Stadtverwaltung Miesbach: Keine Feinstaubmessung an Silvester

Der Antrag einer Miesbacherin, eine Regelung zu finden, die Silvester-Knallerei auf ein gesundheitsverträgliches Maß zu reduzieren, war jetzt Thema bei der Bürgerversammlung.

Miesbach – Eine Feinstaubmessung in der Miesbacher Innenstadt in der Silvesternacht 2019/2020 wünscht sich Lisa Hilbich. Ihr Antrag war Thema bei der Bürgerversammlung. Als Begründung nannte Hilbich, dass sie bereits 2018 den Antrag gestellt habe, „eine Regelung zu finden, die Knallerei zu Silvester auf ein gesundheitsverträgliches Maß zu reduzieren“. Das sei dem Stadtrat und der Verwaltung nicht gelungen.

Die Verwaltung hatte sich offenbar viel Zeit genommen, um Hilbichs Antrag zu entkräften – auch wenn es in der Antwort, die Bürgermeisterin Ingrid Pongratz verlas, zunächst um die Regelung von Feuerwerken an sich ging und nicht um eine Feinstaubmessung. Sie erwähnte Einschränkungen in Straubing zum Schutz von Kulturdenkmälern und Aufrufe zum freiwilligen Verzicht in den Bergsteigerdörfern Ramsau und Kreuth. Die Stadtverwaltung folgerte, dass Miesbach weder Luftkurort noch Bergsteigerdorf sei, keine Burgen oder Schlösser habe und somit auch keine Möglichkeit, Böller zu verbieten.

Zuständig für die Überwachung der Luftqualität, verlas Pongratz weiter, sei das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Eine Feinstaubmessung erfordere die Einrichtung einer Messstelle, schreibt die Verwaltung. Kosten: 20 000 Euro. Ob man dieses Geld aufwenden wolle, „das muss dann der Stadtrat entscheiden“, sagte die Bürgermeisterin. Von alternativen Möglichkeiten – etwa, eine Fachfirma oder ein wissenschaftliches Institut mit der einmaligen Messung zu beauftragen – war in der Antwort der Verwaltung nicht die Rede. Dafür stellte diese die Frage, „was mit den Ergebnissen einer Feinstaubmessung bezweckt werden soll“, da eine Rechtsgrundlage für weitere Maßnahmen nicht ersichtlich sei.

Die Antragstellerin hatte erst gegen Ende der Versammlung Gelegenheit, sich zu äußern. Es gehe ihr nicht um ein Verbot, sondern darum die Belastung mit Feinstaub und Müll zu verringern, erklärte sie knapp.

Christine Merk

Lesen Sie auch:

„Es ist eine Katastrophe“: Vogelschützer warnt vor tödlichen Folgen des Feuerwerks

Keine Feuerwerke mehr an Silvester: Stadt setzt auf Freiwilligkeit

Diskussion ums Silvesterfeuerwerk : Erinnerung ans Böllerverbot für Miesbach