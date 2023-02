Starkbierfest Miesbach: Wassergeist freut sich auf seine Premiere als Fastenprediger

Von: Sebastian Grauvogl

Fiebert seinem Auftritt entgegen: Klaus Ruml, der bei der Fastenpredigt beim Miesbacher Starkbierfest in die Rolle des „Wassergeist“ schlüpfen wird, im Bräuwirtsaal. © Thomas Plettenberg

Drei Jahre musste er sich gedulden, jetzt kann er endlich auftauchen: Die coronabedingt stark verspätete Premiere des „Wassergeists“ beim Miesbacher Starkbierfest steht vor der Tür.

Miesbach – Drei Jahre musste er sich gedulden, jetzt kann er endlich aus seinem Versteck im „Miaschboch“ auftauchen: Die coronabedingt stark verspätete Premiere des „Wassergeists“ beim Miesbacher Starkbierfest steht vor der Tür. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, schlüpft Klaus Ruml (37), hauptberuflich Inhaber des Miesbacher Ladens „Der Musikant“, im Bräuwirtsaal erstmals in die Rolle des Fastenpredigers in der Kreisstadt. Ob die Aufregung und auch die Länge seiner Rede mit der langen Wartezeit gewachsen ist und wie er sich auf den großen Abend mit der Blaskapelle des Musikvereins und einem Einakter des Trachtenvereins vorbereitet, verrät der Wassergeist im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Ruml, für Ihre Fastenpredigt können Sie Stoff aus mehr als drei Jahren schöpfen. Wird der Wassergeist reden wie ein Wasserfall?

Klaus Ruml: (lacht) Ich werde schon versuchen, möglichst vieles anzureißen. Aber es wird jetzt nicht bei jedem Punkt total in die Tiefe gehen. Wenn man zu viele Details rein nimmt, kommt man in den Wald rein. Ich will ja niemanden überfordern. Mir ist es wichtig, dass meine Pointen nicht nur bei Insidern zünden. Was mir sicher geholfen hat, ist die Tatsache, dass sich in Miesbach einige Themen über die gesamte Zeit durchgezogen haben.

Wo haben die Wassermühlen denn besonders langsam gemahlen?

Klaus Ruml: Zu viel möchte ich natürlich noch nicht verraten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass sich der Bogen von der Bürgermeister- und Landratswahl über den Marktplatz und den ALB bis hin zum neuen Pfarrheim spannen wird.

Ist die Rede schon komplett fertig? Und wie lange wird es aus dem Wassergeist heraussprudeln?

Klaus Ruml: Aktuell bin ich beim Schreiben in den Endzügen. In Sachen Dauer werde ich mich an meinem Vorgänger Bruder Oberitas (Wolfgang Ober, Anm. d. Red.) orientieren. Länger als eine Dreiviertelstunde möchte ich die Aufmerksamkeit der Festgäste nicht strapazieren.

Wird es eine Generalprobe geben? Einen Test, ob alles flüssig läuft?

Klaus Ruml: Allenfalls im ganz kleinen Kreis. Ich plane, dass ich die Fastenpredigt mal vor meiner Theaterregisseurin Regina Weber-Toepel (Ruml ist Schauspieler bei der Jungen Bühne Miesbach, Anm. d. Red.) und Franz Laußer vom für den Einakter verantwortlichen Volkstheater des Trachtenvereins durchsprechen werde. Da bekomme ich bestimmt noch den einen oder anderen Tipp. Meine Nervosität schmälert das aber wahrscheinlich auch nicht mehr.

Wie hat sich denn das Lampenfieber über die lange Wartezeit entwickelt? Ist der Wassergeist schon am Kochen?

Klaus Ruml: In den vergangenen Wochen ist die Aufregung schon stark gestiegen. Einfach weil ich jetzt weiß, dass wir es heuer auf jeden Fall durchziehen. Und es ist auch in den Köpfen der Leuten angekommen, dass der Wassergeist die Fastenpredigt halten wird. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen und damit auch meine Anspannung.

Zu einer neuen Figur gehört ja auch ein neues Erscheinungsbild. Wie wird der Wassergeist aussehen, wenn er auf der Bühne im Bräuwirtsaal auftaucht?

Klaus Ruml: Auch da möchte ich noch nicht zu viel preisgeben. Eine Mönchskutte werde ich aber nicht tragen, dafür eine besondere Kopfbedeckung...

Und wie wird der Wassergeist seine sicher stark beanspruchten Stimmbänder befeuchten? Wirklich nur mit einem Glas aus dem „Miaschboch“?

Klaus Ruml: Ganz ehrlich? Ich hätt schon gern einen Krug Bier an meiner Seite, damit ich bei den obligatorischen Prosits authentisch mit anstoßen kann. Bis mir das zu Kopf steigt, bin ich (hoffentlich) durch mit meiner Rede.

Der Vorverkauf

für das Miesbacher Starkbierfest am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, hat bereits begonnen. Karten zum Preis von zehn Euro gibt es ab sofort beim Bräuwirt (0 80 25 / 56 33). Beginn ist um 19.30 Uhr.

