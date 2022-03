Streit um Gotzinger Trommel: So sieht der Kompromiss zwischen Miesbach, Weyarn und den Gebirgsschützen aus

Von: Dieter Dorby

„Lieber bairisch sterb’n, Als wie kaiserlich verderb’n“: Die Gotzinger Trommel ist eine begehrte Reliquie aus der „Christnacht“ im Jahre 1705. © Archiv Karl Bock

Nachdem in Miesbach haushaltsbedingt ein Museum wie auch ein Museumsdepot vorerst vom Tisch sind, hat der Kulturausschuss der Kreisstadt nun die Frage der Gotzinger Trommel entschieden. Die Lösung ist ein Kompromiss mit großem Konsens.

Miesbach/Weyarn – Die Gotzinger Trommel ist eine Angelegenheit, die in größerer Runde besprochen werden musste. Im Januar hatte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) seinen Amtskollegen aus Weyarn, Leo Wöhr, sowie Vertreter der Weyarner Gebirgsschützenkompanie und des Miesbacher Museumsvereins zum Austausch ins Rathaus der Kreisstadt eingeladen.

Thema war die Zukunft der Gotzinger Trommel. Das Erinnerungsstück, das bei der Sendlinger Mordweihnacht im Jahr 1705 beim Aufstand gegen Kaiser Joseph I. mitgeführt worden war und bei dem auch viele Bauern aus dem Oberland getötet wurden, gehört zwar der Gemeinde Weyarn, wird aber in Miesbach verwahrt, wenn es nicht gerade an überregionale Ausstellungen verliehen ist. Wie berichtet, hatte sich die Gebirgsschützenkompanie Gotzinger Trommel an Wöhr gewandt mit der Bitte, sich bei Miesbach zu erkundigen, wie es mit der historischen Trommel weitergehen soll, nachdem eine dauerhafte Ausstellungsmöglichkeit in der Kreisstadt mittelfristig mangels eines Museums nicht absehbar sei. Doch genau das Ausstellen des Unikats wünschten sich viele Mitglieder der Gebirgsschützen, wie Kommandant Karl Steininger jun. erklärte: „Sie ist immer noch unser Stolz.“

Konsenslösung gefunden

Und dieser Wunsch wird nun erfüllt – wenn auch nicht in der Kreisstadt. „Verwahrt wird die Trommel weiterhin in Miesbach“, berichtete Braunmiller. „Auch wird sie weiterhin überregional ausgestellt. Neu ist aber, dass auch lokale Ausstellungen in diesem Gesprächskreis für gut befunden wurden.“

Konkret geht es um die Museen in Schliersee, Tegernsee und Bad Tölz, wie Kurator Alexander Langheiter ergänzte, der mit den drei Trägern bereits Kontakt aufgenommen hat. In Schliersee habe Günther Maier, Vorsitzender der Heimatfreunde, sofort zugesagt und den Waldecker Saal, die Richterstube, ins Spiel gebracht. Schliersee wolle dafür eine geeignete Vitrine anschaffen.

Tegernsees Vitrine zu klein

In Tegernsee, so habe das Gespräch mit dem Altertumsgauverein ergeben, sei die vorhandene Vitrine zu klein. „Man kann die Trommel nur hineinlegen, was ihr aber durch diese nicht vorgesehene Belastung nicht guttun dürfte“, erklärte Langheiter.

Für Bad Tölz sei die Gotzinger Trommel ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Spanischen Erbfolgekrieg und dem Schmied von Kochel, habe Langheiter von der Leiterin des Stadtmuseums, Elisabeth Hinterstocker aus Valley, erfahren. Das Problem dabei sei, dass die Ausstellung überarbeitet wurde und für die Gotzinger Trommel noch mal angepasst werden müsste, was mit Kosten verbunden wäre. Langheiter fasste das Ergebnis mit Tölz so zusammen: „Es ist ein berühmtes Ausstellungsstück, aber es tun sich Schwierigkeiten auf.“

Das mit Weyarn vereinbarte Konzept – Verwahrung in Miesbach und dafür künftig auch Ausstellungen in benachbarten Heimatmuseen – wurde vom Kulturausschuss angenommen. Die Abstimmung dazu fiel einstimmig aus. Wie, wo und wann eine solche Ausstellung erfolgen kann, müssen die Beteiligten aber erst noch miteinander besprechen.

