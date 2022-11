Stadtmarketing Miesbach: Nachfolger steht fest - Er kommt aus dem Rathaus

Von: Dieter Dorby

Der 1000 Lichterglanz ist nur ein Veranstaltungsprojekt, das zum Aufgabenbereich des Stadtmarketings in Miesbach gehört. © Andreas Leder

Die Stadt Miesbach hat die vakante Stelle des Stadtmarketings nachbesetzt – und zwar aus den eigenen Reihen.

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller am Freitag per Pressemitteilung bekannt gab, übernimmt Marco Giannini die Aufgaben, für die bislang Benedikt Waizmann zuständig war. Wie berichtet, hatte sich die Stadt am 25. Oktober noch während der Probezeit von Waizmann getrennt.

Viele Gespräche geführt

Braunmiller führte anschließend nach eigenem Bekunden viele Gespräche innerhalb des Rathauses, „um eine gute Lösung für die Stelle Stadtmarketing zu finden“. In der Folge habe er als Rathauschef entschieden, dass Marco Giannini, derzeit Mitarbeiter im Ordnungsamt, künftig für das Stadtmarketing zuständig sein wird.

Vom Stadtrat bereits abgesegnet

Diese Entscheidung wurde am Donnerstagabend in der nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrats abgesegnet. Giannini, dessen Eltern in der Kreisstadt eine Pizzeria führen, ist laut Braunmiller intern gut vernetzt. „Er kennt die Vorgänge um unsere Märkte und hat einschlägige Erfahrung im Gewerberecht. Derzeit organisiert er, mithilfe der Mitarbeiter des Ordnungsamts, den 1000 Lichterglanz und das Weihnachtsgasserl.“

