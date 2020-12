Start des ALB-Monitorings in Miesbach: Noch ist nichts ausgestanden

In Miesbach hat gestern eine neue Saison begonnen: Bis März wird im Rahmen der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers ein Kronen-Monitoring im unbelaubten Zustand durchgeführt. Vier Baumkletterfirmen sind damit beauftragt, nach verräterischen Spuren des Schädlings zu suchen.

Miesbach – Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) ist ein unberechenbares Thema – und das im weitesten Sinn. So fällt der gestrige Pressetermin an der Harztalstraße in Miesbach, zu dem die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising bereits Anfang Dezember eingeladen hatte, ausgerechnet auf einen Schneetag. Nicht gerade optimal, wenn man die Arbeit von Baumkletterern vorstellen möchte, die bei solcher Witterung gerade nicht auf Bäume steigen, um dort nach Spuren des ALB zu fahnden.

Kletterer Florian Brunner steigt trotzdem hinauf – zur Demonstration. Zuerst schießt er eine dünne Schnur nebst Gewicht durch eine Astgabel, mit deren Hilfe er ein Seil oben durchzieht, das er anschließend befestigt und an dem er dann gesichert hinaufklettert. Oben angelangt ein paar Posen für Fotografen und TV-Kamera – und schnell ist klar: Das ist definitiv kein Tag zum Baumkraxeln.

+ Gebietsbetreuer Gerhard Kraus zeigt die Einteilung des Stadtgebiets in die vier Monitoring-Zonen. © tp

Und auch nicht zur ALB-Spurensuche. „Die Kletterer brauchen einen guten Blick auf Stamm und Äste“, erklärt Christopher Imre Seif, der seit Oktober die Arbeitsgruppe ALB-Bekämpfung in Bayern leitet. Miesbach ist derzeit eine von fünf Quarantänezonen im Freistaat. In der Befallszone, die sich mit einem Radius von 100 Metern um die Fundstellen rund um das Finanzamt erstreckt, wurden heuer die als Wirtspflanzen dienenden Gehölze bereits entnommen. Die stattliche, verwitterte Linde neben dem Grundstück Harztalstraße 14 liegt dagegen knapp außerhalb, jedoch gehört sie neben Ahorn, Birke, Kastanie und Pappel zu den sogenannten Big Five und muss als bevorzugte Kinderstube des Käfers besonders gründlich überwacht werden.

Monitoring am Boden und in der Krone

Diese Überwachung ist der Job, den vier Kletterfirmen übernehmen. Hier, im Südosten Miesbachs, arbeitet das Forstunternehmen Jacobs aus Ortenburg im Landkreis Passau. Es hat bei der Ausschreibung für das aktuell laufende Monitoring den Zuschlag erhalten. Voraussetzung, um überhaupt mitbieten zu dürfen, ist eine absolvierte ALB-Schulung bei der LfL. „Damit man weiß, worauf es bei der Suche ankommt“, sagt Jacobs, der ausgebildeter Förster ist. Finde man eine verdächtige Stelle, werde diese dokumentiert – sei es mit einem Foto oder einer Probenentnahme. Das gilt auch für das Monitoring vom Boden aus, für das seine Firma ebenfalls zuständig ist. Das Monitoring auf den Waldflächen obliegt dagegen dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen.

Drohnen ersetzen keine Kletterer

Es ist ein großer Aufwand, den die Bekämpfung des ALB erfordert. Und ohne Kletterer gehe es nicht, betont Gerhard Kraus, der für Miesbach als ALB-Gebietsbeauftragter zuständig ist: „Wir haben das auch schon mit Drohnen probiert, aber das hat nicht funktioniert.“ Vier Jahre – bis Ende 2024 – stehe Miesbach unter ALB-Beobachtung. Im Winter werde das Monitoring im unbelaubten Zustand durchgeführt, im Sommer im belaubten. Die Kletterer sind innerhalb des 500-Meter-Radius im Einsatz – „das nennen wir unter uns die Fokuszone“, sagt Kraus. Das Monitoring in der restlichen Quarantänezone – der 2000-Meter-Radius um die Befallzone – obliege der Lfl.

Noch ist nichts ausgestanden

Zu Miesbachs Chancen, die ALB-Plage überwunden zu haben, will Kraus vorerst nicht zu viel sagen. „Wenn diese erste Kletterrunde im März durch ist, können wir durchatmen“, stellt er fest. Denn das minimiert die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass der international verfolgte Schädling außerhalb der Befallszone Unterschlupf gefunden hat. „Aber“, so betont Kraus, „ich rechne noch mit allem. Sollte es noch einen Fund geben, dann sollte das aber möglichst schnell geschehen.“ Denn mit dem Fund einer weiteren lebenden ALB-Larve geht die Quarantäne-Uhr zurück auf Null. Das bedeutet: Noch mal ganze vier Jahre – also zwei vollständige Entwicklungszyklen – warten. Von weiteren Fällmaßnahmen ganz abgesehen.

(ddy)