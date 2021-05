Stadträtin Aline Brunner rückt in den Vorstand der Freien Wähler Miesbach auf

Rückt in den Vorstand auf: Stadträtin Aline Brunner ist neue Schriftführerin bei den Freien Wählern in Miesbach.

Freie Wähler führen Hauptversammlungen online durch

von Dieter Dorby schließen

Miesbach – Während andere Vereine ihre Termine absagen, hat die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Miesbach-Parsberg-Wies nun ihre Hauptversammlung abgehalten – allerdings nicht in Präsenz, sondern online. „Das hat gut geklappt“, stellt Ortsvorsitzender Markus Seemüller fest.

Bei dem Treffen wurde nicht nur die Versammlung von 2021 abgehalten, sondern auch die vom vergangenen Jahr, die coronabedingt abgesagt worden war. „Wir haben das ganz einfach gemacht“, berichtet Seemüller. „2020 begann um 20 Uhr, 2021 um 21 Uhr. Das kann sich jeder merken.“

Dabei fanden für heuer auch Neuwahlen statt. Seemüller wurde dabei ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie Franz Mader als sein Stellvertreter und Peter Altenburg als Schatzmeister. Neue Schriftführerin ist Stadträtin Aline Brunner, die das Amt von Gudula Beyse übernimmt, die altersbedingt nicht mehr antrat.

Inhaltlich wurde eine breite Themenpalette besprochen, unter anderem das weitere Vorgehen bei der Gestaltung des Marktplatzes. Dabei kündigte Seemüller an, dass er in Kürze dazu eine Abstimmung beantragen wolle. Der Stadtrat solle entscheiden, ob die von Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) im Wahlkampf angekündigten und nun in der Finanzplanung zurückgestellten Projekte – ein Parkdeck auf dem Parkplatz des Eisstadions und eine Umgestaltung des Marktplatzes – umgesetzt werden sollen oder nicht. Seemüller hatte jüngst im Stadtrat kritisiert, dass beide Projekte in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden, obwohl es keinen Beschluss zu diesen zwei Punkten gibt.

