer Finanzsituation indiskutabel“, stellte Florian Hupfauer (FDP) fest. Und auch 10.000 Euro seien nicht stemmbar. Seit 74 Jahren werde die NS-Zeit aufgearbeitet. „Das ist extrem wichtig, aber das meiste sollte bereits aufgearbeitet sein.“

Kick van Walbeek (Grüne) verwies dagegen auf einen steigenden Antisemitismus und sprach sich dafür aus, mit der Forschung in Miesbach zu beginnen – auch ohne Geld. Daran würde sie sich auch gerne aktiv beteiligen.

Kulturreferentin Verena Schlier (CSU) fand: „Die Kosten sind heftig. Aber komplett kostenneutral werden wir das nicht schaffen.“ Die Mitarbeiter der Stadt seien am Thema dran, „wichtig ist aber, dass wir das Thema begleiten“. So sei zu klären, was man bereits im Stadtarchiv habe. Man könne sich durchaus mit dem Thema befassen und die Bevölkerung dabei mitnehmen – „gerne auch als W-Seminar und zusammen mit anderen Schulen, ohne es kostentechnisch ausufern zu lassen“.

„Zu sensibel für Hobbyhistoriker“

Paul Fertl (SPD) befand „die Institut-Lösung ein paar Nummern zu groß“. Ziel des Antrags sei vielmehr gewesen, Möglichkeiten vor Ort zu schaffen. Es gehe ja darum, zu erforschen und für heutige Tendenzen Bewusstsein zu schaffen. Während Inge Jooß (SPD) feststellte, dass in Miesbach eine Aufklärung noch nicht so recht stattgefunden habe, warnte Christian Mittermaier (CSU) davor, das Thema Hobbyhistorikern zu überlassen. „Dazu ist die Sache zu sensibel.“ Zudem habe die Stadt auch personell keine Ressourcen, um dies zu unterstützen.

Personaldecke der Stadt reicht nicht

Was Stadtarchivarin Barbara Wank indirekt bestätigte. Bislang sei zur NS-Zeit nicht viel erforscht, Staats- und Bundesarchiv seien nicht begutachtet. Und ein W-Seminar mit Schülern sei eine „sehr sportliche Aufgabe“, da das enorm viel Zeit erfordere. Ihr Fazit: „Allein können wir das nicht schaffen.“

„Nicht ins Ehrenamt abschieben“

Historiker Schlemmer machte deutlich: „Es geht nicht ohne Geld. Die Kommune hat eine Verantwortung. Es reichen schon 500 Euro pro Jahr, aber man kann es nicht ins Ehrenamt abschieben.“

Zur Abstimmung kam ein gemeinsam geänderter Beschlussvorschlag. Demnach solle die Stadt die Geschichte des Nationalsozialismus in Miesbach von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 1945 erforschen. Zudem solle die Verwaltung Wege aufzeigen, wie eine Auseinandersetzung mit diesem Teil der Stadtgeschichte erfolgen kann. Dies wurde jedoch mit 13:8 Stimmen abgelehnt.

