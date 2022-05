Statistik zu Pendlern im Landkreis Miesbach: Wer hierher kommt und wer wohin fährt

Von: Sebastian Grauvogl

Stehen oft im Stau: Pendler auf der Autobahn (Symbolbild). © Frank Rumpenhorst / dpa

Mehr als 42 Prozent der Beschäftigten aus dem Landkreis Miesbach arbeiten woanders. Wohin sie pendeln und wer aus anderen Regionen hierher kommt, zeigt eine neue Statistik.

Landkreis – Pendeln ist nur selten vergnügungssteuerpflichtig. Und es ist in den vergangenen beiden Jahren noch unattraktiver geworden. Erst mieden Berufstätige aus Sorge vor dem Coronavirus Bus, Bahn und volle Büros, jetzt vermiesen ihnen hohe Spritpreise die von vielen Arbeitgebern angeordnete Rückkehr aus dem Homeoffice. Doch wie viele Menschen im Landkreis Miesbach müssen überhaupt ihre Heimat verlassen, um Geld zu verdienen? Fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, teilt die Agentur für Arbeit in ihrer neuesten Statistik mit. Und die hält noch einige andere spannende Aspekte rund ums Thema Pendeln bereit.

Statistik sagt nichts über tatsächliche Fahrten aus

Bevor man sich die Zahlen zu Gemüte führt, sollte man sich erst bewusst machen, was diese aussagen – und was nicht. „Pendler sind alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, deren Arbeitsort sich vom Wohnort unterscheidet“, erklärt die Agentur für Arbeit im Anhang ihrer jährlich veröffentlichten Statistik. Dabei ist hier allein die Landkreisgrenze ausschlaggebend. Fährt beispielsweise ein Bayrischzeller täglich mit dem Auto nach Holzkirchen ins Büro, wird dies nicht erfasst. Wohl aber, wenn ein Otterfinger nur zwei Mal pro Woche zu seinem Teilzeitjob nach Sauerlach radelt.

Noch etwas schränkt die Interpretation ein: Anders als bei Mobilitätsdaten lassen sich keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Verkehrsbewegungen ziehen, betont die Agentur für Arbeit: „Ob und wie häufig Pendler tatsächlich ihren Arbeitsort aufsuchen, ist unerheblich.“ Gesellschaftliche Trends wie Homeoffice bleiben damit außen vor, ebenso wie die Frage, welche Verkehrsmittel die Pendler auf ihrem Weg zur Arbeit nutzen.

Dennoch vermittelt die Statistik ein gutes Bild, wie sich das Verhältnis zwischen Ein- und Auspendlern darstellt und wo diese jeweils herkommen beziehungsweise hinmüssen. Für den aktuellsten Datenstand Juni 2021 weist die Agentur für Arbeit für den Landkreis Miesbach 41 034 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus. 17 368 von ihnen pendeln in andere Landkreise aus (42,3 Prozent). Mehr als die Hälfte gehen ihrer Tätigkeit in München nach. 7026 in der Stadt und 3364 im Landkreis. Es folgen Bad Tölz-Wolfratshausen (1621), Landkreis (1335) und Stadt (528) Rosenheim, Ebersberg (299), Freising (240), Weilheim-Schongau (171), Garmisch-Partenkirchen (142) und Starnberg (119).

Doch es gibt auch eine Gegenbewegung – die der Einpendler. Mehr als ein Drittel (13 382, 36,1 Prozent) der 37 090 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Landkreis Miesbach werden von Menschen besetzt, die außerhalb wohnen. Hier zeigt sich, dass nicht München die Hauptquelle ist (2090 Landeshauptstadt, 1188 Landkreis), sondern Bad Tölz-Wolfratshausen (2885) und Rosenheim (2620). Die weiteren Plätze belegen die Stadt Rosenheim (471), Ebersberg (322), Traunstein (173), Weilheim-Schongau (159) sowie Garmisch-Partenkirchen (138). Geografisch etwas aus der Reihe tanzt die Stadt Augsburg, aus der 148 der Einpendler stammen. Da sich der Ort der Arbeitsstelle statistisch aus der vom Arbeitgeber angegebenen Betriebsnummer ergibt, ist hier auch eine Verzerrung denkbar. So schreibt die Agentur für Arbeit im Anhang: „Insbesondere bei Arbeitgebern mit mehreren Betrieben in verschiedenen Gemeinden können regionale Falschzuordnungen auftreten, wenn zum Beispiel die Beschäftigten aller Niederlassungen unter der Nummer der Hauptniederlassung gemeldet werden.“

Mehr Aus- als Einpendler

Setzt man nun Aus- und Einpendlern ins Verhältnis, ergibt sich für den Landkreis Miesbach ein Wert von -3986, ein sogenannter negativer Pendlersaldo. Bedeutet also, dass der Landkreis Miesbach an Werktagen (theoretisch) rund vier Prozent seiner Bevölkerung „verliert“, weil mehr Leute aus- als einpendeln. Interessant: Im Vergleich zur ältesten verfügbaren Auswertung aus dem Jahr 2013 war der Wert mit -4001 fast exakt gleich groß. Die absoluten Zahlen hingegen unterscheiden sich stark. So pendelten damals noch 13 886 Arbeitnehmer aus dem Landkreis aus – 20 Prozent weniger als heute. Die Zahl der Einpendler (9885) lag sogar um 26 Prozent unter der von 2021.

Dafür ist es gut möglich, dass die Fahrbewegungen eventuell sogar zurückgegangen sind. Der Trend zum Homeoffice – bei einigen Unternehmen auch nach der Pandemie Usus – könnte hier Wirkung zeigen. Und die hohen Spritpreise, die die Pendler immer mehr belasten.

