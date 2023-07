Stadtrat Miesbach will beim Stadtwappen das letzte Wort behalten

Von: Dieter Dorby

Mit Palmen- und Lorbeerzweig: So grüßt das Miesbacher Stadtwappen an der Ortszufahrt in Schweinthal. © tp

Das Miesbacher Stadtwappen ist weithin beliebt. Deshalb gibt es immer wieder Anfragen an das Rathaus, das Zeichen für private oder gewerbliche Zwecke zu nutzen. Doch wer darf eine solche Genehmigung erteilen?

Miesbach – Im Dezember 2022 hatte der Stadtrat dazu eine erste Grundsatzentscheidung getroffen. Anlass war die Umbenennung der Freien Wählergemeinschaft Miesbach-Parsberg-Wies in die Freie Liste Miesbach-Parsberg-Wies gewesen, für deren Logo Fraktionssprecher Markus Seemüller die Verwendung des Stadtwappens beantragt hatte (wir berichteten).

Das Ergebnis ist bekannt: Damals legte der Stadtrat fest, dass politische Parteien und Gruppen grundsätzlich das Stadtwappen nicht verwenden dürfen. Das Erstellen einer Satzung, die die Verwendung des Stadtwappens generell regeln soll, wurde ebenfalls abgelehnt. Doch wirklich geregelt war die Vergabe damit nicht. Deshalb kam das Thema nun erneut auf die Agenda.

Grundlage für Bürgermeister und Verwaltung

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) erklärte, gab es zuletzt vermehrt Anträge auf eine Nutzung, die teils sehr kurzfristig erfolgten. Deshalb sei es sinnvoll, die Vergabe so zu regeln, dass nicht jedes Mal der Stadtrat damit befasst werden müsse. Deshalb solle die Genehmigung in die laufenden Angelegenheiten des Bürgermeisters fallen. Die Geschäftsordnung müsste dann entsprechend geändert werden. Braunmiller: „Bürgermeister und Verwaltung hätten so eine Grundlage, die Anfragen zu erledigen.“

„Wir haben Vertrauen in Dich“

Paul Fertl (SPD) sah eine eigene Satzung dafür als übertrieben an und formulierte einen Alternativbeschluss. Demnach entscheide der Bürgermeister im Rahmen der laufenden Aufgaben auf Widerruf und berichte dann darüber im Stadtrat. „Wir haben Vertrauen in Dich“, sagte er in Richtung Braunmiller, denn insgesamt sei es tatsächlich ein Fall der laufenden Verwaltung. Erhard Pohl (CSU) zeigte sich ergebnisoffen, stellte aber fest, dass das Erstellen einer solchen Satzung viel Arbeit für die Verwaltung bedeute. Und am Ende bestehe stets die Gefahr, dass doch nicht alle denkbaren Situationen abgedeckt seien. Manfred Burger (Grüne) fand indes, dass „ein Rahmen“ bei kommerzieller Nutzung besser sei, als es dem Bürgermeister zu überlassen; über Ausnahmen könne man im Stadtrat immer noch beschließen.

Hoheitliches Zeichen

Geschäftsleiter Gerhard Führer wies darauf hin, dass die Anfragen mittlerweile überhandgenommen hätten. Für die Verwaltung sei es deshalb wichtig, dass die Kriterien geklärt seien. Klar sei dabei auch: „Das Stadtwappen darf als hoheitliches Zeichen nicht verramscht werden.“ Wobei Florian Ruml (Freie Liste) zu bedenken gab: „Man kann nicht alles regeln, und man soll nicht von so einem Werk erschlagen werden.“

Am Ende setzte sich der Alternativvorschlag, den Fertl auf einer Serviette während der Sitzung noch formuliert hatte, mit 15:8 Stimmen durch. Damit muss sich Bürgermeister Braunmiller die Entscheidungen im Nachgang absegnen lassen.

Blasonierung

„In Rot an einer von Silber und Blau schräglinks gebänderten Stange (Turnierlanze) eine Standarte mit zwei fliegenden blau-silbernen Bändern, das Tuch dreimal wellenförmig von Silber und Blau schräglinks geteilt und mit einer goldenen Borte eingefasst“ – so lautet die in der Wappenkunde offizielle Beschreibung des Miesbacher Stadtwappens. Der meist ovale Wappenschild wird von einem Lorbeer- und Palmenzweig umrahmt.