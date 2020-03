Bruder Oberitas im Rückblick: „Ich hab’ immer gedacht: Es wird ned lustig“

In Miesbach geht eine Ära zu Ende. Nach zwölf Jahren tritt Wolfgang Ober nicht mehr als Fastenprediger Bruder Oberitas beim Miesbacher Starkbierfest auf. Wie es dazu kam, was er von seinem Nachfolger hält und was für ihn die größten Momente waren, verrät der 45-Jährige im Interview.

Herr Ober, Sie haben 2008 das Starkbierfest im Bräuwirt mit aus der Taufe gehoben und über zwölf Jahre geprägt. Warum jetzt das Ende?

Wegen der Kommunalwahl. Ich habe ein politisches Amt ins Auge gefasst. Konsequenterweise habe ich daher Wirtin Hanni Huber informiert, dass ich 2020 die Fastenpredigt nicht übernehmen kann – am Ende muss ich mich im Wahlkampf selbst derblecken. Letztlich habe ich mich dagegen entschieden, aber in der Zwischenzeit wurde mit Nikolaus Ruml als Wassergeist ein Nachfolger für mich gefunden.

„Ein neues Gesicht tut dem Starkbieranstich gut“

Bedauern Sie es, dass Sie aus dem Rennen waren?

Nein, überhaupt nicht. Es waren tolle Jahre, aber so einer Veranstaltung tut es auch gut, wenn sie mal ein neues Gesicht bekommt. Ich find’s wirklich gut. Auch weil ich glaube, dass Nikolaus Ruml das gut machen wird. Er ist eine andere Person, hat eine andere Sicht und eine andere Herangehensweise. Ich wünsche ihm, dass ihn die Leute akzeptieren, ihn gut finden und unterstützen.

Es wird aber anders werden als Ihre Auftritte.

Klar, das Derblecken muss zur Person passen. Das sieht man auch beim Nockherberg – von Walter Sedlmayr über Bruno Jonas und Django Asül bis hin zu Luise Kinseher und jetzt Maxi Schafroth.

Dieses Jahr findet der Nockherberg ja leider nicht statt.

Ja, das ist sehr, sehr schade. Gerade für die Künstler, die so viel Arbeit reingesteckt haben. Alles umsonst – das ist das Schlimmste. Es gibt ja nur einen Auftritt.

Wie kam es zu der Rolle?

Hanni Huber hat für den Anstich einen Fastenprediger gesucht und mich gefragt, da ich früher ja mal als Schauspieler gearbeitet habe. So kam das.

„Meiner Frau sage ich jedes Mal total überzeugt: Heuer wird’s ned lustig.“

Nervös beim ersten Mal?

Ich bin immer nervös, auch bei meinen anderen Rollen als Xaver Terofal beim Starkbierfest in Schliersee und als Krüglredner in Fürstenfeldbruck. Meiner Frau sage ich jedes Mal total überzeugt: Heuer wird’s ned lustig.

Wie haben Sie Ihr Programm erarbeitet?

Ich war fast ein Jahr lang immer am Sammeln, habe mir stets Notizen gemacht und in den zwei Monaten vor dem Anstich ausformuliert.

Und viel Zeitung gelesen?

Nicht nur. Ich hatte auch Informanten, denn die Zeitung weiß auch nicht alles. In meinem Handy hatte ich immer eine offene Notiz-App, um Stichworte aufzuschreiben. In der Nacht lag ein Notizblock neben dem Bett, falls mir was einfällt. Das ist ja das Besondere: Der Schauspieler spielt ein Stück, das er nicht geschrieben hat. Der Dramaturg schreibt etwas, das er nicht spielt. Nur der Fastenprediger macht beides.

Wie haben Sie geprobt?

Immer allein. Ich habe es mir vorgetragen und die witzigste Version genommen. Manchmal habe ich einen Absatz sechs, sieben Mal umgeschrieben, bis er gepasst hat.

„Vorab hat niemand etwas erfahren“

Und vorab hat niemand etwas erfahren?

Nein, nicht mal meine Frau. Ich glaube, da ist etwas Angst vor Beeinflussung dabei. So bin ausschließlich ich für das Stück verantwortlich.

Haben Sie dabei auch viel improvisiert?

Die Texte sind alle ausformuliert, aber ich habe sie im Vorfeld so oft vorgetragen, dass ich sie fast auswendig konnte. Oft war es aber so, dass die heißesten Themen kurzfristig kamen. Die kamen auch am besten an, weil sie das Publikum sehr präsent im Kopf hatte. Und es gab die Dauerbrenner wie den Marktplatz und die Straßensituation.

Was war über die Jahre Ihr Lieblingsthema?

Das Verhältnis zwischen Bürgermeisterin und Stadtrat. Das war immer so ... menschlich. Ich konnte Ingrid Pongratz oft gut verstehen, manchmal aber überhaupt nicht. Alles sehr ambivalent. Dabei müssen alle zusammenarbeiten, zum Wohl der Stadt. Gut gefallen hat mir, wenn Bilder entstanden sind.

Wie „Ingrid und die Teletubbies“...

(schmunzelt) Ich habe immer Namen vergeben. Auf „Baumschmuser“ für unseren Dritten Bürgermeister Michael Lechner habe ich das Copyright. Der heißt seitdem so.

Gab es ein Lieblingsopfer?

Nein. Wer immer etwas abbekommen hat, ist Manfred Burger von den Grünen, aber der war mir nie beleidigt. Es war ja auch nie persönlich gemeint. Ich wollte nie gemein sein. Es sollte immer ein Lachen mitschwingen.

