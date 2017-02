Tafeln wie im Mittelalter

Ein opulentes Mahl bestehend aus sieben Gängen, dazu Humpen voller Bier oder Burgunder, dem Getränk der Adeligen.

Miesbach - Wer am Samstag am Mittelalterlichen Festmahl des Museumsvereins im Miesbacher Berufsschulzentrum teilnahm, konnte in eine Welt von anno dazumal eintauchen. Und das taten dann auch rund sieben Dutzend Gäste plus zehn Akteure, wie Carl Langheiter, Vorsitzender des Museumsvereins, freudig mitteilt. „Ein gelungener Abend mit vollem Hause“, schwärmt Langheiter. „Mägde“ der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement reichten – natürlich in historischem Gewand – unter anderem Linsensuppe, geräucherten Saibling, Rebhuhn sowie Käse mit dunklem Brot. „Denn Weißbrot gab es seinerzeit noch nicht“, erklärt der Mittelalter-Kenner. Zur „Erbauung“ gab’s etwa Kräuter- und Schlehenschnaps. Auch für Unterhaltung im Stile des Mittelalters hatten die Organisatoren selbstredend gesorgt. Die Spielleute der Gruppe Meyenfogel sangen und spielten zünftig auf. Reichlich Applaus ernteten laut Langheiter die Feuershow sowie eine Vorführung von Falknerin Karoline Gasteiger. Am Ende seien sich alle einig gewesen, dass es zwingend einer Wiederholung bedarf.