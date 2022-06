Stadtradeln im Landkreis Miesbach: Start Ende Juni - Anmeldungen möglich

Von: Jonas Napiletzki

Die Motivation, auf den Sattel zu steigen, soll mit dem Stadtradeln im Landkreis Miesbach erhöht werden. Die ATS bewirbt die Aktion als Organisator mit diesem Bild zweier Radler über den Dächern von Hartpenning. © Dietmar Denger/Alpenregion Tegernsee Schliersee

Elf Kommunen und der Landkreis machen beim Stadtradeln mit – nun sind die Bürger des Landkreises Miesbach gefragt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Landkreis – 1725 aktive Teilnehmer haben im vergangenen Jahr am Stadtradeln im Landkreis teilgenommen. 129 Teams waren am Start, 357 637 Kilometer wurden gesammelt und 53 Tonnen CO2 gespart. Auch heuer nimmt der Landkreis und ein Großteil seiner Städte und Gemeinden wieder an der Aktion des Klimabündnis teil. Die Organisatoren rufen nun zur Anmeldung auf. Das Stadtradeln selbst findet von Samstag, 25. Juni, bis Freitag, 15. Juli, statt.

Vorbereitet wird die Aktion, bei der Bürger in Teams Kilometer sammeln, vom Kommunalunternehmen Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS), vom Landratsamt und von der Standortförderung Holzkirchen. Ziel der 21-tägigen Kampagne ist die Sensibilisierung fürs Radeln im Alltag. Auch soll das Thema Radinfrastruktur verstärkt in der Kommunalpolitik auftauchen, heißt es auf der Homepage des Klimabündnis. Für die Teilnehmer, Bürger und Kommunen gleichermaßen, locken Preise.

Teilnehmende Städte und Gemeinden

Tim Coldewey, Projektleiter bei der ATS, spricht einige Wochen vor dem Start von einem „Anmelderekord“. Beim Stadtradeln, das heuer zum dritten Mal im Kreis Miesbach stattfindet, hätten sich neben dem Landkreis selbst bereits elf Städte und Gemeinden angemeldet. Neu im Boot ist die Stadt Tegernsee, die im vergangenen Jahr ausgesetzt hat (wir berichteten). Kreuth und Waakirchen haben sich ebenfalls neu zur Teilnahme entschlossen. Otterfing, Weyarn, Rottach-Egern, Gmund, Bad Wiessee, Holzkirchen, Hausham und die Stadt Miesbach sind wie im Vorjahr angemeldet.

Nicht dabei sind die Kommunen Valley, Irschenberg, Warngau, Fischbachau, Bayrischzell und Schliersee – deren Einwohner können sich über das Landkreis-Team zur Teilnahme anmelden. Coldewey sagt dazu: „Das Prinzip der Aktion ist einfach und nicht zuletzt deshalb erfreut sie sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit: So haben sich dieses Jahr so viele Gemeinden angemeldet wie noch nie.“

Organisation und Anmeldung

Der „Modus“, erklärt der ATS-Projektleiter, bleibe wie bereits bekannt: „Während eines definierten Zeitraums von 21 Tagen sind alle Landkreisbürger aufgerufen, so viele Kilometer mit ihrem Fahrrad zurückzulegen wie möglich – sei es im Alltag, in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit.“ Dabei könne man sich verschiedenen Teams anschließen und über eine App seine Kilometer aufzeichnen lassen.

Neuerungen, Preise und Mängel-Melder

„Auch Arbeitgeber wollen wir beim Thema Radfreundlichkeit mit ins Boot holen und denken über innovative Aktionen wie temporäre Radständer oder Duschcontainer nach“, schreibt Coldewey in einer Pressemitteilung. Die Organisatoren würden Sachpreise zur Verfügung stellen. „Neu ist in diesem Jahr auch ein Gemeindepreis – eine Radservicestation.“ Sie soll an die Kommune gehen, die den größten Anteil an startenden Einwohnern hat.

Als neue Kategorie wurden die „meisten Fahrten“ als Wertung eingeführt, in der der Radfahrer gewinnt, der sein Fahrrad am häufigsten nutzt – unabhängig von den zurückgelegten Kilometern. Weitere Aktionen sind laut Coldewey ebenfalls in Arbeit: „Ideen haben wir schon eine Menge: gemeinsame Ausfahrten, Workshops und eine Veranstaltungsreihe zum Thema Radfreundlicher Landkreis Miesbach.“

Als „praktischen Nebeneffekt“ bezeichnet der ATS-Projektleiter den in der App integrierten Mängel-Melder „Radar“: Teilnehmer können über diese Funktion Verbesserungsvorschläge an der Radinfrastruktur einreichen.

Infos und Diskussion

Anmeldungen zum Stadtradeln sind online unter www.stadtradeln.de möglich. Kurz nach dem Start, am Mittwoch, 29. Juni, findet die Podiumsdiskussion „Radfahren – zwischen Freizeit und Alltag“ im Kultur im Oberbräu in Holzkirchen statt. Los geht´s um 19 Uhr.

