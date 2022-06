Testzentrum Miesbach steht vor unsicherer Zukunft

Von: Christian Masengarb

Dr. Florian Meier, Corona-Beauftragter Landkreis Miesbach Derzeit wenige Tests, aber Blick Richtung Herbst © THOMAS PLETTENBERG

Beschließt der Bund nicht vor Ende Juni eine neue Testverordnung, steht das Testzentrum Miesbach vor dem Aus. Derzeit ginge es wohl auch ohne. Doch was passiert im Herbst?

Landkreis – Darüber, dass die Bundesregierung trotz des Ablaufens der aktuellen Corona-Testverordnung zum Monatsende noch keine Nachfolgeregelung beschlossen hat, kann das Landratsamt nach Worten einer Sprecherin „nach zwei Jahren Pandemie nur noch müde lächeln“. Die Behörde sei es gewohnt, Neuerungen kurzfristig zu erfahren, aber blitzschnell umsetzen zu müssen, sagt sie auf Nachfrage: „Natürlich sind dann wir auch wieder diejenigen, die die Beschwerden kassieren, wenn am Tag nach der Ankündigung noch nicht alles steht und läuft.“

Diesmal stellt die Unsicherheit die Zukunft des Testzentrums an der Miesbacher Oberlandhalle infrage. Bekanntlich prüft der Bund, ob er überhaupt einen Nachfolger der auslaufenden Testverordnung beschließen will. Tut er das nicht, beendet er damit die Finanzierungsgrundlage kostenloser Corona-Tests und des Testzentrums. Dr. Florian Meier, Corona-Koordinator des Landkreises, bestätigt: „Stand heute hat das Testzentrum am 30. Juni seinen letzten Tag.“

Kein Landkreis könne ein Testzentrum ohne Kostenerstattung finanzieren, sagt auch die Landratsamt-Sprecherin. Auch rechtlich wäre es schwierig, wenn der Landkreis sein Testzentrum auf eigene Rechnung offen hält, andere Landkreise ihre Einrichtungen aber abbauen und deren Bevölkerung nach Miesbach zum Testen fährt. Zahlt der Landkreis dann Münchnern die Abstriche? Oder schickt er sie weg? Beides wäre ein „völlig falsches Signal“, sagt die Sprecherin. Erlässt der Bund vor Ende Juni keine neue Testverordnung, schließt das Testzentrum daher definitiv.

Derzeit wenige Tests, aber Blick Richtung Herbst

Bleibt die Frage: Braucht der Landkreis derzeit überhaupt ein Testzentrum? Am Dienstag nahmen die Ärzte dort laut Dr. Meier vier Schnell- und acht PCR-Tests; zu Spitzenzeiten früherer Wellen waren es 180 Tests täglich. „Momentan kann man das Testzentrum einstellen“, sagt Meier. In Krankenhaus und Praxen sei die Lage ruhig; bei Bedarf könne der Landkreis die Logistik schnell hochfahren, auch die Ärzte stünden bereit. Derzeit ginge es daher auch ohne Testzentrum. Meier sagt aber auch: „Die Frage ist: Was bringt der Herbst?“

Noch kann diese Frage niemand beantworten. Niemand weiß, ob die Inzidenzen zum Jahresende wieder hochschnellen und die Praxen wieder überlaufen. Die aktuellen Zahlen legen aber zumindest nahe, dass der Landkreis sein Testzentrum in einigen Monaten brauchen könnte: Mit einem Wert von exakt 700 lag die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag knapp 45 Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, am Dienstag, 14. Juni 2021. Werte über der 700er-Marke erlebte der Landkreis erstmals im November 2021, in der Hochinfektionsphase des nasskalten Herbsts. Die Ansteckungszahlen überstiegen heuer also selbst in der Sommer-Corona-Ebbe viele vergangene Infektionsfluten. In der vergangenen Woche sind sie außerdem trotz viel Sonnenschein um rund 130 Prozent gestiegen.

Gründe, im Herbst ein Testzentrum haben zu wollen, ohne wieder auf eine Rechtsgrundlage warten zu müssen, gibt es also. Auch das Landratsamt hofft laut der Sprecherin, seine Corona-Strukturen nicht alle abbauen zu müssen, „insbesondere Impf- und Testzentrum“. Bis Ende Juni erfährt die Behörde, ob dieser Wunsch erhört wird.