Die Maßnahmen im Überblick

Muss ertüchtigt werden: Die B472 zwischen Miesbach und Irschenberg. Die Sanierung der Fahrbahn beginnt im Juni. Ob und wann es im Zuge der Maßnahme zu Sperrungen kommt, teilte das Staatliche Bauamt noch nicht mit. © TP

Im Juni beginnt das Staatliche Bauamt Rosenheim mit der Sanierung von Fahrbahnen, Böschungen und Schutzzäunen. Alle Maßnahmen im Überblick.

Landkreis – Im Kreis Miesbach stehen in den kommenden Monaten zahlreiche Straßenbaumaßnahmen an. Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilte, sanieren Arbeiter ab Mitte Juni die Fahrbahn der Bundesstraße B472 zwischen dem Kreisel mit der St 2077 im Osten von Miesbach, bis kurz vor dem Abzweig zum Irschenberger Gemeindeteil Staudinger.

Auch die Fahrbahn der Staatsstraße St 2077 zwischen Wörnsmühl und der St 2010 ist sanierungsbedürftig. Hier muss zudem die Böschung zur Leitzach ertüchtigt werden. Läuft alles nach Plan, beginnen die Arbeiten in diesem Bereich Ende Juli, so das Staatliche Bauamt.

Außerdem bessern die Arbeiter zahlreiche Zäune zum Schutz vor sogenannten Georisiken wie Steinschlag und Erdrutsch aus oder ersetzen sie. Beispielsweise am Wildbarren, oberhalb der Staatsstraße 2089 und am Sudelfeld, entlang der Bundesstraße B307.

In Planung

In Planung ist die Erneuerung der Fahrbahn der B 307 Kreuth-Achenpass auf einer Länge von zehneinhalb Kilometern. Zudem die Erneuerung der Fahrbahn der St 2075 zwischen Bayrischzell und der Landesgrenze auf einer Länge von sieben Kilometern.

Das Staatliche Bauamt nutzt den Frühling und den Sommer für die Infrastrukturpflege, weil frostfreie Nächte und milde Temperaturen Voraussetzung sind: „Für den Straßenbau muss es am besten trocken und warm sein“, erklärt der Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamts, Stefan Leitner. Dann lasse sich das Asphaltgemisch, das auf den Straßen verbaut werde, am besten verarbeiten. „Bei allzu niedrigen Temperaturen ist es nur schwer möglich, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.“

Infrastruktur-Pflege

Das Staatliche Bauamt ist der Mitteilung zufolge auch für die vier Straßenmeistereien in Hausham, Rosenheim, Ebersberg und Ampfing zuständig, die neben dem Winterdienst auch die Landschafts-, Gehölz- und Baumpflege an Straßen verantworten, die Strecken warten, beschildern, Unfallstellen sichern und Fahrbahnen reinigen. Insgesamt ist das Staatliche Bauamt Rosenheim für mehr als 1100 Kilometer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, 220 Kilometer Geh- und Radwege, 700 Brücken, zwei Tunnel und rund 200 Ampeln in den Kreisen Rosenheim, Mühldorf, Miesbach und Ebersberg verantwortlich.

Einen Überblick über alle geplanten Bestanderhaltungsarbeiten bietet das Bestanderhaltungsprogramm auf der Internetseite des Staatlichen Bauamts www.stbaro.bayern.de. Hier finden Interessierte außerdem einen Baustellenticker, der zeigt, wo gerade Arbeiten stattfinden und welche Strecken gesperrt sind.

