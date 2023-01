Streit eskaliert: Jochbeinprellung und Würgetrauma - Urteil wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Vor dem Amtsgericht Miesbach mussten sich zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. © Archiv al

Ein Streit nach einer Beerdigung in Miesbach führte zu Handgreiflichkeiten. Zwei Beteiligte wurden nun vom Amtsgericht wegen vorsätzlichen Körperverletzung verurteilt.

Miesbach – Eine Beerdigung ist eine ernste Sache. Das anschließende Beisammensein gestaltet sich dann oft umso heiterer. Ein drastisches Ende fand solch eine Feier aber im Mai 2022 in Miesbach. Zwei der Beteiligten mussten sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

Einer der beiden, ein 50-jähriger Angestellter, soll im Außenbereich eines Wirtshauses einen 28-jährigen Miesbacher wüst beschimpft haben. Zitiert wurden in der Verhandlung diffamierende Ausdrücke unterschiedlicher Art. Der 28-Jährige habe sich daraufhin bei der Wirtin beschwert, sei dann aber wieder an den Tisch zurückgekehrt, woraufhin er erneut beschimpft worden sein soll.

Unterschiedliche Schilderungen vor Gericht

Der 28-Jährige habe seinerseits mit böser Zunge geantwortet, wobei gleich zwei Schimpfwörter wechselseitig hin- und hergeflogen seien. Dann soll der Angeklagte seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Sein bislang unbeteiligter Bruder (58) soll daraufhin das Opfer gepackt und gewürgt haben. Dabei habe er gerufen: Er lasse erst los, wenn der andere nichts mehr sagen könne. Er und seine Brüder hätten sich nicht dem offiziellen Leichenschmaus angeschlossen, sondern diesen separat in einer anderen Wirtschaft begangen, sagte der 50-Jährige.

Später sei der 28-Jährige mit einem Bekannten, einem 56-jährigen Miesbacher, erschienen. Die folgende Auseinandersetzung sei aber anders verlaufen: „Ich habe ihn nur einmal ‚Depp’ genannt und gesagt, er soll sich schwingen.“ Da habe der 28-Jährige ihn und seine Brüder mehrmals mit einem Wort tituliert, das sie als Angriff auf die Ehre ihrer Mutter gewertet hätten. Er habe aber nie zugeschlagen, beteuerte der Miesbacher. Ebenso wenig habe er das Opfer gewürgt, sondern nur in den Schwitzkasten genommen, ergänzte der mitangeklagte Bruder. Er habe sich seine Verletzungen möglicherweise zugezogen, als die Streitenden von anderen Gästen getrennt wurden.

Mehrere Halbe Bier im Spiel

Durch den Vorwurf, er habe den Verstorbenen ausgenützt, sei es zu einer Diskussion gekommen, sagte das Opfer aus. Dann hätte der 50-Jährige einen weiteren Bekannten „reingezogen“. Dieser habe schon immer gesagt, dass der 28-Jährige ein Nichtsnutz sei. Da sei ihm der Kragen geplatzt. Mit dem Wort, das die Brüder als Angriff auf ihre Mutter werteten, habe er jedoch keinesfalls die Mutter selbst beleidigen wollen. Nach dem Fausthieb habe ihm der 58-Jährige die Kehle zugedrückt, dass ihm die Luft weggeblieben sei: „Ich hatte Angst um mein Leben.“

Die Wirtin, nicht Zeugin des Streits, habe sich aber geweigert, die Polizei zu rufen, um Aufsehen zu vermeiden. Daraufhin habe er selbst per Handy telefoniert. Ein Arztbericht dokumentierte, dass er eine Jochbeinprellung und ein Würgetrauma erlitten hatte. Der 56-jährige Bekannte konnte sich nicht an jede Einzelheit, wohl aber an den Fausthieb erinnern. Der 28-Jährige sei in der Gaststätte allerdings schon öfter verbal entgleist. Das bestätigte auch eine Kellnerin. Jeder der Streithähne habe wohl an die fünf Halbe Bier intus gehabt, berichtete sie.

Geldstrafe verhängt

Das Gericht ging von vorsätzlicher Körperverletzung aus. Während die Staatsanwältin Geldstrafen forderte, plädierten beide Verteidiger auf Freispruch. Es habe sich um eine Affekthandlung und Notwehr infolge der Ehrverletzung gehandelt. Das sah Richter Walter Leitner anders. Der 50-Jährige kam mit 60 Tagessätzen zu je 60 Euro Geldstrafe davon, sein Bruder mit 50 mal 50 Euro. stg

