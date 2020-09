Corona-Testzentrum kommt erst Mitte Oktober: Zwei Standorte im Gespräch

Das neue Corona-Testzentrum im Landkreis Miesbach wird auf sich warten lassen. Erst in etwa sechs Wochen, als Mitte Oktober, können die dafür nötigen Spezial-Container geliefert werden.

Miesbach/Landkreis – Wie Landratsamts-Sprecherin Beate Faus am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, ist beim Standort die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Im Gespräch ist nicht nur ein Areal im Bereich der Parkplätze am Krankenhaus Agatharied, sondern auch eine Fläche südlich der Oberlandhalle des Zuchtverbands Miesbach, ganz im Süden der Kreisstadt. „Wir prüfen die Möglichkeiten an beiden Standorten“, sagt Faus.

Der Betrieb soll mindestens bis Jahresende laufen

Das Testzentrum wird als „Drive-Through“-Station eingerichtet: Probanden können abgeschirmt mit dem Auto kommen und sich im Auto abstreichen lassen. Die dafür nötigen Container werden als Kombi-Paket mit einem Zeltüberbau geliefert. Nur Zelte zu verwenden, sei laut Faus witterungstechnisch bedenklich. „Die Station muss auch im Winter laufen und bei jedem Wetter stabil stehen.“ Mindestens bis Jahresende soll das Testzentrum in Betrieb sein.

Hintergrund ist die bayerische Corona-Teststrategie, die ein solches Testzentrum in jedem Landkreis vorschreibt. Zielgruppe sind nicht nur Reiserückkehrer. „Jeder Bürger soll Gelegenheit haben, sich jederzeit testen lassen können“, fasst Faus den Ansatz zusammen. Deswegen sei auch angedacht, die Teststation an Bus und Bahn anzubinden. Denn auch wer kein Auto hat, aber den Drang verspürt, sich auf Sars-CoV-2 testen zu lassen, soll dazu in jedem Landkreis eine Möglichkeit haben. „So lautet die Vorgabe“, berichtet Faus.

Privater Dienstleister liefert Ausstattung und EDV

Ausstattung und EDV für die neue Teststation wird der private Dienstleister Eurofins liefern. Das Unternehmen bringt einschlägige Erfahrung in Sachen Corona-Tests mit, stand aber auch schon in der Kritik wegen einiger Pannen bei großen Autobahn-Teststationen. Der Landkreis nutze die Möglichkeit, in einen Rahmenvertrag einzusteigen, den die Regierung von Oberbayern mit dem Unternehmen ausgehandelt hat, erklärt die Landratsamts-Sprecherin. „Der Vorteil ist, dass das System kompatibel mit anderen Stationen und Behörden ist“, sagt Faus. „So kann die Erfassung der Tests von der EDV bis zu Teströhrchen standardisiert und aus einem Guss erfolgen.“

Testen lassen kann sich jeder, ohne Termin sollte aber niemand vorbeischauen. Laut Faus ist geplant, dass sich Probanden online anmelden, einen Zeit-Slot bekommen und sich vor Ort möglicherweise mittels QR-Code identifizieren. „Wir wollen verhindern, dass sich vor der Station Staus bilden“, betont die Sprecherin der Kreisbehörde. Die Station werde nicht rund die Uhr geöffnet sein. Als medizinische Aufsicht wechseln sich die niedergelassenen Ärzte im Landkreis ab.

Testzelt am Gesundheitsamt bleibt vorerst in Betrieb

Da das Testzentrum erst Mitte Oktober zur Verfügung steht, bleibt bis dahin das Testzelt am Gesundheitsamt weiter in Betrieb. „Die geforderte Kapazität von täglich 200 bis 300 zu testenden Personen lässt sich auch dort bewerkstelligen“, sagt Faus.

Auch das Testen des Schulpersonals zum Beginn des Unterrichts nächste Woche muss ohne große Station funktionieren. Laut Faus wurde das Reinigungspersonal der Schulen – und auch des Landratsamts – bereits abgestrichen. Die Schulleiter fragten bei ihren Kollegien ab, welche Lehrer sich freiwillig testen lassen wollen. „Die Listen sind erstellt“, berichtet Faus. „Jetzt werden Termine vereinbart.“