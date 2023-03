Streik am Montag: BRB und RVO betroffen - Schule rechnet mit „Chaos“

Von: Jonas Napiletzki, Bettina Stuhlweißenburg

Nicht wie gewohnt: Die Busse des RVO werden am Montag Schulen voraussichtlich nicht anfahren. © Archiv TP

Wegen eines bundesweiten Warnstreiks steht der öffentliche Nahverkehr am Montag voraussichtlich auch im Kreis Miesbach still. Das hat auch Auswirkungen auf die Schülerbeförderung.

Landkreis – Der Fachbereich Verkehrswesen im Landratsamt geht davon aus, dass sich neben der RVO GmbH auch private Verkehrsunternehmen dem Streik anschließen, teilte Landratsamtssprecherin Sabine Kirchmair auf Nachfrage mit. Insgesamt gebe es im Landkreis 3068 Schüler mit Beförderungsanspruch an weiterführenden Schulen. Davon werden 1880 Schüler von Bussen des RVO und dessen Subunternehmern gefahren. Weitere 864 Schüler haben Fahrkarten für die BRB.

Grund-/Mittelschule

Wie der Leiter der Grund- und Mittelschule Hausham, Markus Rewitzer, mitteilte, kommen an seiner Schule nur vereinzelt Schüler mit der Bahn, da das Netz an Grund- und Mittelschulen dicht gewebt sei. „Anders als an weiterführenden Schulen, wo die Schüler landkreisweit herangekarrt werden.“ Man habe die Eltern gebeten, sich frühzeitig zu organisieren. Den Schulbus stelle das private Unternehmen Marx: „Wir haben dort nachgefragt, und uns wurde mitgeteilt, dass die Busse fahren.“ Rewitzer rechnet aber mit Verspätungen: „Weil alle auf der Straße sind.“ Die Grundschule Miesbach dagegen ist unter anderem durch RVO-Busse angebunden, etwa Richtung Müller am Baum.

FOS

Die Fachoberschule (FOS) Holzkirchen mit ihrem großen Einzugsbereich wechselt am Montag komplett in den Distanzunterricht. Schulleiter Michael Hüttl erklärte: „Wir als Schule und unsere Schüler können das technisch leisten.“ Zuletzt gab es in der FOS Probeonlinetage, an denen ein solches Szenario getestet wurde. Einige Schulaufgaben, die am Montag hätten stattfinden sollen, wurden verschoben.

Gymnasium

„Wir werden am Montag das ganz große Chaos vor dem Schulhaus haben“, sagt der Leiter des Tegernseer Gymnasiums, Werner Oberholzner. Geschätzte 90 Prozent der Schüler seien auf Zug oder Bus angewiesen. „Deshalb rechnen wir mit einer großen Menge an Elterntaxis.“ Obendrein sei schlechtes Wetter angekündigt. „Da kann man nicht sagen: Kommt mit dem Rad.“ Über den wöchentlichen Newsletter seien Eltern und Schüler über den Streik informiert worden. Für Montag angesetzte Schulaufgaben oder Tests würden verschoben. „Das zieht einen Rattenschwanz von Problemen nach sich, weil wir nicht unbegrenzt Termine haben.“ Distanzunterricht sei nicht geplant.

Das Gymnasium Holzkirchen handhabt Prüfungen strenger. Wie Schulleiter Axel Kisters mitteilte, finden für Montag angesetzte Schulaufgaben statt. Sie könnten lediglich von der ersten Stunde auf eine Folgestunde verschoben werden. „Analog zu Arbeitgebern erwarten wir, dass sich jeder frühzeitig um eine alternative Anfahrtsmöglichkeit kümmert und wenn möglich eine Fahrgemeinschaft bildet.“

Am Gymnasium Miesbach gibt es keine allgemeine Direktive zum Umgang mit Prüfungen: „Das wird individuell geregelt, so wie im Krankheitsfall auch“, sagt Wolfgang Thoma, Mitarbeiter in der Schulleitung. Man habe die Eltern informiert und gehe davon aus, dass sie sich organisieren. Eine signifikante Zahl von Schülern komme mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Vielleicht finden bis Montag doch noch Verhandlungen statt, und es kommt gar nicht zum Streik“, hofft Thoma. So eindeutig seien die Informationen zum Ausmaß des Streiks nicht.

Busse des RVO

Tatsächlich hatte der RVO keine Angaben zur Betroffenheit einzelner Linien gemacht. Er richtete nur ein allgemeines Schreiben ans Landratsamt, das dieses an die Schulen leitete. Kein Wunder also, dass in der RVO-Niederlassung in Tegernsee das Telefon vor dem Wochenende kaum still stand: Viele Eltern erkundigten sich nach dem Busverkehr am Montag. Ein Mitarbeiter teilte auf Nachfrage mit, dass viele seiner Kollegen gewerkschaftlich organisiert seien. Wie hoch die Beteiligung am Streik ausfalle, könne niemand vorhersagen. Auch Prognosen dazu, welche Linien bedient würden, könnten nicht getroffen werden. Sprecherin Sandra Schäfer erklärte allgemein: „Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat einen ganztägigen und flächendeckenden Warnstreik für Montag, 27. März, angekündigt.“ Damit komme es im gesamten Verkehrsgebiet zu „massiven Einschränkungen im Busverkehr“. Fahrgäste sollten Alternativen nutzen.

Züge der BRB

Noch deutlicher wird die BRB in einer Mitteilung. Sie rechnet – Stand Freitag – damit, dass am Montagmorgen „kein Zugverkehr möglich“ ist. „Deshalb appellieren wir auch an die Schulen, auf Homeschooling auszuweichen und auf Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten.“ Fahrgäste sollen sich unter www.brb.de über den aktuellen Stand informieren. Erst kürzlich hatten auch Mitarbeiter des Krankenhauses in Agatharied gestreikt.

