Starfotograf Kaufmann: „Ich bin ein Espresso-Süchtiger“

Von: Stephen Hank

Auf einen Espresso: Segafredo-Geschäftsführer Franz Schwaiger (l.) und der Miesbacher Fotograf Hans-Günther Kaufmann, der die neue Kampagne des Unternehmens fotografisch umgesetzt hat, im Miesbacher Marktcafé. © Thomas Plettenberg

Der Miesbacher Hans-Günther Kaufmann (79) hat die neue Segafredo-Kampagne fotografiert. Jetzt zeigte er die Bilder im Miesbacher Marktcafé ‒ und machte ein Geständnis.

Miesbach – Vor 30 Jahren haben sie in Deutschland dem Filterkaffee ein Sahnehäubchen verpasst und ihn als Cappuccino verkauft. Dann kamen die Italiener. „Es war echte Pionierarbeit“, sagt Franz Schwaiger (62) aus Weyarn, der 1990 damit begonnen hat, für Massimo Zanetti (75) und dessen Kaffeeunternehmen Segafredo das Deutschland-Geschäft aufzubauen. Schon damals sollten Kaffeegenuss-Fotografien südländisches Flair vermitteln und den Deutschen echten italienischen Espresso schmackhaft machen. Der Fotograf Hans-Günther Kaufmann (79) hat für das Unternehmen eine neue Kampagne bildlich umgesetzt – und seine Fotografien jetzt in Miesbach vorgestellt.

Miesbacher Gastronom war einer der ersten Kunden

Warum Miesbach? Schließlich entstanden die Aufnahmen, die Menschen beim Espressogenuss und in Bar-Atmosphäre zeigen, im Mai vergangenen Jahres in einem Café am Münchner Rindermarkt. Nun, zum einen ist Miesbach Kaufmanns Heimatstadt, und zum anderen war der Gastronom Jaro Junek (76) damals einer der Ersten, die Segafredo-Deutschland-Geschäftsführer Schwaiger davon überzeugen konnte, die Zanetti-Bohnen ins Sortiment zu nehmen. „Wir brauchten Kunden, die als Botschafter fungieren“, erinnerte er sich bei der Bilder-Präsentation im Miesbacher Marktcafé, das Juneks Tochter Maria-Grazia (28) führt.

Fotografien Kaufmanns weltweit zu sehen

Zwei großflächige Aufnahmen aus der aktuellen Kampagne sind dort – neben weiteren Fotografien Kaufmanns – bis Ostern zu sehen. Künftig werden sie weltweit in Segafredo-Cafés hängen oder in PR-Kampagnen Verwendung finden. Rund 4000 Kunden zählt das Unternehmen in Deutschland, weltweit ist es in 110 Ländern vertreten. Genuss und Kaffeekonsum – das ist die Kernbotschaft der Aufnahmen, die Kaufmann in München mit Laienmodels in Szene gesetzt hat. Auch hier ist er seinem Grundsatz treugeblieben, die „Kunst des Augenblicks“ zu visualisieren. Der Segafredo-Auftrag dürfte ihm besonders gut gefallen haben. „Ich bin ein Espresso-Süchtiger“, gestand Kaufmann im Marktcafé schmunzelnd. „Und Jaro war damals meine Insel in der Wüste.“

Als nächstes reist der 79-Jährige auf Veranlassung Laschets in die Wüste

Sein nächstes Projekt führt den Miesbacher in Kürze tatsächlich in die Wüste. In Israel und Marokko fotografiert er für die Kampagne „Wir sind Schöpfung“. Die Fotografien sollen auf Initiative von Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) im neuen Friedenszentrum „Abrahamic Family House“ in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) gezeigt werden. Kaufmann kennt Laschet seit dessen Studienzeit in den 1980er-Jahren in München. „Kreativität kennt kein Alter“, findet der fast 80-jährige Kaufmann. „Schöpferisch zu sein, ist unser Anteil an der Ewigkeit.“

