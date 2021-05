Testzentrum Bräuwirt: Angebot wird ausgebaut und vereinfacht

Start ist am Montag, 17. Mai

Die Stadt Miesbach hat sich beim Thema Teststation für eine große Lösung entschieden. Ab Montag, 17. Mai, wird das Angebot im Bräuwirt ausgebaut.

Miesbach – Ursprünglich war angedacht, das derzeit nicht genutzte Miesbacher Eisstadion als weiteren Standort aufzubauen, doch in den Gesprächen hat sich laut Bürgermeister Gerhard Braunmiller gezeigt, dass dies an den eigentlichen Bedürfnissen vorbeigeht. Deshalb wird nun ein Testzentrum im Saal des Bräuwirts eingerichtet.

Bislang wird der Raum nur von der Spitzweg-Apotheke genutzt, also vormittags und einmal nachmittags pro Woche. Künftig sollen dort alle drei testenden Apotheken – also auch die Bienen-Apotheke und die Alte Stadt-Apotheke – wechselnd im Einsatz sein, und zwar zu den Geschäftszeiten der umliegenden Geschäfte. Lücken im Dienstplan sollen in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz geschlossen werden. Damit wird laut Braunmiller auch das Testen am Wochenende möglich.

In Betrieb gehen soll das Testzentrum im stadteigenen Bräuwirt, dessen Wirtin Hanni Huber mit dem Überlassen des Saales die umliegenden Geschäfte unterstützen will, am Montag, 17. Mai, bereits um 8 Uhr. Mit dieser Lösung kommt man auch dem Wunsch des Gewerbevereins Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM) nach niederschwelligen, unkomplizierten Testmöglichkeiten entgegen. Denn die Erfahrung der Geschäftsleute hat gezeigt, dass Click & Meet kaum angenommen wird, wenn der dafür notwendige negative Test nicht einfach zu machen ist.

ddy

