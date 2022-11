Statistik überrascht: Schuldnerzahlen im Landkreis Miesbach gesunken

Von: Sebastian Grauvogl

Die steigenden Kosten lassen den Alltag zur Kalkulationssache werden. (Symbolbild). © IMAGO / McPHOTO

Explodierende Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten: All das lässt eine steigende Überschuldung erwarten. Doch der neue Schuldneratlas für den Landkreis liefert ein anderes Bild.

Landkreis – Explodierende Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten: Immer mehr Menschen sorgen sich angesichts dieser Entwicklung, dass sie in finanzielle Schieflage geraten könnten. Im Schuldneratlas 2022, den das Wirtschaftsforschungsunternehmen Creditreform auch für den Landkreis Miesbach veröffentlicht hat, zeigt sich jedoch ein auf den ersten Blick überraschend anderes Bild. Die Verbraucherüberschuldung ist in der gesamten Region (Kreis Miesbach, Rosenheim, Traunstein, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Mühldorf/Inn, Altötting und kreisfreie Stadt Rosenheim) im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Schuldnerquote so niedrig wie nie

Die Schuldnerquote, die sich aus der Zahl der überschuldeten Personen im Verhältnis zur Zahl der erwachsenen Einwohner ergibt, ist laut Auswertung mit 5,57 Prozent so niedrig wie noch nie seit Beginn der Erhebungen vor fast 20 Jahren. Im Kreis Miesbach liegt sie bei 5,50 Prozent (2021 6,11 Prozent, 2020 6,90 Prozent), wobei die absolute Zahl der Schuldner von 5096 auf 4593 und damit um 9,9 Prozent gesunken ist – so stark wie in keinem der anderen genannten Landkreise. Unterscheidet man noch zwischen harter (Antrag auf Privatinsolvenz oder gerichtliche Negativeinträge) und weicher (Mahn- und Inkassofälle mehrerer Gläubiger ohne juristische Auswirkungen) Überschuldung, ergeben sich Rückgänge um 11,6 beziehungsweise 7,1 Prozent zu 2021. In absoluten Zahlen gelten 2765 private Verbraucher im Landkreis Miesbach als hart, 1828 als weich überschuldet.

In Sachen Schuldnerquote befindet sich Miesbach im Ranking auf Platz fünf von acht. Die Spannweite erstreckt sich zwischen 4,59 Prozent im Kreis Ebersberg und 8,23 Prozent in der Stadt Rosenheim. Auf Postleitzahlebene jedoch sind immerhin zwei Gemeinden unter den zehn Orten mit der höchsten Schuldnerquote vertreten: Bad Wiessee mit 7,88 Prozent auf Rang acht und Hausham mit 7,63 Prozent auf Rang zehn. Doch auch hier war in beiden Fällen ein Rückgang zum Vorjahr zu verzeichnen.

Die deutschlandweite Überschuldungsquote beträgt 2022 8,48 Prozent, 5,88 Millionen Bundesbürger weisen „nachhaltige Zahlungsstörungen“ auf.

Gestiegene Sparquote während Corona

Die Experten von Creditreform führen die Entwicklung auf die während der Coronazeit „deutlich gestiegene Sparquote“ zurück. „Die Verbraucher sind weniger Zahlungsverpflichtungen eingegangen. Das wirke bis heute nach, sagt Philipp Ganzmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Creditreform in Rosenheim. So seien viele gar nicht erst in Überschuldungsprozesse geraten. Auch würden die Verbraucher bei den derzeit hohen Energiepreisen andere Konsumausgaben zurückstellen und Vorsicht walten lassen. Dass dies jedoch bei allen ausreicht, um einer drohenden Überschuldung zu entgehen, bezweifelt Ganzmüller: „Alle Vorzeichen sprechen derzeit für eine Verschlechterung der Lage der privaten Haushalte.“ Viele Verbraucher seien schon jetzt an der Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten. Falls sich die Energiekrise weiter zuspitze und die drohende Rezession auf den Arbeitsmarkt durchschlage, würden die Überschuldungsfälle im kommenden Jahr in der Region „sicher wieder zunehmen“.

