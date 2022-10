Weitere Gebietsbetreuerin fürs Mangfallgebirge

Von: Stephen Hank

Gemeinsam fürs Mangfallgebirge: die Gebietsbetreuer Florian Bossert (l.) und Theresa Schöpfer mit Landrat Olaf von Löwis. © Landratsamt

Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Gebietsbetreuung im Mangfallgebirge bekommt der Landkreis eine zweite Gebietsbetreuerin.

Landkreis – Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Gebietsbetreuung im Mangfallgebirge bekommt der Landkreis eine zweite Gebietsbetreuerin: Theresa Schöpfer übernimmt künftig ergänzend zum Gebietsbetreuer Florian Bossert Aufgaben der Besucherlenkung, des Monitorings und der Umweltbildung. Bossert wiederum liegt insbesondere der Schutz der Rauhfußhühner am Herzen.

Miesbacherin kennt heimische Natur bestens

Die heimische Natur kennt die 28-Jährige seit ihrer Kindheit bestens. Nach einer Schreinerausbildung und einem Forstwirtschaftsstudium möchte die Miesbacherin laut einer Pressemitteilung des Landratsamts nun einen Beitrag dazu leisten, dass die Natur, mit der sie aufgewachsen ist, auch für künftige Generationen erhalten bleibt. „In unserer Region ist viel los, daher möchte ich dazu beitragen, dass durch eine gelungene Besucherlenkung Natur geschützt wird“, erklärt sie ihre Motivation.

Bereits Erfahrungen in der Besucherlenkung

Schöpfer hat bereits Erfahrungen in der Besucherlenkung: Sie war als nebenberufliche Rangerin der früheren Alpenregion Tegernsee-Schliersee im Gelände unterwegs und unterstützte Gebietsbetreuer Bossert bei der Entwicklung eines neuen Beschilderungskonzepts. Hier will sie weiter anknüpfen. Ihr Fokus richtet sich zudem auf Naturbildungsinitiativen an Schulen.

Multimedia-Vortragsabend in Tegernsee

Über „10 Jahre Gebietsbetreuung Mangfallgebirge, 20 Jahre Gebietsbetreuung in Bayern“ informiert bei freiem Eintritt ein Multimedia-Vortragsabend am Freitag, 14. Oktober, von 18 bis 21.30 Uhr im Schalthaus Tegernsee. Anmeldungen sind unter info@vhs-oberland.de möglich.

