Stadtradeln: Verbesserungen in der Infrastruktur sollen transparenter werden

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Motivation, auf den Sattel zu steigen, soll mit dem Stadtradeln im Landkreis Miesbach erhöht werden. Auch Mängel an der Infrastruktur können Teilnehmer melden. © Dietmar Denger/Alpenregion Tegernsee Schliersee

Beim Stadtradeln melden Teilnehmer auch Mängel in der Rad-Infrastruktur. Anders als im vergangenen Jahr sollen die Gemeinden nun Rückmeldung an die REO geben, was davon behoben wurde.

Landkreis – Die Aktion Stadtradeln, an der sich heuer 1817 Bürger aus dem Landkreis beteiligt haben, soll nicht nur CO2 vermeiden und Menschen fürs Fahrrad motivieren. Sie soll auch auf Verbesserungspotenzial in der Rad-Infrastruktur aufmerksam machen. Dafür konnten die Teilnehmer bis Mitte Juli per Smartphone-App Mängel melden. Hinweise auf Löcher in Wegen, fehlende Schilder, wuchernde Hecken oder Stellen, an denen grundsätzlich ein neuer Radweg sinnvoll wäre, landeten im „Radar“ des Stadtradelns. Insgesamt 111 Meldungen gingen dort ein. Davon sind, Stand Ende August, 52 unbearbeitet, 49 laut den Projektverantwortlichen in Bearbeitung. Und ein einziger Mangel wurde behoben, hier ging es um eine Hecke in Fellach, die der Bauhof zurückgeschnitten habe.

Mehr Mängel behoben, als online gekennzeichnet

Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Tatsache für Kritik, dass das Gros der Meldungen scheinbar nie bearbeitete wurde. „Für den ganzen Landkreis sind es 54 unbearbeitete Meldungen, 30 (angeblich) in Bearbeitung und sage und schreibe null erledigt. Dann kann ich mir die Plattform auch sparen“, kommentierte etwa ein Leser der Heimatzeitung das Stadtradeln 2021.

Tim Coldewey leitet das Projekt Stadtradeln. © Archiv MM

Diese Situation ist Tim Coldewey, Projektleiter bei der Regionalentwicklung Oberland (REO), durchaus bewusst. Bei manchen Teilnehmern habe das Gefühl, dass mit den Meldungen nichts passiere, zu Unmut geführt. Laut Coldewey ist es aber nicht so, wie es aussieht. Nach den gemeldeten Mängeln im vergangenen Jahr seien viel mehr Verbesserungen umgesetzt worden, als im Portal hinterlegt wurden. „Ich bekomme bei jeder eingegangenen Radar-Meldung eine Nachricht“, erklärt Coldey zum Ablauf. Die schaue er sich sofort an – „allein schon der Neugier wegen“. Anschließend leitet der Projektleiter die Meldung entweder an die zuständige Gemeinde weiter oder fährt selbst raus. „Manches kann ich korrigieren, wie beispielsweise ein falsch gedrehtes Schild.“

Anders sieht es bei „größeren Baustellen“ aus, sagt Coldewey. Er könne freilich nicht schnell mal eine Bundesstraße verbreitern. „Aber ich sammle die Hinweise als Beleg und suche das Gespräch mit Gemeinden.“ In vielen Fällen, so etwa bei der Radverbindung zwischen Weyarn und Miesbach oder zwischen Miesbach und Hausham, würden ohnehin schon Gespräche und Planungen im Hintergrund laufen, erklärt der Projektleiter.

Novum: Gemeinden sollen melden, wie sie mit Mängel-Hinweisen umgehen

Auch gebe es heuer eine große Neuerung: „Wir bitten die Gemeinden nun um Rückmeldung, was sie mit den Meldungen machen.“ So könnten die Mängel nicht nur im Internet unter www.radar-online.net entsprechend aktualisiert und von Bürgern verfolgt werden. Auch die Radler, die den jeweiligen Mangel gemeldet haben, würden nun direkt von der REO kontaktiert und über das Ergebnis informiert. Entsprechende Rückmeldungen hatten die Gemeinden im vergangenen Jahr laut Coldewey noch nicht an die Organisatoren gegeben – was zur Folge hatte, dass Meldungen als „unbearbeitet“ ausgewiesen waren, die bereits erledigt wurden.

„Wir sind auch noch Lernende“, erklärt Coldewey diesen neuen Prozess. „Und wenn irgendwo trotzdem noch Bauchschmerzen bestehen, können sich Radler jederzeit auch an die Gemeinden oder direkt an mich wenden.“ Vieles sei stillschweigend erledigt worden – manchmal brauche es aber einen Moderator zwischen den Radfahrern und den Gemeinden.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.