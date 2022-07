Startschuss für die neue Riviera: Miesbach eröffnet ersten von drei Abschnitten

Von: Dieter Dorby

Viel Betrieb am neuen Spielplatz: Das Spielschiff, das im Bauhof bereits eingelagert war, ist die erste Attraktion in der Grünanlage, die bis 2024 umgestaltet wird. Neu ist auch die Pendelwippe im Vordergrund, die mittels Crowdfunding angeschafft wurde. © Thomas Plettenberg

Diese Eröffnung ist gewissermaßen ein Startschuss. Am Donnerstag hat Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller den ersten fertiggestellten Abschnitt im Zuge der Neugestaltung der Riviera eröffnet.

Hier wurden die Kinder zuerst berücksichtigt, denn der Spielplatz ist nun aufgebaut – pünktlich zu den Sommerferien.

In seiner Rede vor geladenen Gästen, die am Projekt beteiligt waren, blickte Braunmiller zurück auf die Anfänge des Projekts, das 2019 mit dem Nachweis des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in Miesbach begann (wir berichteten). Im Zuge der Bekämpfung des Schädlings wurden auch in der Riviera potenzielle Nistgehölze entfernt – ein Kahlschlag für die eingewachsene Grünanlage zwischen Stadtplatz und Bundesstraße. „Es war ein Verlust an Natur, Bäumen und Grün“, stellte Braunmiller fest.

Crowdfunding-Geräte sind auch schon da

Das sei die Chance gewesen, die 1,2 Hektar große Grünfläche, die 1962 die Ludwig-Ganghofer-Gesellschaft als Kinderspielplatz gespendet hatte, neu zu gestalten. Neben einem Spielschiff, das die Stadt bereits eingelagert hatte, kamen noch eine Pendelwippe und ein Bodentrampolin hinzu, die Anwohnerin Harriet Zoller zusammen mit dem Josefstaler Elefanten über die Crowdfunding-Plattform der Raiffeisenbank im Oberland finanziert hatte; 16 775 Euro kamen so zusammen.

Stadt Miesbach bittet um weitere Spenden

Insgesamt wird die neue Anlage laut Braunmiller wohl 550.000 Euro kosten. Sie wird wegen der angespannten Finanzlage der Stadt erst 2024 fertiggestellt. Zudem kamen 25.000 Euro von der Hubertus-Altgelt-Stiftung und 2000 Euro von der Gabriele-Oehmisch-Stiftung. Auch übernimmt das Leader-Programm 50 Prozent der Kosten. Für 2022 hat die Stadt 50 000 Euro eingeplant, für 2023 und 2024 je 100.000 Euro. Dennoch bittet man weiterhin um Spenden (Raiffeisenbank im Oberland, IBAN DE45 7016 9598 0000 0741 44, Verwendungszweck Spende Riviera VV666).

Bekanntlich war ursprünglich geplant, die Umgestaltung heuer auf einmal umzusetzen. Wegen der starken Belastung des Haushalts wird das Vorhaben nun über drei Jahre verwirklicht. Auch Spenden sollen dabei helfen, die fehlenden Bereiche zu finanzieren.

Vorgesehen sind laut Planerin Elisabeth Niggl unter anderem noch ein Fitnessbereich, ein Wasserspielplatz mit Pumpe, Sitzstufen aus Naturstein, ein Holzsteg, Podeste und Hängematten aus Holz sowie eine Slackline. Auch ein barrierefreier Zugang mit nur sechs Prozent Steigung ist geplant.

