Homeoffice: „Arbeit und Privates lassen sich nicht mehr klar trennen“

Interview

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Landkreis – Viele Unternehmen haben ihren Mitarbeitern erst in der Pandemie in nennenswertem Umfang mobiles Arbeiten angeboten. Die Miesbacher Supervisorin Veronika Westphal (41) berät Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter anderem bei Umstrukturierungen, Konflikten und neuen Arbeitsmodellen. Zum Beispiel hilft sie Führungskräften, ihr homeofficemüdes Team wieder in Schwung zu bringen.

Frau Westphal, wird es nach Ablauf der Pflicht zum Homeoffice eine Rückkehr zur Präsenzkultur geben?

Nein, ein Zurück in den alten Zustand wird es nicht geben. Die Unternehmen haben in der Pandemie ein Gespür entwickelt, wo Remote Work funktioniert und wo nicht. Darunter sind auch solche, die das ohne Not nie ausprobiert hätten. Dass es zum Beispiel eine riesige Ressourcen-, Zeit- und Kostenersparnis ist, Konferenzen mit Mitarbeitenden verschiedener Standorte online durchzuführen, mussten sie erst erfahren. Eine Führungskraft sagte mir: „Warum haben wir das eigentlich nicht schon viel früher gemacht?“ Die Pandemie ist ein Motor des Wandels.

Wie wird Arbeiten nach der Pandemie aussehen?

Arbeit und Privates lassen sich nicht mehr so klar trennen. Sie wechseln sich ständig ab. Die Herausforderung besteht darin, dieses Life-Work-Blending – also das Verschmelzen von Lebens- und Arbeitswelt – gut zu handlen. Dann kann es zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden führen, was wiederum ein Vorteil für die Arbeitgeber ist. Deshalb ist das ein wichtiges Zukunftsthema in den Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es ein großes Bedürfnis nach echtem Austausch, viele sind homeofficemüde. Es wird eine große Vielfalt an Arbeitsformen geben, hybride Formen sehen wir jetzt schon. Damit müssen Unternehmen gut umgehen können.

Wie gelingt das?

Wichtig ist, dass sich die Unternehmen an ihre Mitarbeitenden rückkoppeln. Es braucht einen regelmäßigen Austausch und eine gute Interaktion zwischen Führungskräften und Team: Was läuft gut? Wo bestehen Schwierigkeiten? Jedes Team muss durch Ausprobieren neue Methoden und Formen des Zusammenarbeitens finden. Da gibt es kein Patentrezept.

Wie funktioniert der Austausch, wenn alle im Homeoffice sind?

Man kann virtuell nicht nur Gespräche führen, sondern auch Arbeitsbeziehungen pflegen, das hat die Pandemie gezeigt. Natürlich ist das schwieriger. Weil das Informelle, der Austausch in der Teeküche, wegfällt. Im Büro trifft man sich automatisch, da muss man sich nicht zum Zoom-Call verabreden. Gute Beziehungen unter Kollegen sind aber wichtig für gutes Arbeiten. Gerade in der Pandemie hat man das gemerkt. Deshalb sollten Unternehmen künftig viel Wert auf gute Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden legen.

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.