Starkbierfest Miesbach: Gelungene Premiere des „Wassergeist vom Miaschboch“

Von: Dieter Dorby

Bescherte den Miesbachern launig-unterhaltsame Abende: Fastenprediger Nikolaus Ruml alias der Wassergeist vom Miaschboch. © MKF_MaxKalup

Nach drei Jahren Pause endlich wieder Starkbieranstich in Miesbach – und das gleich mit der Premiere des Wassergeists. Ein gelungener Neuanfang.

Miesbach – Dreimal wurde seine Premiere verschoben, aber am Freitagabend war es soweit. Der Wassergeist vom Miaschboch tauchte zum ersten Mal im Saal des Bräuwirts auf und las den Miesbachern beim Starkbierfest die Leviten. Entsprechend groß war die Erwartung und umfangreich das Material. So brachte Nikolaus Ruml, der in seiner Rolle als Miaschboch durch die Kreisstadt fließt und so alles mitbekommt, mit einem besonders dicken Buch mit. Anders als sein Vorgänger Bruder Oberitas erschien er nicht in Mönchskutte, sondern trat barfuß in Lederhose, Hemd, Weste und Spitzhut auf.

Die coronabedingt anstichfreien Jahre galt es nun aufzuholen, und der Wassergeist stieg dort ein, wo die stadtpolitische Zeitenrechnung der Gegenwart beginnt: bei der Kommunalwahl 2020. Und da beweist der Wassergeist, dass er durchaus einen feinsinnigen Blick fürs Geschehen hat. „Der Braunmiller Gerhard hat ja im Wahlkampf alle Register gezogen“, stellte er fest. „Der hat wirklich alles gemacht, sogar am Infostand kostenlos Milch mit seim Konterfei auf der Packung verteilt. Weißt, was pfiffig gewesen wäre, Gerhard? Wennst statt Milch Kaba verteilt und sie ,Braunmilli‘ genannt hättest.“

Ozapft is: Mit drei Schlägen war Bürgermeister Gerhard Braunmiller am Freitag erfolgreich. © MKF_MaxKalup

Dass viel Wahrheit auch zwischen den Zeilen zu finden ist, hat der Wassergeist bei der Podiumsdiskussion festgestellt: „Unsere Bräuwirt-Hanni hod si dafür a Extra-Speiskartn ausdacht, auf der jeder Kandidat a eigens Schnitzel ghabt hod. Ich hoff, da steckt koa tieferer Sinn dahinter, dass ma die Wahl ghabt hod zwischen Schwein und Pute.“

Leider keine Straßenbauwitze möglich

Aber nach der Wahl ist vor der Wahl, und da waren die Straßen speziell im Mittelpunkt. „I sog nur Schloglöcher“, stellt der Wassergeist fest und bedauert, dass er seine vielen Straßenbauwitze und Sticheleien nicht zum Besten geben könne. „Eigentlich schad, denn da waren eigentlich ganz guade dabei.“ Zum Beispiel der, dass für Miesbach kein Straßenbauamt zuständig sein sollte, sondern das Brückenbauamt.

Dass der neue Landrat Olaf von Löwis („Oil of Olaf – er schmiert sie alle“) extrem charmant-charismatisch sei, habe auch schon der Ministerpräsident bemerkt, der ihn beim Neujahrsempfang als „George Clooney unter den Landräten“ beschrieben habe. „Wenn des a so is, na is woi da Radwan Alexander unter den Bundestagsabgeordneten da Bruce Willis“, schlussfolgerte der Wassergeist. Wobei Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind die Rolle von Pierce Brosnan innehabe.

Mit drei Schlägen zapfte Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner am Samstag ihr erstes Fassl im Amt an. © Christian Scholle

Und natürlich durfte der Marktplatz nicht fehlen, den auch der Wassergeist als Gag-Tümpel entdeckt hatte. „Es gibt ganz vui Leut, dene der absolut gefällt – oiso ganz so vui – einige – a paar – oiso von mindestens vier Leut woaß mas ganz gwiss: da Arbeitskreis Marktplotz. Wia da d‘Artagnon und de drei Musketiere hod d‘Astrid Güldner und de drei Marktplatzviecher mit Elan und Leidenschaft versuacht, as Beste rauszuhoin.“ Dass ein autofreier Marktplatz aber keine Option sei, habe man schon erkannt. „Danke Herr von Löwis, dass Du des für uns vorab in Hoizkircha ausprobiert host.“ Und so stellte der Wassergeist sein Konzept vor: „Autofrei, radlfrei und fußgängerfrei. Mia grobn den Marktplotz auf, und ich flute ihn mit meinen Wassern. Dann spar’ ma uns glei de Sanierung vom Schwimmbod.“

Etwa 40 Minuten dauerte der Premierenauftritt des Wassergeists, der auf jeden Fall als gelungen gelten darf. Kurzweilige Seitenhiebe sowie manch pfiffige Beobachtung und feines Wortspiel bescherten dem Publikum im vollen Saal einen launig-unterhaltsamen Abend und machten Lust aufs nächste Jahr. Die musikalischen Einlagen des Musikvereins trugen das Ihre zum griabigen Abend bei. Im abschließenden Singspiel machte sich die Theatergruppe des Trachtenvereins als „Schlierach Piraten Demokratie (SPD)“ auf die Suche nach einer neuen Heimat. Dabei wurden so manche Klippe unterhaltsam vom Piratenkapitän (Gitti Babl) mit Erstem Maat (Josef Beck), Steuermann (Florian Ruml) und Matrosen (Sepp Brugger) unter der Regie von Franz Xaver Laußer umschifft.

Die besten Sprüche vom Starkbierfest 2023

„Liebe Güldner Astrid, gräm di ned, dass Du bloß Zweite worn bist. Nach so langer Zeit wollt Miesbach es einfach mal wieder mit einem Mann probieren.“



„Beim Walter Fraunhofer als Bürgermeisterkandidaten hätt’ ich gern gseng, wie oana von de Freia Wähler ois parteiloser SPDler mit seine greana Gedanken und seiner schwarzn Gesinnung liberale Politik macha wui.“



„Jetzt hama sogar zwoa Mittermaiers im Stadtrat. Der oane red laut, der anda schnell.“



„Da größte politische Coup in letzter Zeit war mit Sicherheit der, dass d’Schlier Verena ohne großes Wahlbrimborium quasi Zwoate Bürgermeisterin worn is – vo Bad Aibling.“



„Mit dem Motto ,Schwer zu schreiben, leicht zu wählen‘ is da Rzehak Wolfi bei seiner ersten Wahl angetreten. Bei seiner zwoatn Wahl war’s dann eher andersrum.“



„Wo da Märchenbrunnen am Marktplatz is, bau ma an Jakuzzi für de Schalkweiber vom Trachtenverein.“



„Miesbach blüht und summt – im Hinblick auf de letzte Wahlperiode hätt i eher gsogt: Miesbach brodelt und marodelt.“



„Urbanes Wohnen ist dort, wo alle Bäume dem Bebauungsplan zum Opfer fallen und man dann die Straßennamen nach ihnen benennt.“



„Welches Pfarrheim wird zuerst fertig: Team Sergel oder Team Mannhardt?“



„Liaba Stadtrat, wart bittschön, bis d’Schmid Hedi wieder vom Klo zruck is.“



