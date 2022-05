Steinadler und die Tiroler Gebirgsschützen im Visier: Zeugen bestätigen großzügige Unterstützung

Von: Angela Walser

Prozessende in Sicht: Auf Ex-Landrat Jakob Kreidl (l.) und Ex-Kreissparkassen-Vorstand Georg Bromme (r.) und deren Anwälte wartete gestern der nächste Verhandlungstag. Das Landgericht will das Verfahren kommende Woche abschließen.

Nach zwei Wochen urlaubsbedingter Unterbrechung ist gestern der erneute Prozess gegen den früheren Miesbacher Landrat Jakob Kreidl (69) und den ehemaligen Sparkassen-Vorstand Georg Bromme (73) fortgesetzt worden. Und wieder einmal ging es um die Verteilung teurer Geschenke und grenzüberschreitende Jagdfreunde.

Dieses Kapitel hatte der Bundesgerichtshof (BGH) zur Neuverhandlung zurück ans Landgericht München II verwiesen.

2019 hatte das Gericht diese Vorgänge schon einmal als Untreue gewertet und Bewährungsstrafen von eineinhalb Jahren gegen Bromme sowie elf Monaten gegen Kreidl ausgesprochen. Letzterem wurden zudem die Altersbezüge um 30 Prozent gekürzt. Gestern nun beleuchtete die Strafkammer die Vorgänge aus einer Zeit, in der Compliance in der Unternehmensführung noch kein Thema war.

Da gab es das Projekt Steinadler und da gab es die Tiroler Gebirgsschützen. Deren Schießstand in Achenkirch wurde von der Kreissparkasse Miesbach angeblich großzügig unterstützt. „So ein Schießstand nagt ja immer am Hungertuch“, wurde ein Zeuge zitiert, der selber aus Krankheitsgründen nicht erschien und dessen Aussage verlesen wurde. Dem Mann zufolge hatte die Kreissparkasse für die Renovierung einmal 5000 Euro und einmal 10.000 Euro gezahlt, angeblich zu einem Zeitpunkt, als die Renovierung schon beendet war. Zudem gab es eine Kaffeemaschine im Wert von 2000 Euro für den Schießstand, der zu 95 Prozent von deutschen Schützen besucht wird. Außerdem spendete die Kreissparkasse eine neue Vereinsfahne für 8000 Euro. Auf einen Spendenhinweis hatte Bromme laut Zeugenaussage verzichtet. Als die Gebirgsschützen am Schießstand eine Messingtafel anbringen wollten, habe Bromme das abgelehnt.

Der BGH will die Geldspenden bestraft sehen. Er bezweifelt, dass die Spenden auch nur indirekt in ein Adlerschutzprojekt im Landkreis Miesbach geflossen sind. Dass die Kreissparkasse seinerzeit die Förderung dieses Projekts sehr ernst genommen hatte, bestätigte ein weiterer Zeuge. Der Geologe berichtete von seiner Tätigkeit im Rahmen des Projekts – vom Anwerben Ehrenamtlicher, die stets mit vielen Interessierten zu Führungen aufbrachen.

Dass Jäger in das Projekt eingebunden waren, wagte er zu bezweifeln. Die Adlerhorste seien nicht gerne preisgegeben worden. „Wenn ich nichts preisgebe, kann ich auch keine Hilfe erwarten“, begründete der Zeuge seine These. Er schloss aber nicht aus, dass es Kontakte zum Jagdverband gab.

Das Landgericht würde den Prozess gerne in der nächsten Woche beenden. Bis dahin muss aber auch noch die Wertigkeit der intern vergebenen Geschenke geklärt werden. Dafür soll, wenn möglich, der frühere Weyarner Bürgermeister Michael Pelzer als Zeuge gehört werden. Er war sehr regelmäßig im Sparkassen-Verwaltungsrat präsent. Der Prozess dauert an.