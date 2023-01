Starkregen-Gefahr: Wasserwirtschaftsamt warnt - „Überflutungen werden intensiver“

Von: Jonas Napiletzki

Schnell überschwemmt: In Stürzlham in der Gemeinde Weyarn führte ein Starkregenereignis Ende Juli 2021 drastisch vor Augen, was Unwetter im Landkreis anrichten können. © Archiv/Thomas Gaulke

Bedingt durch den Klimawandel tritt Starkregen häufiger auf. Trotzdem haben nur fünf von 17 Gemeinden im Landkreis Miesbach ein Sturzflutrisikomanagement in Auftrag gegeben.

Landkreis – Das Wasser ist weg, die Bilder bleiben. Überschwemmte Häuser in Stürzlham, vollgelaufene Keller in Irschenberg oder kniehohe Pegelstände auf Valleys Straßen: Die Starkregenereignisse im Sommer 2021 sorgten in einigen Gemeinden für ein Umdenken in Sachen Überschwemmung. „Es war seit Jahrzehnten die stärkste Sturzflut“, hatte etwa Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr nach der Flut Ende Juli betont. Wenige Tage später beschloss der Gemeinderat bereits die Teilnahme am Förderprogramm für ein Sturzflutrisikomanagement.

Auch andere Gemeinden interessieren sich für das Management – aber nur insgesamt fünf im Landkreis haben sich bisher konkret dafür entschieden. Andreas Holderer, Abteilungsleiter für den Landkreis Miesbach beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim (WWA), gibt nun Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Sturzfluten und die Management-Pläne.

Was sind Starkregenereignisse und Sturzfluten?

Kommt örtlich begrenzt sehr viel Wasser vom Himmel, wird das ab einer bestimmten Menge in einer bestimmten Zeit als Starkregenereignis gewertet. Von Sturzfluten spreche man dann, wenn dieses Wasser wild abfließt – etwa von Bergen, erklärt Holderer. Dadurch können Überflutungen auch abseits fließender Gewässer auftreten und Schäden anrichten. Als größte Sturzflutereignisse der vergangenen Jahre in der Region nennt Holderer die Unwetter, die im Sommer 2021 über den Gemeinden Weyarn und Irschenberg niedergingen. Auch Bruckmühl und Feldkirchen im Kreis Rosenheim waren stark betroffen. Abzugrenzen sei von diesen Begriffen der Hochwasserschutz, der sich vorwiegend auf bestehende Gewässer bezieht, die über ihre Ufer treten.

Tritt dieses Wetterphänomen häufiger auf als noch vor einigen Jahren?

In den vergangenen Jahren habe sich herausgestellt, dass Starkregenereignisse in Folge des Klimawandels zunähmen, sagt Holderer. Das WWA rechne deshalb künftig damit, dass Sturzflutereignisse häufiger auftreten. „Das liegt an den Extremen, die durch den Klimawandel verschärft werden“, erklärt Holderer. So sei häufig mehr Energie in der Luft, etwa durch Wasserdampf. Auch würden Gewitterzellen nicht mehr so schnell weiterziehen wie früher. „Sie regnen häufiger an einer einzigen Stelle komplett ab.“

Können sich Bürger auch selbst vor Starkregenereignissen schützen?

Woher das Wasser stammt, sei den Menschen spätestens dann egal, wenn es erst mal in ihren Kellern steht, sagt Holderer. Um Schäden zu verhindern, helfe vor allem Vorsorge. An topografischen Tiefpunkten wie Mulden sollte auf eine Bebauung ganz verzichtet werden, rät der Abteilungsleiter. Generell sollten Häuser mindestens eine DIN-A4-Seite hoch aus dem Boden ragen. „Tödlich sind Lichtgräben, die es sogar in Neubauten noch gibt“, sagt Holderer. Hier nimmt der Experte auch Kommunen in die Pflicht. „Das ist Thema der Bauleitplanung.“ Mit Sturzflutrisikomanagements würden dafür Grundlagen erhoben, die später dem Bürger nutzen können. Denn: „Viele wissen gar nicht, woher das Wasser überhaupt herkommen kann.“

Was ist das Sturzflutrisikomanagement?

Seit einigen Jahren fördert der Freistaat Bayern Konzepte für Gemeinden zum Sturzflutrisikomanagement mit 75 Prozent. „Es geht dabei um die Planungskosten“, erklärt Holderer. So sei der Schutz vor Hochwasser bei kleinen Gewässern oder vor Sturzfluten zwar eine kommunale Aufgabe. „Ohne finanzielle Unterstützung würden das aber viele nicht stemmen.“ Das Wasserwirtschaftsamt übernimmt die Abwicklung der Förderung. „Wir planen nicht selbst, sondern beraten die Kommunen und erteilen Zuwendungsbescheide“, erklärt Holderer.

Wie profitieren Gemeinden davon?

In einem ersten Schritt kontaktiert das WWA Kommunen. Besteht Interesse, sucht sich die Gemeinde meist ein Ingenieurbüro und macht sich mit der Feuerwehr, den Anwohnern oder dem Bauhof ein Bild der Lage. Holderer erklärt: „Es wird ein digitales Geländemodell erstellt, in dem – wie mit einer Gießkanne – die Fließwege, Geschwindigkeiten, Überflutungstiefen und Wasserrichtungen simuliert werden.“ So können in einem dritten Schritt nicht nur Notfalleinsätze besser geplant, sondern auch die Bauleitplanung danach ausgerichtet werden, erklärt Holderer. Darüber hinaus helfe die Grundlagenerhebung auch Bauherren – sie soll öffentlich zugänglich gemacht werden.

Welche Gemeinden nehmen an dem Förderprogramm teil?

Von den 17 Städten und Gemeinden des Landkreises haben laut Holderer bisher acht Interesse bekundet. Tegernsee, Fischbachau, Irschenberg, Weyarn und Warngau haben bereits Zuwendungsbescheide erhalten. In Valley gab’s laut Holderer einen ersten Ortstermin, an dem auch das WWA teilgenommen habe, Gmund und Waakirchen haben Informationen von der Behörde erhalten. Alle weiteren Kommunen im Landkreis stehen laut Holderer noch nicht im Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt für ein Sturzflutrisikomanagement.

Welche technischen Maßnahmen können Abhilfe schaffen?

Von dem Management ableiten können Kommunen auch technische Maßnahmen, wie etwa Mulden, einen Wall oder die Geländemodellierung an bestimmten Stellen.

Wie weit sind die Gemeinden mit der Umsetzung?

Im Landkreis Miesbach ist noch keine der teilnehmenden Gemeinde so weit, dass ihr Konzept bereits fertig sei oder Maßnahmen abgeleitet würden, sagt Holderer. „Im Schnitt dauert es bis zum fertigen Managementkonzept rund eineinhalb Jahre.“

Gibt es Gemeinden im Landkreis, die besonders stark gefährdet sind?

„Ich würde den Gemeinden raten, sich mit der Feuerwehr Gedanken zu machen“, appelliert Holderer. Hotspots gebe es fast in jeder Gemeinde, die Ehrenamtlichen wüssten oft aus erster Hand, wo sie besonders häufig Keller oder Straßen abpumpen müssten. „Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es jede Gemeinde trifft.“ Ein Trend bei den Starkregenereignissen, etwa von Nord nach Süd, sei nicht anzunehmen. Sturzfluten würden sich zwar häufiger in Hanglagen entwickeln. Aber: „Es kracht überall.“ Freilich sei das Management „eine freiwillige Geschichte“. Holderer mahnt jedoch, dass auch Gemeinden, in denen die Not bisher noch nicht groß sei, künftig von Starkregen betroffen sein könnten. „Überflutungen werden intensiver kommen als bisher.“ nap

