Streik: Busse und Bahnen auch im Landkreis Miesbach betroffen - BRB informiert

Züge der Bayerischen Regiobahn werden während des Streiks voraussichtlich nicht fahren, kündigt die BRB an. © THOMAS PLETTENBERG

Im geplanten 50-Stunden-Streik von Sonntagabend bis Dienstagabend wird auch die Bayerische Regiobahn (BRB) im Landkreis Miesbach voraussichtlich nicht fahren.

Landkreis – Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder von Sonntagabend bis Dienstagabend zu bundesweiten Streiks aufgerufen (wir berichteten im überregionalen Teil). Es wird in dieser Zeit aller Voraussicht nach in den Netzen der Bayerischen Regiobahn (BRB) – also auch im Landkreis Miesbach – kein Zugverkehr stattfinden, da auch Bahnpersonal streiken wird, das für die Infrastruktur verantwortlich und für den Betrieb unerlässlich ist.

Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Auch ein Ausweichen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen ist demzufolge nicht möglich, da viele regionale Busunternehmen Tochtergesellschaften der DB sind und sich deshalb voraussichtlich ebenfalls im Streik befinden.

Auch RVO-Busse fallen aus

Eine solche Tochtergesellschaft ist die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO), die die Buslinien im Kreis Miesbach bedient. Auch dieses Unternehmen geht Minimum von Einschränkungen aus und davon, dass erst „ab Mittwoch, 17. Mai, wieder alle Linien fahrplanmäßig gefahren werden. Wir bitten daher um Verständnis, da wir im Vorfeld nicht wissen, wann und welche Leistungen bei der RVO ausfallen werden“.

Seitens der BRB heißt es weiter: „Damit eine möglichst reibungslose Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Mittwochmorgen erfolgen kann, müssen die Fahrzeuge der BRB teilweise schon vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntagabend um 22 Uhr in die Abstellungen, von denen aus sie am Mittwochmorgen den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Die ersten Fahrzeuge werden deshalb schon nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen.“

Infos tagesaktuell abrufbar

Fahrgäste können sich auf www.brb.de über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren. Auch die Social-Media-Kanäle würden bestückt, heißt es seitens der BRB. mm

