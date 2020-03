Wassergeist löst Bruder Oberitas ab

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Nach zwölf Jahren als Bruder Oberitas wird Wolfgang Ober heuer aus persönlichen Gründen nicht mehr die Predigt beim Starkbieranstich im Bräuwirt übernehmen.

Doch jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Sein Nachfolger ist Nikolaus Ruml. Was der 34-jährige Miesbacher, der hauptberuflich die Musikalienhandlung „Der Musikant“ betreibt, auf die Bühne bringen will, verrät er in unserem Interview.

Große Fußstapfen

Herr Ruml, mit Bruder Oberitas hat die klassische Figur der Fastenpredigt das Starkbierfest von Miesbach aus der Taufe gehoben und geprägt. Erscheinen Sie ebenfalls als Klosterbruder oder haben Sie sich etwas Neues ausgedacht?

Nein, ich bringe eine neue Figur auf die Bühne. Die Fußstapfen von Bruder Oberitas sind eh sehr groß. Ich erscheine als der Miesbach, also gewissermaßen als Wassergeist, als Bach in menschlicher Gestalt.

Wie sind Sie darauf gekommen?

Der Miesbach fließt durch die Stadt und kriegt dabei sehr viel mit, gerade weil ihn die Leute nicht auf dem Schirm haben. Dazu gibt es auch ein passendes Kostüm, aber mehr will ich nicht verraten. Nur so viel: Es wird keine klassische Fastenpredigt.

„Das hat mich schon immer gereizt“

Wie kamen Sie zu der Ehre, Nachfolger von Wolfgang Ober zu werden?

Ich habe zuletzt immer im Einakter beim Starkbierfest mitgespielt und mir dabei regelmäßig gedacht: Wenn’s der Wolfi mal nimmer macht, dann könnte ich ja. Dann haben mich Bekannte angesprochen, dass er aufhört und ich es machen soll. Ich habe zwei Wochen überlegt und festgestellt: Warum nicht, das ist eine tolle Chance. Ich habe mich also mit Bräuwirt-Wirtin Hanni Huber besprochen – und sie war begeistert. Auch Seppi Brugger vom Musikverein, der das Starkbierfest ausrichtet, war überzeugt. Denn es ist für so eine Rolle recht schwierig, wenn man kein Miesbacher ist. Aber ganz ehrlich: Ich weiß selbst nicht, worauf ich mich da eingelassen habe.

Worauf lässt sich der Musikverein mit Ihnen auf der Bühne ein?

Mei, wenn ich was im Spaß sage, lachen die Leute. Und wenn ich es ernst sage, lachen sie auch. Manchmal lachen sie schon, wenn ich nichts sage oder erst etwas sagen will. Offenbar habe ich eine komödiantische Ader oder Ausstrahlung. Aber das ist jetzt natürlich ein anderes Publikum. Was sagt man da? Wie verpackt man es? Sehr viel hängt dabei vom richtigen Timing ab.

Musiker und Schauspieler

Wobei Sie ja bereits Bühnenerfahrung haben.

Ja, in mehrfacher Hinsicht. Zum einen gehöre ich seit Jahren zur Theatergruppe der Trachtler, bin seit zwei Jahren bei der Jungen Bühne Miesbach aktiv und trete auch als Musiker auf – als Gitarrist bei den Bieramiden, den Wolfhoundz und bis vor Kurzem bei Föhnsturm. Im vergangenen Jahr habe ich auch im Komödienstadl mitgespielt.

Wie das?

Ich habe vor einiger Zeit Schauspielunterricht genommen und bin so zur Produktion gekommen. Das Stück heißt „Selbst ist die Frau“ und sollte in der Mediathek noch abrufbar sein.

Sind Sie eher musizierender Schauspieler oder schauspielernder Musiker?

Ich bin eher Künstler, der in einem Musikgeschäft arbeitet. Ich habe früher im Schultheater mitgespielt und wollte mehr daraus machen, aber das kann halt auch eine brotlose Kunst sein. Also habe ich Einzelhandelskaufmann gelernt. Schade eigentlich, aber vielleicht ja auch ganz gut. So habe ich im Theaterverein angefangen, eine größere Rolle im „Goggolori“ gespielt und die Hauptrolle in Oscar Wildes „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ bei der Jungen Bühne. Dabei habe ich in den vergangenen Jahren immer mehr gemerkt: Das ist genau meine Welt. Dennoch ist das Starkbierfest Neuland. Denn beim Theater steht man mit mehr Leuten auf der Bühne. Als Miesbach beim Starkbierfest muss ich es allein rüberbringen.

Was erwartet das Publikum inhaltlich?

Ich bin nicht politisch aktiv, aber das passt gut zur Figur eines Naturgeistes. Der schaut halt mehr auf die Leute. Mal abwarten, wie das ankommt. Aber nach Bruder Oberitas musst du etwas Anderes, etwas Neues bringen. Mit Kopieren allein kann man nur verlieren.

Wie sind Sie auf die Figur des Miesbaches gekommen?

Ich habe viel überlegt. Ein Stammtischbruder oder so wäre zu ähnlich und auch zu klischeehaft. Ich wollte den Blick von außen, aber trotzdem präsent sein. Und da bin ich auf den Miesbach gekommen: Er fließt durch die Stadt, ist quasi überall. Den wollte ich erscheinen lassen – als Wassergeist, der aus seinem Bachbett steigt. Ich habe darüber auch mit einigen Leuten gesprochen, und die fanden die Idee super.

Wie sieht’s mit Lampenfieber aus? Spüren Sie schon weiche Knie?

Ich denke jetzt immer öfter an den Auftritt. 20. und 21. März – das liegt in der Mitte zwischen Wahl und Stichwahl. Das heißt: Man muss aktuell sein, den Text schreiben und auch vortragen können. Nur ablesen reicht nicht. Es wird schwierig, da mache ich mir nichts vor. Aber ich sehe es als Chance, nicht als Prüfungsangst. Vielleicht funktioniert’s ja. Wenn’s es braucht, kimm i wieder.

