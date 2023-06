Strandbad statt Ladentheke

Miesbach

Nach 13 Jahren schließen Nicole und Andreas Mahnel ihr Wohnaccessoires-Geschäft „Schwarzenberg“ in Miesbach.

Miesbach – Im Schaufenster liegt Christbaum-Schmuck, in einem Regal stehen dekorative Keramikschalen – die letzten Wohnaccessoires in dem einst üppig bestückten Geschäft an der Fraunhofer Straße. Nicole und Andreas Mahnel haben in den zurückliegenden Wochen fast ihr gesamtes Sortiment verkauft. „Am Freitag schließen wir die Tür für immer, aber eine andere Tür geht dann auf“, sagt Andreas Mahnel.

13 Jahre lang führte das Paar das Geschäft „Schwarzenberg“, in dem Kunden Geschmackvolles für zuhause fanden: Vasen, Lampen, Kissen – farblich stets so arrangiert, dass die Kunden zum Wohnaccessoire auch noch Inspiration für die Einrichtung bekamen. Als Innenarchitektin hat Nicole Mahnel ein Auge für Design, ebenso ihr Mann, der einst in Paris Modedesign studiert hatte. Bis aus München kamen die Kunden, um sich bei Schwarzenberg beraten zu lassen.

Jetzt wollen die 61-Jährige und der 63-Jährige den Fokus auf andere Dinge im Leben legen: „Wir haben uns als erste Amtshandlung eine Dauerkarte für das Strandbad in Schliersee gekauft“, erzählt Nicole Mahnel und lacht. Was nicht heißt, dass sie nur dem süßen Nichtstun frönen wollen: Die Mahnels haben in Hundham eine Ferienwohnung, die sie vermieten, außerdem wollen sie weiter in der Einrichtungsberatung tätig sein. Bevor Nicole Mahnel nach Miesbach kam, führte sie 30 Jahre lang ein Geschäft für Inneneinrichtung in Düsseldorf. Der Umzug hatte private Gründe: „Mein Mann und ich haben nach einer Möglichkeit gesucht, zusammen zu leben und zu arbeiten.“ Andreas Mahnel war zuvor im Investitionsgüter-Vertrieb tätig gewesen – ständige Auslandsaufenthalte gehörten dazu. Die Wahl fiel auf Hundham: „Wir wollten in die Berge“, so Nicole Mahnel. Als sie als „Zuagroaste“ den Laden im Herzen der Kreisstadt mieten wollte, begegnete man ihr zunächst mit Skepsis: „Der Senior unserer Vermieterfamilie hatte so seine Zweifel, was eine Rheinländerin in Miesbach macht“, erinnert sie sich schmunzelnd. Doch die Zweifel waren bald verflogen: „Wir hatten dann ein sehr gutes Miteinander.“ Woran sie sich besonders gern erinnert? „An unsere Kunden. Sie haben uns viel Wertschätzung entgegen gebracht.“

Freilich gab es im Lauf ihres Berufslebens auch Krisen: „Der 11. September und die Finanzkrise 2007 waren Vollbremsungen für den Einzelhandel“, erinnert sich die Düsseldorferin. „Die Menschen dachten: Jetzt geht die Welt unter, ich brauche keine Salatschüssel mehr.“ Corona dagegen habe ihrer Branche Zuwächse beschert: „Die Gastronomie war geschlossen, da wollten es sich die Leute zuhause schön machen.“ Ohne Einfallsreichtum ging es allerdings nicht: Viele erinnern sich noch an die Osterpäckchen, die man bei Schwarzenberg während des Lockdowns verschicken lassen konnte. Zum Beispiel Porzellanhäschen, versehen mit einer Karte: „Halt die Ohren steif.“ Nicole Mahnel findet: „Man muss immer das Beste aus einer Situation machen. Jeder hat sein Glück selbst in der Hand.“

Nach insgesamt 45 Jahren im Einzelhandel ist nun Schluss: „Alles ist im Fluss“, sagt Nicole Mahnel. Auch Städte lebten vom Wandel: „Jetzt ist die junge Generation dran, hier etwas zu verwirklichen.“ Miesbach biete dafür beste Voraussetzungen.

