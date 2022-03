Teurer Bruch des Kontaktverbots: Schlierseer geht gegen Strafbefehl vor und wird zu höherer Geldstrafe verurteilt

Ihm war es untersagt, mit seiner Ex Kontakt aufzunehmen. Doch gleich zwei Mal hatte ein Schlierseer dagegen verstoßen. Deshalb fand er sich nun auf der Anklagebank des Miesbacher Amtsgerichts wieder. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz in zwei tatmehrheitlichen Fällen.

Miesbach – Zunächst soll der 43-Jährige seine ehemalige Partnerin, eine Haushamerin (39), Anfang November 2021 am Miesbacher Bahnhof angesprochen haben. Nur drei Wochen später, so stand es im Strafbefehl, habe er ihr einen Brief geschrieben. Beides war ihm nicht erlaubt, wie in einer Sitzung des Familiengerichts vereinbart worden war.

„Ich habe sie am Bahnhof nur gefragt, warum ich mein Kind nicht sehen darf“, verteidigte sich der Beschuldigte vor Gericht. Als seine Ex antwortete, er solle gehen, „bin ich sofort gegangen“. Dass das Ansprechen ein Fehler war, gab der Schlierseer zu. Den Brief habe er als einzige Möglichkeit gesehen, um an Geld zu kommen, das die Haushamerin ihm schulde. „Seit November 2021 warte ich auf 150 Euro, die ich ihr mal geliehen habe“, klagte der 43-Jährige. Auch ein Mahnverfahren habe er deshalb gegen sie eröffnet.

Derzeit herrsche eine Art Rosenkrieg zwischen beiden, ergänzte der Mann. Dass er wegen einer Straftat vor Gericht stand, schien ihm nicht klar zu sein. Zur Überraschung von Richter Walter Leitner und der Staatsanwaltschaft erklärte er: „Ich möchte ohne Strafe raus, damit mein Führungszeugnis sauber wird.“ Leitner entgegnete, dass es so aussehe, dass die Strafe höher ausfallen würde als im Strafbefehl – „weil sich Ihre berufliche Situation geändert hat“.

Den Wink, den Einspruch zurückzuziehen, erkannte der Mann nicht. Immer wieder versuchte er einen Freispruch auszuhandeln – bis die Staatsanwältin dazwischenfunkte: „Das ist kein Basar hier.“

Die anschließende Befragung seiner Ex ergab, er habe sie nach der Verhandlung am Familiengericht am Bahnhof angesprochen – „mit erhobener Hand drohte er mir“. Das Gespräch habe nur rund 15 Sekunden gedauert. Gegen den Mahnbescheid wegen der 150 Euro habe sie Widerspruch eingelegt. Denn sie sei es gewesen, die ihm immer wieder Geld geliehen habe. Zwar stimme es, „dass auch er mir mal 150 Euro gegeben hat, aber er hat gesagt, dass das schon so passt“.

Bei der Bewertung der Taten verwies die Staatsanwältin auf zwölf Vorstrafen des Schlierseers „mit vielen Aggressionsdelikten“. Sie forderte eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 30 Euro. Das Gericht verurteilte ihn, schraubte aber die Strafe auf 45 Tagessätze zu je 30 Euro herunter – womit sie noch immer höher ausfällt als im Strafbefehl.

