Tausende Euro und jetzt auch noch Hilfsgüter: So hilft Ditib Miesbach den Erdbeben-Opfern

Von: Sebastian Grauvogl

Kisten packen fürs Katastrophengebiet: Der Miesbacher Imam Abuzer Yüzekaya und weitere Helfer von Ditib Miesbach bereiten Heizlüfter für den Transport vor. © Privat

Von der Jugendgruppe über den Frauenbund bis zum Imam höchstpersönlich: Bei Ditib Miesbach packen alle mit an, um den vom Erdbeben betroffenen Landsleuten in der Türkei zu helfen.

Miesbach – Von der Jugendgruppe über den Frauenbund bis zum Imam höchstpersönlich: Bei Ditib Miesbach packen alle mit an, um den vom verheerenden Erdbeben betroffenen Landsleuten in der Türkei zu helfen. Dass sich dieser Einsatz lohnt, habe die jüngste Aktion an der Moschee gezeigt, berichtet Vorstandsmitglied Ertugrul Bostan auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es war überragend“, berichtet er vom Lahmacun-Verkauf der Mitglieder der türkisch-islamischen Gemeinde: Mehr als 5000 Euro an Einnahmen für den guten Zweck seien bei der Aktion zusammengekommen, obendrein noch 600 Euro an zusätzlichen Geldspenden. Was Bostan besonders freut: Auch viele deutsche Gäste hätten die Aktion an der Moschee in der Kreisstadt unterstützt.

Spendengelder und Hilfsgüter

Grund genug für Ditib Miesbach, weitere Spendensammlungen zu starten. Am vergangenen Wochenende tischte die Jugendgruppe Köfte auf, der Frauenbund lud zum interkulturellen Frühstück ein. Sämtliche Einnahmen würden erneut direkt an die Erdbebenopfer gehen, versichert Bostan.

Parallel ist nun auch Ditib Miesbach in die Sammlung von Hilfsgütern eingestiegen. Aktuell tragen sie folgende Neuwaren zusammen: Heizlüfter, benzinbetriebene Notstromgeneratoren und Decken, um die Menschen beim Übernachten im Freien vor der herrschenden Kälte zu schützen. Die erste Lieferung haben die Miesbacher laut Bostan bereits in eine zentrale Abgabestelle in München gebracht, von wo aus die Pakete dann per Flugzeug weiter in die Katastrophengebiete transportiert werden. Wer die genannten Sachspenden abgeben möchte, kann dies jederzeit am Eingang der Miesbacher Moschee tun.

Kontakt aufnehmen

können interessierte Helfer beziehungsweise Spender per E-Mail an info@ditib-miesbach.de sowie unter 01 74 / 9 11 31 35.

