Stadtrat Miesbach lässt neue Wohnung im Beamtenhaus prüfen

Neue Möglichkeiten durch Speicherausbau

Miesbach – Das Dach des Beamtenhauses neben dem Miesbacher Rathaus soll saniert werden. Dabei soll es nicht nur ein neues Dach, sondern auch eine neue Wohnung bekommen. Voraussetzung für den neuen Wohnraum ist, einen Speicher unter dem Dach auszubauen. Der Stadtrat hat der Prüfung dieses Vorhabens kürzlich zugestimmt.

Wie sich bei einer Prüfung gezeigt hat, weist das Dach einigen Sanierungsbedarf auf. Bei Reparaturen wurden in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedliche, nicht formschlüssige Dachplatten verbaut. Und das hatte weitreichende Folgen: Durch so entstandene Ritzen konnte der Eintritt von Regen- und Schmelzwasser nicht mehr vollständig verhindert werden – Wasser drang ein. Zudem ist die Traufverblechung im Bereich der Schneefanghalter teilweise porös. Die notwendige Sanierung ist geplant.

Auf Anregung von CSU-Stadtrat Erhard Pohl fand zudem eine Begehung des Objekts statt. Hintergrund war, dass er die Möglichkeit sieht, dort eine weitere Wohnung unterzubringen, die die Stadt ebenfalls vermieten kann. Dies sei mit Blick auf den Wohnraumbedarf in der Kreisstadt eine gute Sache, stellte Pohl in derselben Sitzung fest. Auch Gebäudereferent Manfred Burger (Grüne) war bei der Begehung und findet die Idee gut.

Aktuell gibt es im Beamtenhaus sieben Wohneinheiten – zwei je Stockwerk plus eine unter dem Dach. Nebenan soll nun die zweite entstehen, wenn die Machbarkeitsstudie positiv ausfällt. Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) steht dem Vorhaben ebenfalls positiv gegenüber: „Das ist eine sinnvolle Runde, die wir drehen sollten.“ Auch Pohl hält die Prüfung für sinnvoll. Immerhin könne so „eine tolle Wohnung“ mit 60 bis 70 Quadratmetern plus Galerie entstehen.

