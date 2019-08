Otterfing: Ortsdurchfahrt am Sonntag wegen Festzug vorübergehend dicht

Hier finden Sie immer aktuell alle Sperren und Baustellen auf den Straßen, Wegen und Schienen im Landkreis Miesbach im News-Ticker.

Straßensperren und Baustellen im Landkreis Miesbach sind Notwendigkeit und Ärgernis zugleich. Letzteres vor allem kombiniert mit dem Ausflugsverkehr nach Tegernsee und Schliersee oder dem Berufsverkehr zwischen Tegernseer Tal, Miesbach, Holzkirchen und München. Gleiches gilt freilich für die Bayerische Oberlandbahn.

Damit der Ärger klein bleibt, sammeln wir hier alle Eingriffe, Ausfälle und Sperren im Straßen- und Schienenverkehr in der Region.

Achtung: Sollten Sie eine Sperre oder Baustelle entdecken, die hier nicht vorkommt, teilen Sie uns diese bitte sofort mit: Per Mail, via Facebook oder unter 08025/28521. Ihre Mitfahrer auf den Landkreis-Straßen werden es Ihnen danken.

Am Ende des Tickers finden Sie wichtige spannende Infos rund ums Thema Autofahren und BOB-Fahren von „Schlagloch entdeckt - was tun?“ bis „Im Selbsttest: So unpünktlich ist die BOB wirklich“.

Update Donnerstag, 1. August: Ortsdurchfahrt Otterfing wird wegen Festzug gesperrt

Am Wochenende steigt in Otterfing nicht nur das 16. Dorffest. Die Blasmusik feiert bei der Gelegenheit ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Großereignis, dem Bezirksmusikfest. Am Sonntag, 4. August, wird die Ortsdurchfahrt zwischen etwa 11.30 und etwa 12.30 Uhr wegen des Festzugs gesperrt. Das ganze Wochenende heißt es auf der Ortsdurchfahrt - der früheren B13 und heutigen St2573 - im Bereich der Festzelte in der Ortsmitte runter vom Gas: Wie immer während des Dorffests wird das zulässige Tempo auf 30 km/h herabgesetzt.

Update Mittwoch, 24. Juli: Kreuth: Nördliche Hauptstraße wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt

Wegen Asphaltierungsarbeiten muss die Nördliche Hauptstraße, die sogenannte Alte Straße, zwischen dem Hirschbergweg in Scharling und Schärfen gesperrt werden. Die Baumaßnahme startet nach Auskunft des Kreuther Rathauses am Donnerstag, 25. Juli, gegen 9 Uhr und dauert bis Freitagfrüh. Betroffen ist der komplette Durchgangsverkehr, also auch Linien- und Schulbusse.

Update Sonntag, 14. Juli: Sperrungen der B 472 für Festwoche und Gaufest in Waakirchen ab 22. Juli

Der Trachtenverein Waakirchen/Hauserdörfl feiert sein 100-Jähriges Bestehen mit einer Festwoche und als Gastgeber des Gaufests. Von 22. Juli, 19 Uhr, bis 30. Juli, 12 Uhr, wird deshalb die B 472 von der Einmündung Tegernseer/Schaftlacher Straße (am Löwen) bis zum Kammerloher Kreisel in beiden Richtungen gesperrt (Zufahrt zu Parkplätzen frei). Am Sonntag, 28. Juli, wird die gesamte Ortsdurchfahrt in Waakirchen von 7 bis 16 Uhr gesperrt (Umleitung beschildert).

Update Dienstag, 9. Juli: Behinderungen auf der B 318 bei Holzkirchen nachts von 11. auf 12. Juli

Die Bauarbeiten zum vierstreifigen Ausbau der B 318 zwischen Autobahn und Gewerbegebiet Holzkirchen gehen in Kürze in die letzte Bauphase. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11./12. Juli) wird der Gesamtverkehr auf die bereits fertiggestellte westliche Fahrbahn umgelegt. Die Strecke muss dafür nicht gesperrt werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden aber gebeten, in den besagten Abend- und Nachtstunden den Baustellenbereich entsprechend zu umfahren. In der nun letzten Bauphase wird die östliche Fahrbahn erstellt. Das Staatliche Bauamt rechnet damit, die Maßnahme bei weiter gutem Verlauf fristgerecht im Herbst abschließen zu können.

Update Mittwoch, 3. Juli: B 318 bei Holzkirchen nachts gesperrt zwischen Spinne und Abfahrt Gewerbegebiet-Ost

Wegen Arbeiten an der Bahnbrücke über die B 318 (Holzkirchen-Darching) ist diese von der „Spinne“ bis zur Ausfahrt ins Gewerbegebiet-Ost vom 2. Juli bis 4. Juli jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr für den allgemeinen Verkehr komplett gesperrt.

In dieser Zeit wird der Verkehr durch Holzkirchen umgeleitet über die Miesbacher Straße (Staatsstraße 2573), Tegernseer Straße, die B13, Rosenheimer Straße, Industriestraße, Gewerbering und Rudolf-Diesel-Straße.

Grund für die Sperrung ist der Einbau eines Sicherungsnetzes, der aufgrund des Bauablaufes des 4-spurigen Ausbaus der B 318 später nicht mehr möglich wäre.

Update Montag, 1. Juli: Sanierungsarbeiten an Anschlussstelle und Kreisel Irschenberg - Großflächige Umleitungen

Zu erheblichen Einschränkungen kommt es in der Nacht von 3. auf 4. Juli an der Autobahnanschlussstelle Irschenberg in Fahrtrichtung München: Von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, muss sie wegen Sanierungsarbeiten komplett gesperrt werden. Auch der Kreisel an der Autobahn und damit die Verbindung von und nach Irschenberg ist betroffen.

Wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt, müssen die Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung München saniert werden. Gleichzeitig erneuert das Staatliche Bauamt Rosenheim die Fahrbahn des Kreisverkehrs. Die Umleitung für die gesperrte Anschlussstelle erfolgt über die benachbarten Anschlussstellen Bad Aibling und Weyarn.

Auch auf der Landstraße müssen Verkehrsteilnehmer Umwege inKauf nehmen. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Kreisverkehrs verläuft die Umleitung zwischen Miesbach und Irschenberg von der B 472 bei Auerschmiede über die Kreisstraße MB 18 in Richtung Vagen (Kreis Rosenheim) und Loiderding und umgekehrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Die Autobahndirektion Südbayern und das Staatliche Bauamt Rosenheim bitten die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner an den Umleitungsstrecken um Verständnis. Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, kann es jederzeit zu wetterbedingten Verschiebungen oder Verzögerungen kommen.

Update Mittwoch, 26. Juni: Bauarbeiten auf der Ortsdurchfahrt Mitterdarching - Umleitung und Sperrung

In Mitterdarching (Gemeinde Valley) wird derzeit die marode Fahrbahn der Staatsstraße 2073 saniert. Der Verkehr auf der Bahnhofstraße darf nur einspurig und nur in eine Richtung durch, nämlich in Richtung Weyarn. Der Verkehr in Richtung Holzkirchen wird über Unterdarching umgeleitet.

Genehmigt ist diese Sperrung zwar im Zeitraum bis 19. Juli. Das Straßenbauamt Rosenheim, auf dessen Straße die Bauarbeiten durchgeführt werden, geht auf Nachfrage unserer Redaktion aber davon aus, dass diese bis Ende dieser Woche bereits abgeschlossen sind - dem Sommerwetter sei Dank.

Update Sonntag, 16. Juni: Mehrere Straßensperren in dieser Woche - B318 und B307 betroffen

Die B318 wird ab der A8 wieder für den weiteren vierspurigen Ausbau komplett gesperrt. Die Totalsperre ist für Montag, 17. Juni, ab 19 Uhr bis Dienstag 5.30 Uhr geplant.

Eine entsprechende Umleitung für den Verkehr der Bundesstraße 318 wird wieder von der Autobahn kommend, ab der „Föchinger Kreuzung“ über die Kreisstraße MB 14 nach Föching, weiter über die Kreisstraße MB 4 Richtung Holzkirchen und abschließend über die Kreisstraße MB 9 auf die Bundesstraße 318 eingerichtet und beschildert.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim saniert vom 24. Juni bis voraussichtlich 26. Juli dieses Jahres den Streckenabschnitt der B 307 Sudelfeldstraße (Alpenstraße) von der Einmündung der St 2075 bis zur ersten Serpentine auf einer Länge von etwa 2.000 m.

Beginnend ab 24. Juni 2019 werden unter Fahrbahneinengungen und halbseitigen Sperrungen mittels Ampelregelung die Entwässerungseinrichtungen und Pflasterungen instandgesetzt, Bankette abgefräst sowie Arbeiten an der Straßenausstattung durchgeführt.

Weiter werden im Rahmenzeitraum vom Montag den 15.07.2019 bis Donnerstag den 25.07.2019 unter Vollsperrung der Strecke die gesamten Asphaltarbeiten, wie z.B. das Abfräsen der bestehenden Fahrbahndecke und das Aufbringen der neuen Deckschicht durchgeführt sowie die Bankette wiederhergestellt.

Eine Umleitungsstrecke wird rechtzeitig beschildert und bekanntgegeben. Freitags und am Wochenende ist die Baustrecke unter Einschränkungen in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Die Zufahrt aus Richtung Brannenburg / Oberaudorf bis Sudelfeld Sattel bzw. Berghotel Sudelfeld ist während der gesamten Bauzeit möglich.

Update Mittwoch, 12. Juni: Zeiselbachbrücke in Bad Wiessee wird fit gemacht - halbseitige Sperrung

Um die Brücke über den Zeiselbach in Bad Wiessee fit für die nächsten 30 bis 40 Jahre zu machen, führt das Staatliche Bauamt Rosenheim eine Generalsanierung durch. Dafür wird es bis Oktober auch zu einer halbseitigen Sperrung an dem Bauwerk aus dem Jahr 1967 kommen. Gestern herrschte auf der Bundesstraße noch freie Fahrt, was sich dieser Tage ändern wird. Den Verkehr wird dann eine Ampel regeln. Die wesentlichen Arbeiten bei der Sanierung bestehen im Abriss der bestehenden Brückenkappen mit Gehweg und Geländer, des Fahrbahnbelags und der Abdichtung. Je nach Schädigungsgrad werden dann Aus-besserungsarbeiten an dem Brückenüberbau durchgeführt. Anschließend wird die Fahrbahnplatte neu versiegelt, die Abdichtung hergestellt, Bordsteine gesetzt, die Kappen betoniert, ein neues Geländer installiert und abschließend Gussasphalt und eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Nach Abschluss dieser Arbeiten ist die Brücke wieder bereit für die nächsten rund 40 Jahre.

Die im Herbst nicht ganz angeschlossene Sanierung der Münchner Straße in Miesbach ist wieder aufgenommen worden. Deshalb ist die Straße bis einschließlich Samstag, 15. Juni, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen B 472 und Dirnbergerweg. Die Anwohner müssen im genannten Zeitraum außerhalb des Baustellenbereichs parken. Auch Mülltonnen müssen außerhalb der Baustelle bereitgestellt werden, teilt die Stadt Miesbach mit.

Update Dienstag, 4. Juni: B 307: Keine Ampel mehr, Sperrung aufgehoben

Die halbseitige Sperrung der B 307 in Tegernsee ist aufgehoben. Die Bauarbeiten zur Behebung einer Unterspülung am westlichen Fahrbahnrand konnten bereits gestern Abend abgeschlossen werden, so dass heute keine Sperrung mehr erforderlich ist. Damit gingen die Arbeiten zügiger voran, als geplant: Ursprünglich sollte die Bundesstraße auch heute noch halbseitig gesperrt bleiben und mit einer Ampel geregelt werden.

Lesen Sie auch: Kreuth: Bauarbeiten an der B 307 haben begonnen

Update Montag, 3. Juni: Halbseitige Sperrung der B 307 in Tegernsee

An der B 307 muss eine Unterspülung am westlichen Fahrbahnrand repariert werden, die vermutlich der Ringkanal verursacht hatte. Deswegen ist die Bundesstraße von Montag, 3. Juni, bis Dienstag, 4. Juni, in Tegernsee südlich der Seestraße 42 halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Außerdem bleibt die Staatsstraße zwischen Parsberg und Leitzach eine Woche länger gesperrt, als geplant. Grund ist, dass sich die Erneuerung der Fahrbahn durch das schlechte Wetter der vergangenen Wochen verzögert. Die Vollsperrung wird deswegen erst am Freitag, 14. Juni, aufgehoben, und nicht wie ursprünglich angekündigt bereits am Freitag, 7. Juni.

Update, 25. April: Spurwechsel auf der B318 - Die Großbaustelle an der Bundesstraße ab der A8-Ausfahrt Holzkirchen wird von einer Spur auf die andere verlegt. Dafür gibt‘s dann wieder eine Totalsperre. Angedacht wäre Montag, 29.4., 19 Uhr, bis Dienstag, 30.4., 5.30 Uhr.

Wenn es regnet oder schneit, kann der Nachttermin aber auch kurzfristig verschoben werden. Wir informieren dann freilich aktuell.

Umgeleitet wird wie üblich über Föching.

Update, Karsamstag, 20. April: B307 Höhe Neuhaus komplett gesperrt

In der zweiten Osterferienwoche ist die B307 Höhe Neuhaus von 23. bis 25. April komplett gesperrt. Dort wird der Bahnübergang Fischhausen-Neuhaus saniert. Parallel gibt es auch Straßensanierungsarbeiten.

Für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine Querungsmöglichkeit am Bahnhof Neuhaus.

Die offizielle Umleitung für den überregionalen Straßenverkehr ist über Hausham – Wörnsmühl – Fischbachau ausgeschildert. Ortskundige könnten die Sperre freilich auch über die Fischhauser- und Wendelsteinstraße umfahren.

Sperre auf B307 Höhe Schliersee-Neuhaus - auch BOB betroffen

Also von Schliersee kommen kurz nach dem See links, dann rechts in Richtung Bahnhof Neuhaus weiter.

Apropos Bahnhof: Vom 23.04., 8 Uhr, bis mindestens 24.04., 17 Uhr, fährt die BOB nicht zwischen Schliersee und Bayrischzell. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Donnerstag, 11. April: Hausham - Tegernseer Straße total gesperrt

Ab kommenden Montag, den 15.04.2019 werden Zug um Zug Asphaltierungsarbeiten ausgeführt. Je nach Baufortschritt und Witterung wird daher nach Bedarf der Kreuzungsbereich der Alten Tegernseer Straße / Ecke Tegernseer Straße teils voll gesperrt.

Donnerstag, 11. April: B472 bei Waakirchen halbseitig gesperrt

Die B472 bei an der Ortseinfahrt von Tölz kommend ist derzeit halbseitig gesperrt. Gerade zu Stoßzeiten staut es sich ziemlich. Die Sperre hat auch einen Grund. Offenbar soll das neue Hoppe-Brauhaus an den Gehsteig angeschlossen werden.

Meldung von Donnerstag, 4. April: Böschungsarbeiten und Baustelle auf der B 472 bei Miesbach

Etwas mehr Geduld brauchen Autofahrer am heutigen Donnerstag auf der B 472 bei Miesbach bis Wachlehen. Zum einen wird bei Böschungsarbeiten Geäst entfernt. Hierzu ist eine Ampelanlage eingerichtet, die den Verkehr regelt. Zum anderen gibt es auf der Brücke über der Schlierach, ebenfalls auf der B 472, eine Baustelle. Hier sind weiterhin zwei Fahrstreifen befahrbar, die Geschwindigkeit ist aber auf 30 km/h begrenzt.

Meldung von Dienstag, 26. März: Vollsperrung der Mühlthalstraße in Gmund

Wie die Gemeinde Gmund mitteilt, kommt es am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. März, zu einer Vollsperrung der Mühlthalstraße. Der Grund sind Kanalarbeiten auf Höhe der Hausnummern 16/21. Eine Umleitung erfolgt über Louisenthal/Mangfallstraße/Mühlthalstraße.

Meldung vom Donnerstag, 21. März 2019: Totalsperre der B318 Höhe A8

Der Schnee ist langsam weg. Und schon schießen die Baustellen wie die Krokusse aus dem Boden. Am Montag, 25. März, wird die B318 komplett gesperrt. Die Sperre soll von 19 bis 24 Uhr andauern.

Es geht um die Vorbereitungen zum vierspurigen Ausbau der B318 im Bereich Holzkirchen - A8. Am Montag sind Rodungsarbeiten angesagt. Aus Sicherheitsgründen gibt es dafür eine Komplettsperre.

Eine Umleitung über Föching wird eingerichtet.

Meldung von Dienstag, 27. November: B318-Sperrung um eine Nacht verschoben

Die nächtliche Sperrung der B 318 bei Holzkirchen muss um einen Tag verschoben werden. Der Schnee hat die Pläne des Straßenbauamts Rosenheim durcheinander gewirbelt. Wegen der Nässe können notwendige Markierungsarbeiten für die Umlegung des Verkehrs nicht durchgeführt werden, meldet die Behörde.

Der Zeitplan verschiebt sich folglich: Statt wie ursprünglich geplant von Dienstagabend bis Mittwochfrüh ist die Straße nach aktuellem Stand von heute Abend 20 Uhr bis morgen Früh um 5.30 Uhr gesperrt. Freilich unter Vorbehalt, schließlich muss das Wetter mitspielen.

Wie berichtet, ist die Sperrung nötig, damit das Straßenbauamt im Zuge des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße zwischen Autobahnanschlussstelle Holzkirchen und Gewerbegebiet Ost die beiden Spuren verlegen kann. Um die Spuren auf der Westseite der Bundesstraße asphaltieren zu können, rutscht der Verkehr Richtung Tegernseer Tal auf die derzeitige Gegenfahrbahn, der in Richtung A 8 auf den provisorischen Neubau.

Meldung von Freitag, 23. November: Baustelle in Holzkirchen wandert noch bis Weihnachten

Die eine Baustelle ist eben erst verschwunden, da ploppt in der Münchner Straße in Holzkirchen schon die nächste auf. Nachdem die Gemeindewerke am McDonald’s-Kreisel die Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung abgewickelt haben, tauschen sie nun ein Starkstromkabel aus, das im Oktober an zwei Stellen durchgebrannt war. Dafür graben sie derzeit auf Höhe der Krankenhausstraße den Gehweg auf. Die Baustelle wandert aber – bis zur Firma Isartaler Holzhaus. Die Arbeiten sollen ohne Straßensperrungen vonstattengehen, erklärt Gemeindewerke-Chef Alber Götz. „An der Ampel war es recht eng, aber es hat funktioniert, dass die Autos vorbeifahren.“ Bis Weihnachten wolle man fertig sein.

Meldung von Donnerstag, 22. November: Münchner Straße in Miesbach wird heute wieder freigegeben

Diese Nachricht haben viele Autofahrer herbeigesehnt: Die Münchner Straße in Miesbach ist ab heute Donnerstag, 22. November, wieder frei befahrbar. Am Vormittag werden laut dem städtischen Tiefbautechniker noch letzte Restarbeiten erledigt, um circa 13.30 Uhr sollen die Absperrungen verschwinden. Ganz fertig ist die Fahrbahn da allerdings noch nicht. Die Deckschicht könne man aus Temperaturgründen heuer nicht mehr aufbringen, erklärt Brückner. Dies werde nun voraussichtlich im Mai 2019 erledigt. Dies allerdings mit einer überschaubaren Vollsperrung von vier Tagen. An der wichtigsten Nachricht hat sich laut Brückner aber nichts verändert: „Wir haben die Bauzeit halbiert.“

Meldung von Mittwoch, 21. November: Neue Baustelle in der Münchner Straße in Holzkirchen

Um ein defektes Erdkabel auszutauschen, graben die Gemeindewerke Holzkirchen derzeit am Ortseingang in der Münchner Straße den Gehweg auf. Die Baustelle befindet sich zwischen dem Edeka und dem McDonalds. Autofahrer müssen in dem Bereich mit Behinderungen rechnen. Das Starkstromkabel war im Oktober an zwei Stellen durchgebrannt, was zu zwei Stromausfällen in dem Gebiet geführt hatte.

Die Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung am Kreisel am Ortsausgang sind derweil beendet.

Meldung von Freitag, 9. November: Verkehrsfreigabe von Münchner Straße in Holzkirchen verzögert sich nochmals

Rolle rückwärts in Holzkirchen: Die Münchner Straße, genauer: die Abfahrt Richtung Ortszentrum am McDonalds-Kreisel, bleibt doch noch über das Wochenende gesperrt. Dabei hieß es vor wenigen Tagen, die Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung werden „spätestens“ Ende der Woche abgeschlossen sein. Daraus wird nichts. „Leider kann die Fahrbahn erst am Montag asphaltiert werden“, meldet Albert Götz, Geschäftsführer der Gemeindewerke, die die Bauarbeiten durchführen lassen. Die Straße werde daher erst ab Dienstag, 13. November, wieder für den Verkehr freigegeben.

Meldung von Donnerstag, 8. November: Sanierung der Münchner Straße in Miesbach bis Ende November abgeschlossen

Zwei Monate 2018, zwei Monate 2019: So war der ursprüngliche Plan für den Vollausbau der Münchner Straße in Miesbach. Der gilt nun nicht mehr, wie der städtische Tiefbautechniker Jürgen Brückner auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. „Wir waren viel schneller als gedacht.“ Da das Wetter so gut mitgespielt habe und auch die Firmen vorbildlich gearbeitet hätten, habe man auch gleich den zweiten Abschnitt der sanierungsbedürftigen Straße angepackt – und damit die Bauzeit von vier Monaten mal eben halbiert.

Das dürfte nicht nur die Anwohner, sondern auch die Autofahrer im Durchgangsverkehr freuen. Denn durch die Umleitung über die B 472 bildeten sich zu Stoßzeiten gerne mal Staus an der Ampel-Kreuzung Bayrischzeller/Rosenheimer Straße. Den überraschend schnellen Baufortschritt erklärt Brückner unter anderem mit der verhältnismäßig reibungslosen Entsorgung des Aushubs. Auch die befürchteten Engpässe bei den Asphaltfirmen seien ausgeblieben, sodass das Aufbringen des Fahrbahnbelags am Montag, 16. November, starten könne. Sollte das trockene Wetter anhalten, könne man gleich noch die Deckschicht asphaltieren und damit die Münchner Straße in einem Rutsch fertigstellen.

Ziemlich genau zwei Monate nach Baubeginn wäre dann von der Erneuerung der Wasserleitung bis zum Aufbau der Fahrbahn alles abgeschlossen. „Es schaut wirklich sehr gut aus“, sagt Brückner. Im Idealfall könne man die Straße am Montag, 26. November, wieder für den Verkehr freigeben.

Meldung von Mittwoch, 7. November: Bauarbeiten in Münchner Straße in Holzkirchen „im Laufe der Woche“ beendet

Deutlich länger als zunächst geplant haben sich die Bauarbeiten in der Münchner Straße in Holzkirchen am McDonalds-Kreisel gezogen. Die gute Nachricht: Noch „in dieser Woche“ werden die Gemeindewerke die Arbeiten an der Fernwärmeleitung beenden, sagt Geschäftsführer Albert Götz auf Anfrage. „Spätestens“ Ende der Woche soll die Ausfahrt aus dem Kreisel in Richtung Ortszentrum wieder für den Verkehr freigegeben sein. Grund für die Verzögerung sei ein Kanal gewesen, der laut Götz verlegt werden musste. fp

Meldung von Montag, 29. Oktober: B318-Ausbau sorgt für Rückstau bis auf Autobahn

Stau am Morgen, noch viel mehr Stau am Abend: Der Ausbau der B318 bei Holzkirchen sorgt aktuell für starke Behinderungen im Berufsverkehr. Am Montagabend reichte der Rückstau bis auf die A8 in Fahrtrichtung Salzburg - und da sogar bis hinter die Rastanlage. Was genau gemacht wird und wie lange die Arbeiten voraussichtlich noch dauern, haben wir hier zusammengefasst.

Meldungen von Freitag, 19. Oktober: Fehnbachstraße wieder frei

Die Fehnbachstraße zwischen Agatharied und Ostin ist wieder komplett frei seit gestern Nachmittag.

Bahn baut rund um Holzkirchen - es drohen Straßensperren und SEV ab Sonntag

Dafür drohen diverse Sperrungen im Großraum Holzkirchen. Ab Sonntag, 21. Oktober, geht es in Oberwarngau am Bahnübgergang los. Die Maßnahmen dauern bis Donnerstag, 25. Oktober. Dann drohen Sperrungen und SEV im Valleyer Ortsteil Kreuzstraße und am dortigen Bahnübergang. Es droht unter anderem SEV für die S7. Weiter geht es dann ab Montag, 5., bis wohl Freitag, 9. November, am Holzkirchner Bahnübergang an der Miesbacher Straße. Betroffen ist die B13. Alle ausführlichen Infos zu den Sperren gibt es hier.

Straßensperren in Hausham, Schliersee, Miesbach - die Meldungen von Donnerstag, 18. Oktober

Miesbach, Treppe von Habererplatz zum Marktplatz: Komplett gesperrt offenbar schon seit Dienstag und voraussichtlich bis Freitag, 26. Oktober. Sofern die Witterung passt, sagt die Stadt auf Nachfrage. Durch Zufall von uns entdeckt. Die Stadt hatte den Weg am Markttag ohne Vorankündigung gesperrt.

+ Gesperrt: Treppe vom Habererplatz zum Marktplatz. © Klaus-Maria Mehr

Agatharied, Fehnbachstraße am Bahnübergang: Eigentlich schon fertig, aber noch angeblich gesperrt. Ärgerlich: Laut Landratsamt hätte die Baustelle schon spätestens Ende letzter Woche fertig werden sollen. Durchfahren kann man theoretisch. Ob man auch darf, sei dahingestellt. Die Sperren stehen jedenfalls noch rum.

Gemeindestraße Althausham - Schliersee: Montag, 22.10.2018 – Freitag 26.10.2018 werden unter halbseitiger Sperrung entlang der Gemeindeverbindungsstraße von Althausham zum Markt Schliersee ab etwa der Einfahrt zur Tierärztin Seemüller bis zur Gemeindegrenze die vorhandene Entwässerung ertüchtigt sowie die Bankette geschält. Am Mittwoch, den 31.10.2018 wird unter Vollsperre die vorhandene Asphaltschicht abgefräst. Anschließend werden unter halbseitiger Sperrung Vorbereitungsarbeiten ausgeführt, bis in der Zeit vom Montag, den 05.11.2018 bis Mittwoch, den 07.11.2018 die Asphaltierung der Straßenfläche (witterungsbedingt) unter Vollsperre ausgeführt wird.

Meldungen von Mittwoch, 17. Oktober: Einfahrt nach Holzkirchen gesperrt

Holzkirchen, Staatsstraße von Otterfing kommend Richtung Zentrum: Die Münchner Straße ist vor dem Autohaus Fellner gesperrt. Die Gemeindewerke verlegen Fernwärmeleitungen. Am Kreisverkehr ist der ortseinwärts führende Ast gesperrt. Umgeleitet wird über die Nordspange. Orstauswärts geht‘s an der Baustelle vorbei. Die Sperre dauert voraussichtlich bis 28. Oktober.

Holzkirchen: Föching-Fichtholz: Hier ist mit halbseitigen Sperrungen ebenfalls die kommenden Tage zu rechnen. Auch hier sind die Gemeindewerke aktiv.

Weitere Meldungen bis Mitte Oktober

Miesbach, Münchner Straße: Seit September gesperrt. Die Bauarbeiten dauern an. Ausgang offen. Autofahrer brettern offenbar trotzdem gerne durch.

Auch interessant:

An vielen Straßen im Landkreis wären Baustellen dagegen sogar erwünscht, gerade nach einem langen Winter, um Schlaglöcher zu füllen. Daher: Alles, was Sie über Schlaglöcher wissen sollten. Gibt es aber aktuell überhaupt genug Asphalt, um unsere Straßen zu flicken nach der Explosion der Raffinerie Bayernoil nahe Ingolstadt? Den Engpass und die Lage erklären wir hier.

Zugfahrer haben hier keine Sorgen, dafür andere. Wir haben unlängst den Selbsttest in einem Live-Tagebuch gemacht, sind eine Woche lang mit der BOB gependelt zwischen München und Gmund, haben alles dokumentiert und den damaligen BOB-Chef damit und vielen, vielen Userfragen, die uns durch unser Tagebuch erreicht haben, konfrontiert. Seine Antworten lesen Sie hier.

Die Blechlawinen auf den Straßen zwischen Miesbach, Tegernsee Holzkirchen und Schliersee werden gefühlt immer schlimmer, daran ändert auch die BOB nichts. Aber nicht nur durch Ausflügler. Dazu eine Pendlerwahrheit aus Holzkirchen, die überrascht. Außerdem ist der Landkreis Miesbach bei einer besonderen Pkw-Art bundesweit Spitzenreiter bei den Zulassungen.

Ärgerlich wird es allerdings, wenn die vielen Autos wichtige Ausfahrten blockieren. So hatte die Feuerwehr Hundham jüngst kaum Chance überhaupt auszurücken, weil sie regelmäßig völlig zugeparkt wurden.

Eine Haushamerin dagegen hatte ein ganz anders geartetes Problem, weil sie auf dem Heimweg von einer Sperrung überrascht wurde, von der sie nichts wusste.

Ein betrunkener E-Bike-Fahrer ist am Samstagabend in der Nähe von Warngau schwer gestürzt und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen.

kmm