Tag des offenen Denkmals 2022 im Landkreis Miesbach: Verborgene Schätze und Geschichten

Einmalige Akustik: Die Zollingerhalle in Valley ist nicht nur architektonisch eine Besonderheit. Beim Tag des offenen Denkmals gibt’s Details zu dem Bauwerk. © THOMAS PLETTENBERG

Unter dem Motto: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lädt der „Tag des offenen Denkmals“, Verborgene Schätze und Geschichten im Landkreis Miesbach zu entdecken.

Landkreis – Unter dem Motto: „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lädt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bundesweit und die untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Miesbach regional für Sonntag, 11. September, zum „Tag des offenen Denkmals“ein. Hier das auf der Aktions-Homepage gelistete beziehungsweise unserer Zeitung gemeldete Programm im Kreis Miesbach.

Stadtführung auf der Spur des Verbrechens

Auf einen Rundgang durch Miesbach lädt Alexander Langheiter ein. Er führt seine Gruppe zu schaurigen und traurigen Orten. Denn Miesbach hat in seiner vielhundertjährigen Geschichte Kapitalverbrechen und kleinere Schandtaten erlebt, oft genug auch am Rande der Legalität. Miesbach ist ein uralter Gerichtssitz, und so fanden hier die Prozesse statt, bis hin zu öffentlichen Hinrichtungen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Schulberg 6, der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Anmeldung unter heimatmuseum@miesbach.de.

Jagerhof aus dem 18. Jahrhundert

Ein typischer Vertreter des sogenannten „Miesbacher Hauses“ ist der Jagerhof in Ed 51 bei Miesbach. Er stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wurde 1876 und 1979 erneuert. Vom ehemaligen Wohn-Stall-Stadel-Haus sind noch der historische Wohnteil in Denkmalsubstanz erhalten. Zu sehen sind ein Bauernhaus mit Flachsatteldachbau und nachträglich verputztem Blockbau-Obergeschoss sowie dreiseitig umlaufender Laube und Hochlaube. Familie Pilger zeigt das Anwesen um 10.30 und um 14.30 Uhr, die Führungen dauern etwa 30 Minuten, Anmeldung unter denkmalsanierung@pilger-cloud.de.

Ein typisches „Miesbacher Haus“: Vom Jagerhof aus dem 18. Jahrhundert zwischen Schweinthal und Wachlehen ist noch der historische Wohnteil erhalten. Zu besichtigen ist dieser beim Tag des offenen Denkmals. © THOMAS PLETTENBERG

Erdstall, Kapelle und Kirche St. Leonhard

Erstmals ist heuer der kleine Ort Reichersdorf in der Gemeinde Irschenberg mit dabei. Zwei Führungen werden je dreimal angeboten.

Die erste Führung geht durch das malerische Dorf mit seinen zahlreichen Baudenkmälern. Historisches und Kurioses aus der Dorfgeschichte gibt es zu entdecken. Dabei gibt’s viel historisches, kurioses aber auch kriminelles zu erleben. Josef Hatzl, Heimatforscher vom Förderverein Kultur und Geschichte in Weyarn, geht mit den Besuchern in die Tiefe und steht mit umfangreichem Wissen zur Seite. Ein Besucht der St. Leonhardskirche mit dem Flügelalter von Erasmus Grasser aus dem Jahr 1506 rundet die Tour ab.

Führung zwei offenbart spannende Einblicke in den rund 1000 Jahre alten Erdstall unter der Allerheiligen Kapelle. Treffpunkt für beide Führungen ist jeweils an der Kirche. Besucher beachten die Beschilderung. Die Führungen durch das Dorf starten um 14, 15 und 16 Uhr, die Führungen in den Erdstall um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr. Anmeldungen unter 08020 /908729 oder mail an kathleen.ellmeier@t-online.de.

Im Biergarten gibt es bei Kaffee und Kuchen im Anschluss noch viele Möglichkeiten, sich über die erlebten Eindrücke auszutauschen. Die Dorfgemeinschaft organisiert den Kuchenverkauf. „In der Orgel der St. Leonhardkirche ist im wahrsten Sinne des Wortes der Wurm drin“, so Mitorganisatorin Kathleen Ellmeier. Über Spenden dafür freut man sich.

St. Georgs-Kapelle und Weinberg in Schliersee

Die untere Denkmalschutzbehörde hat in diesem Jahr die Möglichkeit geschaffen, die St. Georg Kapelle auf dem Weinberg und den „Ort der Erinnerung auf dem Weinberg“ in Schliersee, Hans-Miederer-Straße 4, zu besichtigen. Um 14 Uhr bietet die zertifizierte Kirchenführerin Mechtild Manus aus Schliersee eine Führung an. Anmeldungen per Email direkt an mechtild.manus@gmail.com.

Ort der Erinnerung: Lange hat es gedauert, bis am Weinberg in Schliersee die Annaber-Gedenktafel kontextualisiert wurde. © Thomas plettenberg/archiv tp/privat

Zollingerhalle undOrgel-Vorspiel

Zum Tag des Offenen Denkmals und dem Tag der Orgeln öffnet das Orgelzentrum Valley die Türen seiner Zollingerhalle. Vormittags von 10 bis 12 Uhr hält Hausherr Sixtus Lampl eine Führung mit Vorspiel der Orgeln, nachmittags um 15 Uhr spielen Clemens Schäfer und Gregor Dworzak Werke aus Barock und Romantik. Eine Besichtigung des Alten Schlosses mit dem Kino-Orgelsaal ist noch nicht möglich, da hier erst Verbindungsbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Der Eintritt ist frei.Im Anschluss an die Führung bleiben die Türen zur Zollingerhalle bis vor dem Konzert am Nachmittag offen. Reservierung unter 0 80 24 / 41 44 oder Mail an info@lampl-orgelzentrum.com.

Weitere Angebote

zum Tag des offenen Denkmals in der Region mit Umkreis-Suche auf www.tag-des-offenen-denkmals.de.