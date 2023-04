Stadtradeln: Teilnehmer umrunden neunmal die Erde - Aktion im Kreis Miesbach startet erneut

Von: Christine Merk

Die Sonderaktion Schulradeln gewann das Gymnasium Miesbach. Klimaschutz-Managerin Antonia Rüede-Passul (2.v.l.) überreichte die Servicestation an (v.l.) Schulleiterin Claudia Reiserer, Martina Stahl, Markus Arnold und stellvertretenden Schulleiter Markus Gamperling. © Landratsamt

Bürger aus dem Landkreis Miesbach haben beim Stadtradeln 2022 über 380 000 Kilometer gesammelt. Nun startet die nächste Runde mit der Radl-Kultour am 7. Mai.

Landkreis – Eine Strecke, die mehr als neunmal rund um die Erde führen würde – nämlich 386 296 Kilometer – haben die Landkreis-Teilnehmer der bundesweiten Aktion Stadtradeln 2022 auf ihren Velos erstrampelt. Die Preise für die eifrigsten wurden jetzt übergeben – verbunden mit dem Aufruf zum diesjährigen Stadtradeln.

1817 Radler aus den 17 Kommunen des Kreises hatten sich im vergangenen Jahr angemeldet, weiß das Landratsamt, das die Aktion betreut hat. Heuer besteht das Organisationsteam aus Mitarbeitern der Regionalentwicklung Oberland (REO), der Stadt Miesbach sowie des Marktes Holzkirchen. Die nächste Runde startet am Sonntag, 7. Mai. Drei Wochen lang – bis 26. Mai – heißt es dann: Kilometer sammeln. Dabei ist es ein erklärtes Ziel, für möglichst viele Strecken auf das Rad umzusteigen, anstatt sie mit dem Auto zu fahren. Denn das spart CO2 und ist so aktiver Klimaschutz.

KulTour bietet vier Bühnen mit Künstlern

59 Tonnen eingespartem CO2 entsprechen die mehr als 380 000 Kilometer, welche die Landkreisbürger 2022 geradelt sind. „Ein starkes Zeichen gegen den Klimawandel“, findet Klimaschutzmanagerin Antonia Rüede-Passul vom Landratsamt. Als aktivste Kommune haben der Markt Holzkirchen und als beste Schule das Gymnasium Miesbach nun je eine Radservice-Station bekommen. Die große Resonanz des Stadtradelns bei den Schülern des Gymnasiums hat zudem für eine besondere Neuerung gesorgt: Unter der Leitung des Sport-Fachbetreuers Markus Arnold gibt es dort nun das Wahlfach Radfahren.

Zum Auftakt der neuen Runde laden der ADFC Miesbach, die Wirkstatt Oberland und der Verein Kulturvision zur Radl-KulTour am Sonntag, 7. Mai, ein, bei der bereits die ersten Kilometer gesammelt werden. Entlang der Strecke mit Start und Rahmenprogramm am Miesbacher Marktplatz wird Radeln mit Kultur verbunden. Auf vier Bühnen warten Künstler aller Art und laden zum Verweilen ein. Für Speisen und Getränke sorgen die umliegenden Gastronomien.

Auch einige Gemeinden planen Veranstaltungen. So gibt es etwa in Holzkirchen eine „Neuradlertour“ mit Bürgermeister Christoph Schmid und ein Lastenradtreffen sowie einen Radl-Flick-Kurs für Kinder und geführte Radtouren in Gmund. Das Stadtradeln soll zur Mobilitätswende im Oberland beitragen, sagt Thorsten Schär von der REO. Und: „Dabei lernt man auch alltägliche Wege ganz anders kennen.“ cmh

Die Anmeldung

Die Anmeldung für das Stadtradeln ist möglich unter www.stadtradeln. de registrieren. Alle Informationen zu den Aktionen im Landkreis sind unter https://www.stadtradeln. de/landkreis-miesbach abrufbar.

