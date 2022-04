Streit zwischen Gemeinde und Zweckverband: Wer darf Einnahmen von Blitzern behalten?

Messstelle in Ascholding

Gemeinde oder Zweckverband: Wer darf die Bußgeld-Einnahmen von Tempo-Sündern behalten? Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist darüber nun ein Streit entbrannt.

Landkreis – Für die Sicherheit auf den Straßen sind Blitzer unabdinglich. Der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum (KDZ) Oberland hat seit sechs Jahren auch teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlagen im Einsatz, auch in Kommunen im Kreis Miesbach. Die Verwendung der dort erhobenen Bußgelder sorgte in der jüngsten Sitzung für Zündstoff. Der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser beansprucht die Einnahmen für seine Gemeinde, der Zweckverband will sie selbst behalten und den Jahresüberschuss auf all seine Mitgliedskommunen verteilen.

Hintergrund: Seit der Erprobungsphase der Anlagen, die im April 2016 begann, flossen die Bußgelder dem Zweckverband zu. Auf der anderen Seite erhob das KDZ aber auch keine Gebühren für den Einsatz der Messanlagen. Nach der Probephase hat sich an dieser Regelung nie etwas geändert – ein entsprechender Satzungseintrag dazu blieb allerdings aus.

Darüber ärgert sich Hauser. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt er: „Nach der Satzung war es bis dato so, dass die Einnahmen der teilstationären Überwachungsanlagen den Gemeinden zustehen.“ Prinzipiell habe er nichts gegen die Handhabung in der Erprobungszeit gehabt – aber nicht als Dauerlösung. „Angedacht war einst, dass 650 Euro Grundgebühr und sechs Euro Bearbeitungsgebühr pro Verstoß vom KDZ abgezogen werden, und der Überschuss an die Gemeinde geht.“ Dafür plädiert Hauser auch.

130.000 Euro aus 30 Messtagen?

In der Sitzung rechnete er vor, was diese Einnahmen bei der Blitzeranlage im Ortsteil Ascholding für die Gemeinde bedeuten würden: „An 30 Messtagen wären es abzüglich der angedachten Tagespauschale und Bearbeitungsgebühren etwa 130 000 Euro, die uns zustehen würden.“ Ähnliche Zahlen könnten auch für die Kommunen im Kreis Miesbach gelten.

Dass die Satzung noch nicht angepasst wurde, räumt KDZ-Geschäftsführer Michael Braun ein. „Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Satzung und der gelebten Wirklichkeit“, sagt er. Ein Teil des eingenommenen Bußgeldes diene aktuell dem Ausgleich für das Defizit der Zentralen Beschaffungsstelle (ZBS) – einer Abteilung des Zweckverbands, die Kommunen bei Ausschreibungs- und Vergabeverfahren hilft. Der Jahresfehlbetrag der ZBS beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 273 467 Euro. „Es wurden weniger Vergabeverfahren von den Kommunen übergeben als ursprünglich im Rahmen einer Umfrage gemeldet wurden“, erklärt Braun dazu.

„Ich bin nicht bereit, mit den Einnahmen aus den Bußgeldern diese Stelle zu subventionieren“, polterte Hauser. Anders sah das Anton Wallner, Bürgermeister von Bad Feilnbach: „Wir nutzen die Vergabestelle und haben positive Erfahrungen gemacht. Für uns ist es wichtig, dass wir, gerade wenn wir angegriffen werden, eine saubere Vergabe vorweisen können.“ Daher plädierte er für die Umschichtung. „Das Geld brauchen wir jetzt für den Anschub und hoffen nächstes Jahr auf ein besseres Ergebnis.“

Unterm Strich handelt es sich bei dem Ausgleich laut Zweckverbands-Vorsitzendem Ingo Mehner lediglich „um einen kleinen Teil des vorläufigen Jahresüberschusses“. Dieser beträgt für 2021 rund 2,3 Millionen Euro. „Immerhin gehen knapp 1,7 Millionen Euro wieder an die Gemeinden zurück“, erklärt der Tölzer Bürgermeister. Der Rest des vorläufigen Jahresüberschusses werde für Investitionen einbehalten.

Gemeinde schaltet Regierung von Oberbayern ein

Dietramszell hat in der Sache die Regierung von Oberbayern als Rechtsaufsichtsbehörde eingeschalten. Wie Braun in der Sitzung verlas, habe die Regierung aber an der Handhabung nichts zu bemängeln. Die Entscheidung obliege aus kommunalrechtlicher Sicht der Satzungsautonomie des Zweckverbandes, heißt es.

Abschließend wurde gegen neun Stimmen die bisherige Regelung in die Satzung aufgenommen. Der Beschluss gilt rückwirkend ab November 2016. „Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst, da kann ich nichts mehr machen“, sagt Hauser. Auch für die Kommunen im Kreis Miesbach bleibt ein zusätzlicher Geldsegen aus der Verkehrsüberwachung somit aus.