Standlleut‘ verabschieden sich: „Total verliebt in den Marktplatz von Miesbach“

Von: Dieter Dorby

Ein kleines Dankeschön für die jahrzehntelange Treue überreichte (v.l.) Bürgermeister Gerhard Braunmiller an Irmgard Kern und Alois Dimpflmaier. © Thomas Plettenberg

Irgendwann ist einfach Schluss. So heißt es nun für zwei langjährige Fieranten des Grünen Markts in Miesbach, Abschied zu nehmen – und das fällt nicht leicht.

So gehörte Irmgard Kern, die ihre Gärtnerei in Schechen bei Rosenheim hat, 38 Jahre lang mit ihrem Obst und Gemüse aus eigenem Anbau zur Stammbesetzung des Wochenmarkts. Ende November schloss sie dieses Kapitel.

Ihr Weg zur offiziellen Verabschiedung durch Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller führte sie nun wieder durch die bekannten Standreihen. Viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen traf sie dabei, viele Menschen grüßten und sprachen sie an. „Es fällt schwer“, sagt die Standlfrau.

„Beim ersten Mal total verliebt in den Marktplatz“

Die Erinnerungen sind sofort wieder da. „Ich war schon beim ersten Mal total verliebt in den Marktplatz“, erzählt sie. Allein schon der Geruch von Brot und Brezen an der Bäckerei Grabmaier, der Marktflair. All das hat die Marktfrau in ihr Herz geschlossen. Dass sie nun aufhört, ist dem Alter geschuldet, erklärt die 65-Jährige. Vor allem aber dem Umstand, dass „wir als Gärtnerei keine Arbeitskräfte mehr finden. Das ist alles Handarbeit – das ganze Jahr hindurch.“

Auch Alois Dimpflmaier, der mit seiner Frau Andrea seit gut 30 Jahren regelmäßig nach Miesbach fährt, um dort Gewürze, Teemischungen sowie Saatgut anzubieten, hört in Miesbach auf. Er will nur auf Sonntagsmärkte fahren, sagt der 59-Jährige. Der Gärtnermeister aus Roßhart bei Wasserburg hat sein Gemüse notgedrungen ins Sortiment aufgenommen, verrät er nun: „Mit Gewürzen kommt man lang aus.“ Keine aussichtsreichen Voraussetzungen für eine gute Kundenfrequenz.

Die Stadt Miesbach sagt Dankeschön

Braunmiller bedankte sich im Namen der Stadt bei den beiden Fieranten: „Leute wie Sie machen unseren Markt besonders“, stellte er fest. Bei Wind und Wetter seien beide hier gewesen. „Vielen Dank fürs Kommen.“ Derweil sucht die Stadt noch nach geeigneten Nachfolgern.

Gefragt werden kommt gut an

Was Dimpflmaier besonders gut an Miesbach gefällt, ist der Stellenwert, den der Markt und seine Fieranten bei der Stadt genießen. „Man hat sich gut für uns eingesetzt und uns auch mitreden lassen.“ Als Beispiel nennt er den grünen Gehweg, der im Rahmen der Umgestaltung des Marktplatzes angelegt worden war. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont Dimpflmaier, der mit seinem Stand weit herumkommt. Und nicht nur das: „Das Landpublikum macht Miesbach besonders. Die Leute wollen wissen, wo die Ware herkommt, und nehmen auch gerne Tipps an.“ Mit Miesbach fehle ihm schon etwas. „Ich bin sehr gern hingefahren.“

Es gibt noch ein Wiedersehen

Ein Abschied für immer ist es aber für beide Fieranten nicht. Alois Dimpflmaier will beim Fastenmarkt (25./26. März) und Michaelimarkt (23./24. September) dabei sein. Und auch Irmgard Kern kommt wieder nach Miesbach, voraussichtlich Ende April/Anfang Mai – dann aber nicht mit Obst und Gemüse, sondern mit Stecklingen aus eigener Aufzucht.

