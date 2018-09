Telekom vertröstet Miesbach:Freischaltung erst im November

Der Breitbandausbau in Miesbach ist erneut ins Stocken geraten. Eigentlich sollten die Arbeiten im Rahmen des ersten Förderverfahrens bis zum 28. September abgeschlossen sein, um dann das schnelle Internet freischalten zu können, doch der Termin ist nicht zu halten.

Der Grund: Der Telekom, die den Zuschlag für den Ausbau bekommen hat, fehlen die nötigen Fachfirmen für die immense Anzahl der Arbeitsaufträge.

Wie Bürgermeisterin Ingrid Pongratz in der jüngsten Sitzung des Stadtrats berichtete, konnten die nötigen Stromanschlüsse nicht vollständig gesetzt werden. Lediglich zwei Drittel standen Anfang August zur Verfügung – das war zu wenig. „Wir müssen Sie leider in Kenntnis setzen, dass der Vertrag terminlich so nicht mehr zu halten ist“, teilte der zuständige Telekom-Regiomanager der Stadt mit. „Aufgrund des Baufortschritts sehen wir den Inbetriebnahmetermin 9. November 2018 als realistisch.“

Dagegen befinden sich das zweite und auch das dritte Förderverfahren – der sogenannte Höfebonus – am Start. Von Mitte Mai bis Ende Juli wurde ein öffentliches Markterkundungsverfahren via Internet durchgeführt. Dabei sollten sich alle Netzbetreiber melden, die Interesse am Ausbau der unterversorgten Gebiete haben. Ende Juli gab ein Netzbetreiber je ein Angebot für jedes Verfahren im Rathaus ab.

Beide sind derzeit beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Miesbach sowie beim gleichnamigen Landesamt in Amberg, wo sie einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Aufgrund der neuesten Mitteilung des bayerischen Breitbandzentrums haben die Kommunen nunmehr bis 30. September 2019 Zeit, die Finanzierungsanträge zu stellen.

ddy